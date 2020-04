Vissekmīgākā koronavīrusa epidēmijas novēršanas pieredze, skaidra stratēģija un konkrētā brīža politika šajā tematikā ir Taivānai (oficiālais nosaukums – Ķīnas Republika), sarakstē uzsver mans sens draugs, Krievijas vadošais sinologs Vladimirs Kurdjumovs, kurš jau septīto gadu kā viesprofesors dzīvo un strādā šīs salas galvaspilsētā Taibejā. Viņš saka, ka tie, kas par veiksmīgāko dēvē Koreju, neielāgo, ka tā gājusi pa "Taivānas ceļu" un pat pieļāvusi vairāku tūkstošu pilsoņu inficēšanos. Par spīti tam, ka salu no kontinentālās Ķīnas šķir tikai 130 kilometrus platais Taivānas šaurums un komunistiskajā Ķīnā strādā simtiem tūkstošu taivāniešu, Pekinas neatzītās Ķīnas Republikas iestādēm ir izdevies novērst koronavīrusa masveida epidēmiju.

Taivāna jau vairāk nekā 70 gadus ir pasludināta par neatkarīgu valsti, taču Ķīna atsakās atzīt tās suverenitāti un pastāvīgi mēģina atgūt to savā kontrolē. Salīdzinājumiem noder fakts, ka Latvijas iedzīvotāju skaits ir 1,89 miljoni, bet Taivānas salā dzīvo 23,8 miljoni iedzīvotāju. Latvijas platība ir 64 589 km², bet Taivāna aizņem 36 193 km². Tālāk minētie piemēri var rosināt secinājumus, bet es šoreiz lielākoties atsaukšos uz savu drošo avotu no zinātnes aprindām.

Līdz aizvadītajai piektdienai Taivānā jau trešo reizi nedēļas gaitā nebija atklāti jauni saslimšanas gadījumi. Aizdomas par inficēšanos bijušas 51 603 cilvēkiem, no kuriem diagnoze apstiprinājusies 395 gadījumos (Latvijā nedēļas nogalē – 727), no tiem 340 "atveduši" infekciju no citām valstīm. No infekcijas izraisītiem sarežģījumiem Taivānā miruši 6 cilvēki. Taivānas statistikai var ticēt (atšķirībā no citām valstīm), jo, pirmkārt, epidēmijai un saslimušajiem valsts stingri seko kopš pirmajām dienām; otrkārt, taivānieši nenodarbojas ar pašārstēšanos un uzticas ārstiem, jo veselības aprūpe ir organizēta nevainojami, precīzi un bez problēmām, raksta profesors Kurdjumovs.

Rīcība bez vilcināšanās

Janvāris Taivānā sākās ar prezidenta vēlēšanām un miljonu liela ļaužu pūļa mītiņiem Taibejas Ketagalana bulvārī divas dienas pēc kārtas, atbalstot līdzšinējo prezidenti Caju Inveņu. Mēnesi pēc Latvijas Ziemassvētkiem taivānieši sagaidīja ķīniešu Jauno gadu, "ču si", un pēc tradīcijas tā priekšvakarā visiem bija jāpulcējas pie liela galda un kārtīgi jāpieēdas. Tobrīd gandrīz nekas nevēstīja par briestošo nelaimi. Tikai retais zināja, ka 31. decembrī Taivāna bija nosūtījusi elektronisko vēstuli Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautisko medicīniski sanitāro noteikumu koordinācijas centram ar brīdinājumu par nezināma vīrusa izraisītu jauna tipa pneimonijas uzliesmojumu Uhaņā Ķīnā. Taivānas vadība bažījās, ka slimība rada infekcijas draudus, un palūdza PVO informāciju, lai brīdinātu savu veselības sistēmu un iedzīvotājus, taču konkrētu atbildi nesaņēma.

Pēc mēneša profesors Kurdjumovs raksta, ka Taivānā ir pieci inficētie, visi gadījumi saistīti ar braucienu uz Uhaņu. Sejas maskas nēsā 80 procenti iedzīvotāju. Nekādas panikas. No veikaliem pazudušas lētās sejas maskas, dārgās – daudzkārt izmantojamās, "stilīgās" – maskas, kas nav dārgākas par 3,75 eiro, ir nopērkamas hipermārketos.

