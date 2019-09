APPC: Maldināšana – Latvijas gadījums Nr. 28

Viena no tēmām, ko kultivē Krievijas maldinātāji, ir demogrāfiskās problēmas Latvijā. Nenoliedzami, šajā jomā esam saskārušies ar nopietniem izaicinājumiem, kuru risināšana nav vienas dienas jautājums. Vērtējot Krievijas dezinformāciju un propagandu par šo tematu, jāsecina, ka tā vispirms jau izceļas ar uzmanības novēršanu no pašas Krievijas problēmām.

Maldinātāji noklusē, ka Vladimira Putina ilglaicīgās valdīšanas laikā Krieviju ir pametuši no 1,5 līdz 2 miljoniem iedzīvotāju. Ir jāņem vērā, ka Krievijas pilsoņiem atšķirībā no Latvijas nav tik labvēlīgu nodarbinātības noteikumu Eiropas Savienībā. Vēl viens apstāklis, kas mākslīgi samazina no Krievijas izceļojošo skaitu, ir parādnieku neizlaišana no valsts. Neskatoties uz ierobežojumiem, jau tā aktīvā migrācija no Krievijas uz Vāciju strauji pieauga 2013. gadā, kad bija skaidrs, ka Krievijas ekonomika turpinās stagnēt un Putins turpinās valdīt. Minētajā gadā arī daudzi čečeni pameta savu zemi, bēgot no represijām. Mūsdienu Krievijas varas vīri ļoti lepojas ar PSRS uzvaru pār Vāciju karā, tomēr cilvēku straumes labākas dzīves meklējumos plūst tieši Vācijas virzienā un ne otrādi.

Zīmīgi, ka 2017. gadā uz dzīvi arī ASV (Kremļa propagandistu nīstajā valstī) vēlējās pārcelties rekordaugsts Krievijas pilsoņu skaits, sasniedzot augstāko rādītāju pēdējo 24 gadu laikā. Krievijas puse ne tikai noklusē savas problēmas, bet arī melo, publiski uzrādot mazāku izceļojušo skaitu. ASV Iekšējās drošības departaments ziņoja, ka Krievijas institūcija "Rosstat" publikācijā norādīja sešas reizes mazāku cilvēku skaitu, nekā īstenībā 2016. gadā no Krievijas pārcēlās uz dzīvi kādā no divdesmit četrām OECD valstīm. Krievijas maldinātāju mērķis jau arī nav atklāt patiesību, bet gan mēģināt graut Latvijas reputāciju, tāpēc Kremļa kontrolētajos medijos tiek ziņots nevis par Krievijas, bet Latvijas demogrāfiskajiem rādītājiem. Turklāt minētā tēma tiek aktualizēta gan atbilstošās, gan neatbilstošās situācijās, kā tas bija Daiņa Loča izteikumu gadījumā, ko apskatām kā pirmo šajā analīzē.

Raksts tapis Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) analītisko materiālu sērijā, kuras mērķis ir atklāt maldināšanas piemērus interneta portālu saturā, tos atspēkot un izskaidrot maldināšanas metodes.

Maldināšana: Tīmekļvietnes "vz.ru" un "tsargrad.tv" 2019. gada 2. augustā publicēja rakstus "Puškovs atbildēja deputātam no Latvijas, kurš bēdājas par PSRS uzvaru pār Hitleru" un "Kāda nelaime, kādi zaudējumi. Latviešu deputāts skumst par fīreru, kamēr vācieši nožēlo grēkus poļu priekšā". Šajās publikācijās norādīts, ka Rīgas domes deputāts Dainis Locis paziņojis, ka PSRS uzvara pār nacistisko Vāciju bijusi nelaime Latvijai. Sašutumu par šādu Loča komentāru paudis Krievijas senators Aleksejs Puškovs. Viņš uzskata, ka šādus paziņojumus diktē naids pret Krievijas Federāciju, un, kā izrādās, nacistiskās Vācijas okupācija Latvijai būtu svētība. Puškovs arī aicina Loci paskatīties uz demogrāfisko situāciju Latvijā, norādot, ka padomju laikā iedzīvotāju skaits Latvijā ir audzis, bet tagad, kad Latvija ir brīva, cilvēki to pametot. "Tsargrad.tv" publikācijā, apskatot Loča teikto, kārtējo reizi tiek norādīts, ka Latvija esot iestājusies Padomju Savienībā atbilstoši starptautisko tiesību normām, tāpēc par okupāciju nevarot būt ne runas.

