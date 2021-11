Andis Kudors: Baltkrievijas kiberpartizāni

Esam pieredzējuši autoritāro un totalitāro režīmu vadītu hakeru uzbrukumus demokrātisko valstu institūcijām un uzņēmumiem. Bet kas notiek, ja ierocis tiek pagriezts pret viņiem pašiem? Otrajā pasaules karā Baltkrievijas teritorijā darbojās daudz partizānu, kuri Vācijas karaspēkam nodarīja būtiskus zaudējumus un apgrūtināja nacistu varas iestāžu darbu okupētajās teritorijās. Ir pienācis laiks atkal karot, tikai šoreiz nevis pret ārvalstu ienaidnieku, bet gan vienu vīru, kurš saka, ka esot saaudzis ar valsti un valsts ar viņu. Vadonis nevar valdīt viens, tāpēc partizāni karo ne tikai ar viņu, bet arī ar "neaizstājamā" līdera drošībnieku armiju.

Nenotveramie atriebēji

Hakeru grupa, kas sevi dēvē par Baltkrievijas kiberpartizāniem, ir īstenojusi ļoti vērienīgu uzbrukumu Baltkrievijas valsts iestāžu, tajā skaitā drošības institūciju, informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai, iegūstot svarīgu informāciju par Baltkrievijas tiesībsargājošajām un drošības iestādēm dotajiem uzdevumiem vardarbīgi apspiest opozīciju.

Kiberpartizāni par sevi neko daudz nestāsta. Ir zināms, ka tie ir vismaz 15 baltkrievu IT speciālisti, kuri apvienoja spēkus pēc 2020. gada augusta protestiem un esot apguvuši hakeru prasmes pēdējo 12 mēnešu laikā. Neredzamās frontes kaujinieki par savu mērķi ir izvēlējušies demontēt Lukašenko režīmu ar kiberinstrumentu palīdzību. Papildus tam viņi vēlas iegūt un apkopot informāciju, kas noderēs ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā, kurā vajadzētu tiesāt Aleksandru Lukašenko un tos, kuri noziegušies pret savu tautu.

Slēpto datņu izgaismotāji ziņo, ka esot notikuši mēģinājumi iefiltrēties viņu rindās, tāpēc viņi ir ierobežojuši savstarpējo komunikāciju un izstrādājuši metodes, kā atšifrēt režīma aģentus. Grupa, kas sevi skata kā pretošanās kustības daļu, savstarpējā komunikācijā uztur anonimitāti, lai pasargātu sevi no varas represijām. Tās pārstāvis pauž: "Lukašenko nav atstājis nekādas citas iespējas baltkrievu tautai kā sacelšanos pret tirāniju. Mēs norāvām maskas režīma cilvēkiem, kuri ir izdarījuši noziegumus."

Kara trofeja

Kiberpartizāni apgalvo, ka to rīcībā jau šobrīd ir vairāk nekā seši terabaiti datu, kas satur informāciju par to, kā drošībniekiem dotas pavēles piekaut un iebiedēt protestētājus. Cīnītāji norāda, ka viņiem ir pieejami Baltkrievijas pilsoņu pasu dati, viņiem ir pieejama informācija arī par to, kuru baltkrievu pilsoņu telefonsarunas ir tikušas noklausītas. Tāpat viņu rīcībā ir Lukašenko drošībnieku sarunu ieraksti.

Partizāni norāda, ka Baltkrievijas Iekšlietu ministrija izveidoja datubāzi ar nosaukumu "Ielu protesti", kurā apkopoja ziņas par 39 000 cilvēku, kuriem bija drosme un pārliecība iziet ielās. Kiberpratizānu rokās ir nonākuši videokameru ieraksti no ieslodzījuma vietām. Pretošanās kustības dalībnieki iegūto informāciju publicē pakāpeniski "Telegram" un "Twitter" platformās. Lai neciestu Baltkrievijas pilsoņi, kuri nav piedalījušies represijās pret protestētājiem, partizāni glabā informāciju serverī, kas nav savienots ar internetu, turklāt iegūtie dati ir kodēti.

