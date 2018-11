Arnis Latišenko, APPC: Maldināšana – Latvijas gadījums Nr. 18

Agresīva maldināšanas, dezinformācijas un diskreditācijas kampaņa, kas vērsta pret Latviju un tās tautu, turpinās. Maldinātāju un "troļļu" mērķis nav konstruktīva kritika, kas vērsta uz Latvijas pilnveidošanu un padarīšanu par labāku valsti tās pilsoņiem. "Viss ir slikti" un "Latvijai nav nākotnes" nav lozungi, kas var iedvesmot labām pārmaiņām. Raksts tapis Austrumeiropas politikas pētījumu centra īstenotā rakstu sērijā, kuras mērķis ir atklāt maldināšanas piemērus mediju telpā un tos atspēkot.

Maldināšana: 2018. gada 4. oktobrī, citējot Vairu Vīķi-Freibergu, vairākos maldinoša satura portālos, piemēram, "Vzgļad", "Cargrad" un "Sputnik", tika publicēta virkne rakstu par to, ka eksprezidente latviešus ir salīdzinājusi ar reptiļiem vai atzinusi, ka latviešiem piemīt reptiļu psiholoģija.

Atspēkojums: Intervijā žurnālam "Ir" V. Vīķe-Freiberga sacīja: "Sliktākais ir tas, ka apelē pie bailēm. Mums visiem instinktīvi ir iekšā tās pašas reptiļa smadzenes. Tām aktivizējoties, tīri fizioloģiski, emocionāli rodas vai nu vēlme uzbrukt, vai mukt. Populisti apelē pie emocijām vairāk nekā pie racionālā, pie negatīvā vairāk nekā pozitīvā. Saliekot to kopā, tas noved uz ļoti bīstama ceļa." Intervijā V. Vīķe-Freiberga pauž viedokli par populisma pieaugumu Rietumos. Jēdziens "reptiļi" tiek attiecināts uz cilvēka dabu kopumā, intervijas ietvaros vārds "latvieši" pat netiek pieminēts. Maldinošie mediji ne vien izrauj komentāru no konteksta, bet arī sagroza komentārā ietverto jēgu, patvaļīgi attiecinot to uz latviešiem. Konkrētie rakstu piemēri demonstrē maldinošās kampaņas klaju etnorasismu un naidu.

Maldināšana: 2018. gada 6. oktobrī portālā "Eurasia Daily" tika publicēts raksts "Baņķieris Guseļņikovs: Latvijā korupcija ir lielāka nekā Krievijā", kas būtībā atsaucas uz "delfi.lv" veikto "Norvik Bankas" padomes priekšsēdētāja Grigorija Guseļņikova interviju. Intervijā G. Guseļņikovs pauda, ka korupcija Latvijā noteikti ir augstāka un tas, ko mēs uzskatām par korupciju Krievijā, patiesībā nav korupcija.

Atspēkojums: G. Guseļņikova sacītais ir vienīgi vienas personas subjektīvs viedoklis. Lai arī nav optimāla korupcijas līmeņa izmērīšanas līdzekļa, par labāko rādītāju tiek uzskatīts starptautiskās nevalstiskās organizācijas "Transparency International" veidotais korupcijas uztveres indekss. Atbilstoši 2017. gada indeksa rādītājiem 180 valstu reitingā Latvija ieņem 40. vietu, savukārt Krievija 135. vietu (kur 1. vieta nozīmē zemāko korupciju). Maldinošais raksts pat nav saistīts ar G. Guseļņikova viedokļa atspoguļojumu, bet gan tajā tiek īpaši izceltas un uzsvērtas intervijas visdzēlīgākās Latviju diskreditējošās sadaļas. Secināms, ka intervija tiek izmantota kā izejviela kārtējam uzbrukumam Latvijai informācijas telpā.

Maldināšana: 2018. gada 8. oktobrī "YouTube" tika publicēta Krievijas televīzijas kanālā "TV Centrs" demonstrētā pārraide "Latvija. Eiropas strupceļš. Speciālā reportāža", kurā ietverti tradicionālie maldinošie vēstījumi par Latviju. Piemēram, Latvijai nav perspektīvas un nākotnes. Latvijas ekonomiskie rādītāji krītas, jo valsts ir izvēlējusies savu likteni sasaistīt ar ES, nevis Krieviju. Pēc "Jaunā viļņa" aiziešanas no Latvijas 2014. gadā Latvijā vairs nav tūristu. Krievijas produktu embargo ir pilnībā iznīcinājis Latvijas eksporta rādītājus.

Atspēkojums: "Latvija. Eiropas strupceļš" ir kārtējā filma daudzu tamlīdzīgu filmu un pārraižu sērijā, kuru mērķis ir diskreditēt Latviju un kuras ik gadu veido dažādi Krievijas televīzijas kanāli un vietējie aktīvisti. Citi piemēri ir "25 gadi pēc PSRS sabrukuma – Latvija", "Baltija. Vienas okupācijas stāsts", "Latvija, kuru mēs pazaudējām" u. c. Tradicionālie vēstījumi par Latviju: "viss ir slikti", "valstij nav nākotnes", "PSRS visi dzīvoja labāk", "notiek krievu genocīds".