Lai gan Taivāna uz vēstuli PVO nesaņēma apstiprinājumu par slimības lipīgo dabu, valdība uzreiz aktivizēja robežkontroli un karantīnu un, pieļaujot inficēšanās iespēju, sāka stingri pārbaudīt ielidojušos no Uhaņas. Tūdaļ pēc atipiskās pneimonijas (SARS) epidēmijas 2002. un 2003. gadā Taivāna izveidoja Nacionālo veselības aizsardzības komandcentru, tādējādi gatavojoties nākamai iespējamai krīzei, un nu bija pienācis laiks aktivizēt to. Visi Taivānas pilsoņi, kas atgriežas no Uhaņas lielajā Ķīnā, tiek ievietoti speciālā stacionārā valsts ziemeļos 14 dienu karantīnā individuālās palātās, viņu veselības stāvokli pārbauda divreiz dienā.

Valstī izveidotas vairāk nekā 160 testēšanas stacijas, no kurām cilvēki ar apstiprinātiem saslimšanas simptomiem tikuši sūtīti uz vienu no 134 medicīnas iestādēm vieglākos gadījumos vai uz vienu no 50 lielajiem reģionu centriem smagākos gadījumos. Šī sistēma ļāvusi ātri izolēt pacientus atkarībā no viņu stāvokļa, kā arī noteikt personāla un iekārtu prioritātes – izklausās saprotami un vienkārši.

6. martā Taivānā bija 44 Covid-19 pacienti, un, kā man rakstīja profesors, iestādēm izdevās noskaidrot, kā kurš inficējies (teiksim, 44. kontaktējies ar 38., bet tas ticies ar 18.). Valdības politika nav histēriska un ir efektīva: inficētos noskaidro vai enerģiski meklē, televīzija cauru diennakti sniedz skaidrojumus, efektīvi ir ierobežojumi lidostās. Sejas masku ražošanā iesaistījusies arī firma "Foxcon" ("Apple" ražotāja). Parastās sejas maskas izsniedz pa 3 gabaliem (līdz marta sākumam deva 2 maskas reizi nedēļā), uzrādot apdrošināšanas karti – vienotā elektroniskā sistēma ir ļoti precīza. Pirkumu kontrole ar apdrošināšanas karti ir pareizs solis, jo vēl februārī ne viens vien pircis sejas maskas kastēm, uzsvēra Kurdjumovs.

Sākot no 9. marta, Taivānā ražo 10 miljonus masku dienā (iedzīvotāju skaits ir 23,8 miljoni), tātad nedēļā tiek saražoti 50 miljoni masku (2 brīvdienas). Sākusies masku rezervēšana ar apdrošināšanas karti internetā – atnāc uz aptieku un paņem savējās, piebilst profesors.

11. martā Taivānas valdība samazināja vienas sejas maskas cenu līdz 0,15 eiro. Aptiekām masku izsniegšana nav bizness, tas ir sociālais noslogojums. Aptiekā aicina iekšā pa vienam, darbiniece paņem sīknaudu, otrs darbinieks noskenē apdrošināšanas karti, trešais izsniedz aploksni ar trim maskām nedēļai.

Marta vidū profesors raksta, ka veikalos zināma nervozitāte ir novērota, gan lielākoties sīkvairumtirdzniecības pārdotavās, kur iepērkas restorāni un mājsaimniecības, bet tā nav pārlieku uzkrītoša ("kādēļ gan sagrābties kaudzēm kūku vai ruletes ar lasi, krabju salātiem, ja tās bojājas jau nākamajā dienā"). Sākusi bremzēt produktu pasūtījumu piegāde ar interneta starpniecību: ja iepriekš bijis jārēķinās ar 6–12 stundām, tagad paiet 1–2 dienas.