Atspēkojums: Priekšplānā jau kārtējo reizi iznāk metode: tiklīdz Latvijas politiķi vai eksperti norāda uz 1944.–1945. gadā atsāktās padomju okupācijas graujošajām sekām Latvijas attīstībai, tā Kremļa rupori sāk runāt par nacistiskās Vācijas ļaunajiem plāniem Baltijā. Mērķtiecīgi tiek mainīta tēma – notiek izvairīšanās no komunistiskā totalitārisma seku analīzes un uzmanības vēršana tikai uz vienu no 1939.–1945. gada agresoriem – Vāciju. Te būtiski uzsvērt, ka Latvijā nevalda uzskats, ka Vācijas okupācija bija laba un ka Latvijai bija izredzes uz valstisku neatkarību Hitlera paspārnē. Tāpēc veidojas situācija, ka Krievijas propagandisti strīdas paši ar sevi – postulē it kā Baltijā valdošu mītu par labo fīreru un tad paši skaidro sev, ka viņš nebija labvēlīgi noskaņots pret baltiešiem. Mēs jau sen esam izpētījuši vēsturi un secinājuši, ka abi totalitārie režīmi neplānoja rūpēties par latviešu nācijas attīstību, tomēr Kremlī un Ostankinā nav miera par to.

Rakstā minētās mūsdienu Latvijas demogrāfiskās problēmas publiskajā telpā netiek noliegtas, šajā rubrikā jau vairākkārt esam par to rakstījuši. Par izaicinājumiem, kas saistīti ar tautiešu došanos uz dzīvi ārvalstīs, atklāti runā gan politiķi un ierēdņi, gan žurnālisti. Te ir jānorāda uz "Tsargrad.tv" tendenciozitāti: tiek norādīts, ka atšķirībā no PSRS laikiem mūsdienu Latviju tik daudzi ir pametuši. Autori taču zina, ka no PSRS nebija iespējams izbraukt. Pat uz Varšavas bloka sociālistiskajām valstīm tika retais. Padomju ekskursijas, sportistu komandas un mākslinieku kopas obligāti pavadīja VDK darbinieki un raudzījās, lai neviens neaizbēg uz "trūdošā" kapitālisma zemēm. Un tomēr bēga – gan sportisti, gan mākslinieki. Helsinku procesa rezultātā Padomju Savienībā dzīvojošajiem ebrejiem pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados beidzot ļāva izbraukt uz Izraēlu un ASV. Kamēr (līdz 1961. gadam) nebija uzbūvēta Berlīnes siena, Austrumvācija strauji zaudēja iedzīvotājus, kuri devās uz Rietumiem. Kas notiktu ar PSRS iedzīvotāju skaitu, ja t.s. padomju pilsoņi drīkstētu brīvi šķērsot robežu? Atbilde ir skaidri zināma, līdz ar to mūsdienās aizbraukušo skaita salīdzinājums ar Latvijas okupācijas laiku nav korekts. Turklāt nav loģiski uz Loča izteikumiem reaģēt ar demogrāfijas tēmas izmantojumu.

Maldināšana: Tīmekļvietnes "Svpressa.ru", "Sputnik" un "Fondsk.ru" 5. un 6. augustā publicēja sekojošos rakstus – "Latvija sniedza ukraiņu skolniekiem naida nodarbības", "Lietuva un Latvija gatavo atbraukušos ukraiņu bērnus armijai" un "Latvija palīdz ukraiņu bērniem ar rusofobiju". Tajos pausts viedoklis, ka Latvijā trīsdesmit skolniekiem no Ukrainas vairāku dienu garumā sniegtas naida nodarbības pret Krieviju. Latvijā tiek organizēta nometne, kurā Baltijas valstu SS leģionāru pēcteči kopā ar ukraiņu bērniem mācās cīnīties pret krieviem. Valdība neslēpjot, ka kustība tika speciāli izveidota, lai krievu bērniem mācītu "pareizo patriotismu" pret Krieviju un lai nākotnē tie nenokļūtu "Kremļa propagandas ietekmē". Arī ukraiņu bērniem, kas bija ieradušies uz vasaras nometni Latvijā, bija iespēja apgūt šo rusofobiju, bet, atgriežoties Ukrainā, viņus gaida dienests un vēl vairāk rusofobisku vasaras nometņu. Vienā no rakstiem daudz uzmanības veltīts aizsardzības ministram Artim Pabrikam, kurš atainots kā rusofobs (lai ko tas arī nozīmētu) un nacistu atbalstītājs.

