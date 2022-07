Āris Jansons: Krievija nogriež gāzi. Vai tikai uz 10 dienām?

Eiropas valstu valdības sāk gatavoties šīs ziemas murgainākajam scenārijam – Krievijas manipulācijām, aizgriežot ciet gāzes vada krānu atmaksā par eiropiešu pretkara sankcijām. Vladimirs Putins ir pateicis, ka "turpmāka sankciju piemērošana varētu izraisīt pasaules enerģētikas tirgum vēl smagākas, nepārspīlējot, pat katastrofālas sekas".

Nav nepieciešams vēl detalizētāks skaidrojums, ko tas nozīmē. Lai arī Kremlis atkārtoti noliedzis, ka Krievija naftu un gāzi izmanto kā ieročus, par to nevajadzētu lolot ilūzijas. Arī tagad, apzinoties Eiropas atkarību no Krievijas gāzes, to kā Rietumu sankciju prasītāju atvēsināšanas līdzekli Maskava var izmantot jebkurā tās aprēķinos iederīgā laikā un ilgumā. Somijas ekonomikas izdevums "Kauppalehti" raksta – Vācijā dzīvojošais krievu analītiķis Sergejs Vakuļenko, kurš specializējas enerģētikā, brīdinājis, ka Krievijas prezidents, iespējams, pārtrauks visu enerģijas importu Rietumu valstīm.

Vasara mums sniedz maldinošu drošības sajūtu. Kamēr daudzviet kontinentā termometrs rāda +35 vai citviet pat +40 grādus, neviens vēl īsti nevar iztēloties, kā jutīsies, iespējams, pēdējo gadu desmitu tumšākajos Ziemassvētkos. Ziema var būt barga, ja Krievija pārtrauks gāzes piegādes, jo eiropiešu iespējas importēt gāzi no citām valstīm ir ierobežotas. Lielās franču avīzes "Le Figaro" pirmās lappuses lasītāju aptaujas jautājums "Vai esat gatavi taupīt enerģiju: jā vai nē?" brīdina, ka viss ir gaužām nopietni. Aizvien biežāk un skaļāk Francijā un Vācijā kļūst dzirdami tādi saukļi kā "Adīsim vilnas zeķes vasarā, izslēgsim gaismu ziemā!" vai "Mazgāsimies aukstā ūdenī, ieslēgsim automobili garāžā!". Vidusmēra eiropietis tos vairs neuzņem ar smaidu. Tiesa, bažu un atkarības pakāpe dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga, tāpat kā stratēģijas, ar kurām attiecīgās valdības cenšas aizstāt Krievijas naftu un gāzi, ierobežot enerģijas patēriņu un pasargāt iedzīvotājus un ražotnes no pārāk liela izmaksu pieauguma vai pat piegādes sastrēgumiem.