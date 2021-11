Par valsti, tās drošību jādomā ikdienā. Ne tikai Latvijas valstiskuma proklamēšanas gadadienā vai par Patriotu nedēļu nosauktajā laikā. Tomēr šoreiz Latvijai nozīmīgajā novembra mēnesī, šķiet, sevišķi saprotams, ka premjers brauc uz robežu un pasaka paldies robežsargiem, policistiem un zemessargiem. Par valsts sargāšanu. Tikpat saprotami arī tas, ka Latvijas Katoļu baznīcas galva aicina it visus šeit dzīvojošos ik dienu rūpēties par valsts stiprināšanu. Labi domāts un labi teikts, un to derīgi atcerēties. Un nevajag uzskatīt, ka tas attiecas tikai uz augsta ranga amatpersonām un spēka struktūru pārstāvjiem. Kaut nedaudz padomājot, ātri vien spēsim atrast veidu, kā to varam paveikt gan individuāli, gan apvienojot spēkus un izdomu ar citiem.

Tāpat pilnīgi saprotams ir aizsardzības ministra rīkojums par visu Zemessardzes brigāžu zemessargu došanos uz mācībām pierobežas tuvumā. Tas pat nešķiet pārsteidzoši, dažādas aktivitātes otrpus austrumu robežai liek izturēties atbildīgi. Ar to Latvija apliecina gatavību aizstāvēt valsti ne tikai vārdos, bet arī darbos un to jāzina visai mūsu sabiedrībai. Tāpat arī sabiedrotajiem, jo Latvijas aizsardzība vispirms ir mūsu pašu atbildība. Tas ir vēstījums arī Kremļa saimniekam, ka 1940. gads neatkārtosies. Kādēļ ne prezidenta postenī neleģitīmi sēdošajam Minskas diktatoram? Tik vien tādēļ, ka neviens nopietns politiskais eksperts nešaubās, ka ne jau viņš pieņem lēmumus, to dara patrons Maskavā.

Nopietni soļi valsts robežas sargāšanā ir pareiza rīcība. Tā nav kārtējā bažu un rūpju paušana, dzīvojot cerībās uz izvairīšanās no nelāgiem notikumiem. Cerība nav stratēģija