Atspēkojums: Laikā no 29. jūlija līdz 2. augustam Latvijā – Jaunsardzes centra organizētajā nometnē Rēzeknes novadā – viesojās trīsdesmit Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes karavīru bērni. Galvenais šīs nometnes mērķis ir sniegt morālu atbalstu bērniem, kuriem kāds no ģimenes locekļiem ir cietis vai joprojām atrodas karadarbības rajonos. Bērniem, kuri ir zaudējuši vecākus karā, ir vairāk nekā nepieciešams atbalsts un pozitīvas emocijas. Latvijas mediju uzrunātie ukraiņu bērni teica, ka viņiem šis ir pirmais ārzemju brauciens. LSM raksta, ka bērni ir bijuši pozitīvi satraukti, vēlējušies iepazīt Latviju un gūt šeit jaunus iespaidus. Grupas vadītājs no Ukrainas Vladimirs Kontarenko skaidroja, ka "bērniem tā ir ļoti laba iespēja paskatīties Eiropu, citu dzīvesveidu, izrauties no tām problēmām, kas ir mājās". Jaunsardzes nometnes rīkotājiem ukraiņu bērni atzina, ka no ekskursijām Latgalē viņiem visvairāk palika atmiņā Aglonas Romas katoļu bazilika un piedzīvojumu parks "Daugavpils Tarzāns".

Latvijas palīdzība Krievijas nepieteiktajā karā pret Ukrainu cietušo ukraiņu karavīru bērniem ir humānisma un solidaritātes piemērs, kas būtu jāslavē. No mūsdienu Krievijas t.s. medijiem tas, protams, nav sagaidāms, tā vietā Latvijas aizsardzības ministrs un Jaunsardzes nometnes rīkotāji tiek apsūdzēti rusofobijā, naida kurināšanā un esesiešu atbalstīšanā. Šo metodi dēvē par "spindoktoringu" (no angļu vārda: to spin – pagriezt). Ja notiek kas labs, tad notikuma vērtējums ir jāpagriež negatīvā virzienā, piedēvējot tam citu nozīmi. Tādējādi līdzjūtīga palīdzība bērniem virtuālajā realitātē pārvēršas par treniņu rusofobijā un naida kurināšanā.

Maldināšana: Tīmekļvietne "lv.baltnews.com" 5. augustā publicēja rakstu ""Mūsu valoda ir vecāka par krievu valodu" un citi mīti, uz kuriem balstās Latvija". Mūsdienu Latvijas valstiskums balstās uz mīta, ka PSRS it kā nodevīgi okupēja Latviju un pret tās tautu izvērsa genocīdu. Un, lai tas viss izklausītos pēc iespējas pārliecinošāk, tika izdomāta ļoti sena tauta, kura valdīja ne tikai savās mājās, bet arī apkaimes zemēs, taču pēc tam nāca "okupanti" un to visu izbojāja. Raksta autors norāda: "Sevišķi tagad, kad ir laiks runāt par Latvijas valstiskuma sistēmisku krīzi." Rakstā pausts viedoklis par to, ka 1991. gadā tika izveidota "Otrā Latvijas Republika", kas esot "absolūti jauna valsts". Pamatdoma – Latvijas valsts ideoloģijas pamatā ir mīti, jādzīvo tagadnē, nevis pagātnē.

Atspēkojums: Rakstā virspusēji apskatītas vairākas tēmas, īsti neiedziļinoties nevienā no tām. Neskatoties uz to, bez nopietna pamatojuma ir pausti skaļi apgalvojumi. Nav saprotams, par kādu "sistēmisku valstiskuma krīzi" autors raksta. Latvijas valsts ir politiski stabila, tās institūcijas darbojas, ekonomika aug, drošība ir nostiprināta. Ir arī daudz izaicinājumu sociālajā, medicīnas un demogrāfijas jomā, tomēr nav pamata runāt par sistēmisku valstiskuma krīzi. Rakstā redzams neveiksmīgs mēģinājums pārliecināt lasītājus, ka Latvijas "patiesais" valstiskums nostiprinājās PSRS īstenotās okupācijas gados. Šādu un līdzīgu rakstu mērķis ir mazināt Latvijas pilsoņu lepnumu par savu valsti. Savukārt okupācijas un valstiskuma nepārtrauktības apšaubīšanas mērķis ir pamatot nepieciešamību pēc pilsonības politikas izmaiņām.