Viens no vīrusa apkarošanas simboliem Taivānā ir veselības ministrs Čeņs Šičžuns (pēc profesijas stomatologs), kurš ar nemainīgi nesatricināmu sejas izteiksmi uzstājas televīzijā jau vairākus mēnešus (!) vienu līdz divas reizes dienā ar stāvokļa apkopojumiem. Taivānas pilsoņi, kuriem noteikta karantīna, saņem 30,74 eiro pabalstu par katru karantīnas dienu. Sods par obligātās 14 dienu karantīnas pārkāpšanu jau tika palielināts no apmēram 3000 eiro līdz 30 000 eiro, bet nupat varas iestādes brīdinājušas, ka turpmāk izpaudīs pārkāpēju vārdus.

Taivānas ekonomika netiek bloķēta (un līdz galējai nepieciešamībai netiks bloķēta), jo tas mazajai valstij būtu nāvējoši – kontakti ar Ķīnu un Honkongu tiktu apcirsti gandrīz nekavējoties, stāsta profesors. Gandrīz visi cilvēki staigā maskās, apzinības un valdības rīcības izpratnes līmenis ir augsts, viņš secina. Ar maskām sevišķu problēmu nav, spirts ir pārdošanā, dezinfekcijas līdzekļu pa pilnam, tualetes papīra krājumi ir atjaunoti. Griķus Taivānā neēd, rīsu netrūkst. Kāds pakistānietis profesoram stāstījis, ka no Taibejā vienīgās mošejas pazuduši visi malajieši un indonēzieši (viesstrādnieki). Nevis aizbraukuši, bet policija izolējusi viņus rūpnīcu barakās.

Aprīļa sākumā Taivānā ir "Cin Min" – mirušo piemiņas diena un četru dienu brīvdienas šajā sakarā, kad salas iedzīvotāji aktīvi pārvietojas, lai apkoptu tuvinieku kapus. Līdz ar to pastiprināti pasākumi sabiedriskajā transportā – tostarp temperatūras mērīšana dzelzceļa un autobusu stacijās, lidostās, šoseju atpūtas zonās un pasta nodaļās. Transporta ministrs Liņs Czjaluns paudis, ka pasažieri, kuriem pēc divām pārbaudēm tiks atklāta par 37,2 grādiem augstāka temperatūra, mērot uz pieres, un vairāk nekā 38 grādu, mērot ausī, netiks ielaisti sabiedriskajā transportā. Infrasarkanie termometri uzstādīti ātrgaitas dzelzceļa stacijās Taibejā, Taojunā, Taidžunā un Czoinā, kā arī 34 Taivānas dzelzceļa stacijās. Visas stacijas tiek dezinficētas ik pēc divām stundām.

Temperatūras mērīšana ik uz soļa

Gluži negaidīti aptiekā profesoram atsaka pārdot sejas maskas, jo viņš tās saņēmis pirms trim dienām. Izrādās, maskas var iegādāties nevis vienkārši reizi nedēļā, bet precīzi reizi septiņās dienās, viņš secina. Diennakts aptiekā-kosmētikas veikalā "Watsons" pircējs var iegādāties vienu 75% spirta pudeli, cena ap 1,24 eiro. Turpat 20 veidu dezinfekcijas līdzekļi, pilni plaukti ar elektroniskajiem distances termometriem – kam tie vajadzīgi, piebilst profesors, ja temperatūru tāpat mēra uz katra soļa, veikalos, bankās utt.

Pagājušo trešdien, pēc masku saņemšanas pusdienlaikā pastaigājoties pa Taibejas seno Bopiljao kvartālu, profesors apstādināts piecas reizes un viņam mērīta temperatūra. Tagad izsniedz 9 maskas 14 dienām, par visām kopā jāmaksā pusotrs ASV dolārs. Aptiekās ir noteikts masku izsniegšanas laiks. Pusstundu pirms izsniegšanas sākuma – saprotams, kārtīgi ievērojot sociālo distanci, – rindā stāvējuši 50 cilvēki; ja nav īpaša rindas regulētāja, aptiekā ieiet un iznāk pa vienam. Atsevišķs pārdevējs šajā laikā apkalpo "parastos" pircējus.

