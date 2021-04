Čehija varēja piedzīvot savu 11. septembri, no kura paglāba vien nejaušība. Munīcijas noliktavu eksplozijai pirms vairāk nekā sešiem gadiem acīmredzot ir tiešs sakars ar 18 krievu diplomātu izraidīšanu no Čehijas (attēlā ministri un premjeri par to ziņo preses konferencē – red.). Drošības iestādes uzskata viņus par Krievijas slepeno dienestu virsniekiem, kas darbojušies diplomātiskā aizsegā.

Sestdien, 17. aprīlī, Čehijas premjers Andrejs Babišs paziņoja par Krievijas militārā izlūkdienesta GRU iespējamu saistību ar munīcijas noliktavu spridzināšanu Vrbeticē valsts austrumos. Noliktava numur 16 ar 58 tonnām sprāgstvielu eksplodēja 2014. gada 16. oktobrī, otra noliktava ar numuru 12 – 3. decembrī. Portāla "Aktuálně.cz" apskatnieks Davids Klimešs jau virsrakstā izteiksmīgi komentē: "Čehijas un Krievijas attiecības eksplodējušas. Tilts starp Rietumiem un Austrumiem atkal sabrucis."

Tilts pat tēlainā redzējumā sabrūk citādi nekā kauliņu ķēde domino spēlē, kur klucīši nogāžas, secīgi notriecot zemē cits citu. Domino efekts ir situācija, kur viens notikums izraisa virkni citu savstarpēji saistītu notikumu. Vrbetices lieta atsedz faktu un norišu ķēdi, kuras posmi mēdz būt grūti saskatāmi, taču dažs var izraisīt īstu zemestrīci.

Kāpēc to uzzinām tikai tagad?

Vrbeticē, par laimi, neuzsprāga visas kompleksa noliktavas, vairāk nekā 50, un, galvenais, necieta blakus uzbūvētā degvielas pārstrādes rūpnīca. Ja tā eksplodētu, apkārtējos ciematos varētu būt daudz ievainoto un bojāgājušo.

Vairākus gadus notikušo uztvēra kā nelaimes gadījumu. Izmeklēšana norādīja uz iespējamu nolaidību un trūkumiem kompleksa drošības sardzē. Tagad darīts zināms, ka dienu pirms pirmā sprādziena norises vietā pabijuši divi Krievijas aģenti, uzdodamies par ieroču pircējiem.