Rakstā paustajam par Otro Latvijas Republiku nav nekāda racionāla pamatojuma. 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācija atgādināja par tiesisko un politisko realitāti, proti, mūsdienu Latvijas Republika ir tā pati valsts, kas tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī. Tās valstiskums tika likvidēts padomju un vācu okupācijas periodos de facto, bet ne de iure. Latvijā joprojām spēkā ir 1922. gadā pieņemtā Satversme (ar labojumiem, papildinājumiem). Daļa Latvijas diplomātisko pārstāvniecību turpināja pastāvēt okupācijas periodā. Vairākas valstis neatzina Latvijas okupāciju un inkorporāciju PSRS sastāvā par tiesisku. Ar minētajiem aspektiem sīkāk var iepazīties 2017. gadā publicētajā grāmatā "Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā", kas dod visaptverošu tiesisku un vēsturisku skaidrojumu par Latvijas valstiskuma turpināšanos. Tās tapšanā četru gadu laikā piedalījās divpadsmit Latvijā pazīstami juristi, vēsturnieki un politologi, kuri veica starpdisciplināru pētījumu par Latvijas valstisko nepārtrauktību.

Maldināšana: Tīmekļvietne "imhoclub.lv" 29. augustā publicēja Olgas Suharevskas rakstu "Atņemt bērnam dzimto valodu: kā Latvijā notiek etnocīds pret krieviem". Saskaņā ar Latvijas oficiālo ideoloģisko doktrīnu valsts teritorijā dzīvojošie krievi ir "okupanti". Taču, ja līdz šim krieviem bija iespēja mācīties savā dzimtajā valodā, tad tagad šādas iespējas vairs nebūs. Izglītības reforma uzskatāma par etnocīdu, kas vērsts pret krieviem.

Atspēkojums: Pirmkārt, Latvijā nav tādas "oficiālās ideoloģiskās doktrīnas", uz kuras tekstu atsaucas raksta autore. Otrkārt, izglītības reformu dēvēt par etnocīdu ir absurdi, jo skolās joprojām varēs apgūt krievu valodu. Ideja par padomju okupāciju nav ideoloģiska konstrukcija, kā to apgalvo raksta autore, bet gan fakta konstatācija tiesību un politoloģijas jomā.

Parasti ar etnocīdu tiek saprasts etniskās grupas vai tās kultūras bagātības iznīcināšanas process, ar kuru tiek liegtas tiesības attīstīt noteiktu valodu, tradīcijas un kultūru. Visbiežāk etnocīda pētnieki analizē kolonizatoru darbības praksi, metropolei cenšoties iznīcināt vai radikāli ierobežot koloniju tautu tradīcijas. Dažkārt etnocīdu min kā genocīda sastāvdaļu. Latvija nekādi neatbilst šādai pieejai. Tā gan atbilda padomju okupācijas laikā, bet pretējā nozīmē, proti, metropole – Maskava – īstenoja rusifikāciju un ierobežoja latviešu valodas lietošanu. Tā nebija radikāla rusifikācija, tomēr latviešu valoda bija diskriminētā situācijā. Latvijā joprojām nav novērstas padomju rusifikācijas sekas, valsts valoda de facto vēl nav iekarojusi tai pienākošās pozīcijas. Turklāt ir jāņem vērā, ka vienīgā valsts pasaulē, kur mūsdienu valodu konkurences vidē latviešu valoda un kultūra var tikt pienācīgi attīstīta, ir Latvijas Republika. Krievu valodas eksistence pasaulē necik nav apdraudēta, to var veiksmīgi sargāt un attīstīt Krievijā, kur dzīvo aptuveni 140 miljoni cilvēku. Un pat vairākās valstīs ārpus Krievijas, tai skaitā Latvijā, krievu valoda ir pašpietiekama, jo sevišķi lielajās pilsētās, kur ir liels krievu īpatsvars. Tādējādi izglītības reforma neierobežo krievu tiesības attīstīt savu kultūru un tradīcijas, kā tiek apgalvots rakstā. Salīdzināt Latvijas izglītības reformu ar etnocīdu nozīmē maldināt sabiedrību.