Nenoliedzot pastāvošās problēmas, ir jāuzsver, ka Latvija šobrīd piedzīvo strauju ekonomisko izaugsmi. Pēc CSP provizoriskā novērtējuma, IKP pieaugums 2018. gada 3. ceturksnī ir palielinājies par 4,8 %. Nodarbinātības līmenis 2018. gada 3. ceturksnī ir 65,3% iedzīvotāju, kas ir augstāks rādītājs nekā vidēji ES. Gada laikā nodarbināto skaits palielinājies par 17,2 tūkstošiem. Turklāt pieaug to nodarbināto skaits, kuru neto alga pārsniedz 700 eiro. Tūristu skaits 2017. gadā sasniedza otro lielāko rādītāju pēdējo 13 gadu laikā.

Krievijas tūristu skaits, lai arī sarucis pēc 2015. gada, joprojām pārspēj 2010. gada rādītājus un kopš 2017. gada sāk pieaugt.

Eksports 2017. gadā, salīdzinot ar 1993. gadu, bija vien "nieka" 11,9 reizes lielāks. Arī Krievijas ārpolitika nespēj apslāpēt Krievijas iedzīvotāju vēlmi pirkt Latvijas preces.

Maldināšana: 2018. gada 11. oktobrī portālā "vesti.lv" publicēts raksts "Eksperts: mērķis ir pazemot krievus un padzīt tos no Latvijas", kas būtībā atsaucas uz "cilvēktiesību aizstāvja" Vladimira Lindermana paziņojumu viņa "Facebook" profilā. V. Lindermana, kuru "vesti.lv" dēvē par "ekspertu", sūrojas, ka grozījumi Darba likumā neļaus nedz darba devējam, nedz klientam piespiest darbiniekus sazināties krievu valodā. Viņš apgalvo, ka Latvijas varasiestādes dara visu iespējamo, lai radītu krieviem maksimālu diskomfortu un piespiestu tos emigrēt.

Atspēkojums: Grozījumi Darba likumā paredz, ka darba devējam nav tiesību prasīt no darbinieka konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās lietošana neietilpst viņa darba pienākumos. Ja, darba pienākumus veicot, nav nepieciešama svešvalodas lietošana, darba devējam nav tiesību liegt darbiniekam lietot valsts valodu. Tādējādi grozījumi ir vērsti uz darba ņēmēju aizsardzību, ierobežojot darba devēju iespējas izvirzīt nepamatotas prasības. Vienlaikus grozījumi neierobežo darba devēju pieprasīt jebkuras citas svešvalodas zināšanas, ja tas objektīvi nepieciešams darba pienākumu izpildei. Tāpat arī netiek ierobežotas tiesības lietot saziņā krievu valodu vai jebkuru citu svešvalodu. Konkrētais komentārs demonstrē savdabīgu izpratni par cilvēka tiesībām un brīvību. V. Lindermans sūrojas, ka Latvijas varasiestādes nodarbojas ar cilvēku apspiešanu, vienlaikus apgalvojot, ka arī vēlas piespiest (!) apkārtējos rīkoties tā, kā konkrētajam "cilvēktiesību aizstāvim" vairāk labpatiktu.

Maldināšana: 2018. gada 22. oktobrī "baltnews.lv" publicēts raksts "Kuru valsti NATO vēlas pārvērst par jaunu kara fronti". Rakstā tiek vēstīts par protestu akcijām Norvēģijā pret NATO militārajām mācībām "Trident Juncture". Atsaucoties uz Geiru Hēmu, vienu no protesta akciju organizatoriem, tiek apgalvots, ka NATO mācības drīzāk līdzinās okupācijai, savukārt protesta akciju mērogs pieaug.

Atspēkojums: Raksta mērķis ir parādīt, ka Norvēģijā it kā ir plaša neapmierinātība ar tās dalību NATO un alianses mācībām. Faktiski akcijās Tronheimā piedalījās ap 500 protestētāju, savukārt Oslo ap 950, Bergenā ap 70, galvenokārt Norvēģijas Komunistiskās partijas atbalstītāji un to organizāciju biedri, kas iestājas par Norvēģijas izstāšanos no NATO. "Trident Juncture" mācību laikā "Kantar TNS" Norvēģijā veica sabiedrisko aptauju, kurā noskaidrots, ka 69% norvēģu pozitīvi attiecās pret NATO, turklāt atbalsts NATO pieaug.

Raksts tiek publicēts Latvijas auditorijai domātā portālā, ņemot vērā paralēles starp Norvēģiju un Latviju, sabiedroto spēku klātbūtni un maldinošo vēstījumu kopību. Maldinošais medijs izmanto atsevišķu personu viedokli, lai uzdotu to par dominējošo diskursu, kā arī izveidotu Latvijas auditorijai asociatīvu saikni "NATO – agresors; sabiedroto klātbūtne – okupācija" un pārliecinātu, ka atbalsts NATO dalībvalstīs esot zems.