Rakstiet ar roku!

17. augustā Lukašenko atzina, ka ir notikusi svarīgu datu noplūde. Vienā no tikšanās reizēm viņš teica ministriem: "Ja jūs nevarat nosargāt informāciju jūsu datoros, tad rakstiet ar roku un lieciet papīrus atvilktnēs!" Ir redzams, ka Lukašenko dienesti nav sevišķi rūpējušies par datu aizsardzību. Nez vai nākotnē kas mainīsies, daudzi IT jomas speciālisti pamet valsti.

Maigās varas teorijas pamatlicējs Džozefs Naijs (Joseph S. Nye) rakstīja: "Informācija ir vara, un mūsdienās šī vara ir lielas cilvēces daļas rokās." Informācijas nesēju uzlaušana tika konstatēta pirms dažiem mēnešiem, bet pagaidām nekas neliecina, ka tā būtu panākusi kādas būtiskas izmaiņas režīma virsotnē, neskatoties uz to, ka kiberpartizānu rīcībā ir nonākusi arī sensitīva informācija par diktatora Lukašenko dēlu Viktoru. Bija cerība, ka pēc informācijas izplatīšanas amatus zaudēs augsta ranga ierēdņi, bet tas nenotika. Tomēr eksperti norāda, ka datu noplūde var nelabvēlīgi ietekmēt Lukašenko režīma drošībnieku psiholoģisko stāvokli.

Sitiet viņus visus!

Partizāni ieguva ierakstus, kas tapuši, pašiem Baltkrievijas dienestiem noklausieties savu ierēdņu sarunas. Viens šādu sarunu ieraksts ir tapis 2020. gada 11. augustā, divas dienas pēc prezidenta vēlēšanām. Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības policijas Minskas pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis Nikolajs Maksimovičs runāja ar kādu padoto, kurš prasīja Maksimovičam, ko darīt ar cilvēkiem pilsētas ielās, kuri izmanto baltsarkanbalto krāsu apģērbā un aksesuāros. "Viņi neko nepārkāpj," ziņoja padotais. Uz to Maksimovičs atbildēja: "Viņiem visiem ir jābūt uz zemes ar sejām pret asfaltu, un sitiet viņus! Tas ir viss, kas jums ir jādara!" Padotais turpināja: "Bet te ir cilvēki parkā, tai skaitā sievietes." Maksimovičs bija nelokāms: "Sitiet viņus visus!"

Papildus spīdzinātāju un varmāku izgaismošanai partizāni ir atklājuši, ka valdība ir slēpusi reālos datus par mirstību, kas saistīta ar Ķīnas vīrusu (Covid-19).Vēl un vēl pārliecināmies, ka autoritārie režīmi nevar pastāvēt bez meliem. TV kanāls "Current Time" izpētīja partizānu iegūto informāciju un atklāja, ka laika posmā no 2020. gada marta līdz 2021. gada martam mirstība Baltkrievijā bija par 32 000 gadījumu lielāka nekā līdzīgā posmā pirms tam. Valdība samazināja šo skaitli aptuveni 14 reizes.

Nobeigumā

Vai hakeri panāks ko būtisku? Cerēsim, ka izgaismotie noziegumi liks aizdomāties melnajās formās tērptajiem, vai turpmāk pildīt sadistiskas pavēles. Kiberpartizāni ir panākuši to, ka steku vicinātāji (vai vismaz viņu daļa) un viņu komandieri nevarēs palikt anonīmi. No otras puses, Lukašenko jau protestu sākumā norādīja omoniešiem un policistiem, ka protestētāji, nākot pie varas, būšot bargi un nevienu nesaudzēšot. Tad nu cīnieties pret pārmaiņām, citādi nepatikšanas garantētas! Tas var dot papildu motivāciju režīma iztapoņām sargāt Lukašenko varu līdz pēdējam. Tomēr skeptiķiem būtu vērts atcerēties, ka patiesība ir tikai viena – tā ir objektīva, pierādāma – un cilvēkiem ir tiesības to zināt.