Taivānas ārlietu ministrs Džozefs Vū par svarīgākajiem apstākļiem nosauc caurskatāmību un atklātumu. Taivānas pieredze pirmkārt ir izpaudusies, savlaicīgi ierobežojot cilvēku iebraukšanu no Ķīnas, Makao un Honkongas. Sākumā tika aizliegts aizsargmasku eksports, lai nodrošinātu šos aizsarglīdzekļus pašu pilsoņiem. Migrācijas un muitas dienestu datubāzēs tika integrēti nacionālās medicīniskās apdrošināšanas dati. Tas ļāva mediķiem faktiski uzreiz noteikt potenciālos pacientus pēc viņu tūrisma braucieniem. Ir radīta programma, kas, skenējot QR kodu, ļauj ceļotājiem ziņot par maršrutu un simptomiem pēc atgriešanās.

Taivāna palīdz citiem

Ir taisnība, ka Taivānā gan valsts struktūras, gan pilsoņi ir neapmierināti, precīzāk, sašutuši par PVO un tās vadības izturēšanos krīzē. Nemaz nerunājot par savlaicīgu brīdinājumu ignorēšanu, PVO pat nav spējusi veikt efektīvu prognozēšanu, saka Taivānā. Bet lielajā Ķīnā, kā stāsta profesors Kurdjumovs, tikmēr "palaista pīle", ka Taivānā neieredzot un nicinot afrikāņus, jo PVO galva Tedross Adhans Gebreisuss ir etiopietis. Patiesībā Taivāna ir valsts gandrīz vai ar absolūtu nacionālo un rasu iecietību, uzsver profesors.

Taivānas pieredzi cīņā pret pandēmiju līdz pat pēdējo nedēļu mijai PVO pilnībā tika ignorējusi, tikai tās ārkārtas situāciju veselības aizsardzības programmas izpilddirektors Maikls Raiens publiski atzina, ka tā ir pelnījusi atzinību. Taivānas valdība ir tiekusies savu pieredzi propagandēt. Prezidente Caja Inveņa paziņojusi, ka viņas valsts dalīsies ar medikamentiem, medicīniskajām maskām, pirmās nepieciešamības precēm un pieredzi ar visām valstīm, kas vērsīsies pēc palīdzības. Tā ziedos 10 miljonus masku citām valstīm mediķu aizsardzībai, bet nākotnē vēl vairāk. Taivāna arī plāno ziedot uz hinīna bāzes gatavotus medikamentus, kas palīdzot ārstēt Covid-19 vieglos gadījumos, un valdība uzdevusi Taivānas firmām palielināt hinīna ražošanu. Taivāna jau vairākkārt ir ziedojusi dienas ražojuma ķirurģisko masku normu (ap 15 miljoniem gabalu) citām valstīm – ES (tostarp Baltijas valstīm un Skandināvijai), ASV, Āzijas kaimiņiem, diplomātiskajiem partneriem. Nupat pateicību par Taivānas palīdzību ir izteikusi Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena. Maskas piegādā Taivānas valsts lidsabiedrība "China Airlines" (Hua Hang). Kā zināms, lielāko Ķīnas lidsabiedrību sauc "Air China", un, neiedziļinoties detaļās, vienkāršā tauta, raugoties uz lidmašīnām, domā un domās, ka maskas piegādā komunistiskā Ķīnas Tautas Republika. Tāpēc tagad Taivānā apspriež, vai tās lidsabiedrība nebūtu jāpārdēvē, piemēram, par "Taivānas aviolīnijām", taču tikai gaisa kuģu pārkrāsošana vien izmaksātu 23 miljonus ASV dolāru, bet dokumentācijas maiņa visā pasaulē – pat miljardus.

Tikmēr profesors Kurdjumovs raksta, ka Taibejā laiks kļūst aizvien pavasarīgāks un parkos un laukumos var sastap aizvien lielāku skaitu sportotāju. Brīvības laukumā viņš svētdien saskaitījis divas 50 cilvēku lielas grupas, kas "iekarojušas Čan Kaiši memoriāla kāpnes", astoņas vai deviņas vingrotāju kopas un ušu treniņu grupu. Bet tuvējā pilsētas parkā vingrojošu vecmāmiņu pulciņi esot sastopami jau pēc pulksten četriem no rīta. Taivāna vīrusam nepadodas.