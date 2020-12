Baiba Vītoliņa: Kas jādara, lai paaugstinātu komforta līmeni mājās un samazinātu ikdienas izdevumus?

Tā kā lielas daļas Latvijas iedzīvotāju ikdiena vairāk norit mājās, pieaugušajiem strādājot, bet skolēniem un studentiem mācoties attālināti, daudzas mājsaimniecības ķērušās klāt mājokļu komforta līmeņa paaugstināšanai. Dzīves vides labiekārtošanai, kas parasti ir nelieli remontdarbi, sadzīves tehnikas iegāde un interjera uzlabošana, tiek pārvirzīti līdzekļi no šogad nenotikušajiem ceļojumiem un izklaidēm.

Kā liecina interneta pētījumu uzņēmuma "Gemius Latvija" veiktā pētījuma dati, vairāk kā 46% Latvijas iedzīvotāju pēdējā pusgada laikā tiešsaistes veikalos ir iegādājušies kādu sadzīves elektropreci – televizoru, datora monitoru, veļas mašīnu, trauku mazgājamo mašīnu vai citu iekārtu. Tas ir pilnīgi saprotami, jo, uzturoties mājās, ar elektroierīcēm vēlamies atvieglot gan ikdienas sadzīves rūpes, gan arī uzlabot savu attālinātā darba efektivitāti.

Jaunas elektrotehnikas iegāde ir ne tikai finanšu izdevumi pirkuma brīdī, bet arī izdevumi šo tehniku lietojot – pārsvarā tas ir elektrības un ūdens patēriņš. Tādēļ mani pārsteidza tas, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) veiktajā iedzīvotāju aptaujā tikai 49 % respondentu apstiprināja, ka zina, kas ir energomarķējums, un ka tam pievērš uzmanību pirms elektropreču iegādes. Mans nolūks ir izskaidrot, kā sadzīves tehnikas energomarķējums var būtiski paaugstināt komforta līmeni mājās, tajā pašā laikā samazinot ikdienas izdevumus ilgtermiņā.

Šis stāsts nav tikai par krāsaino energomarķējuma piktogrammu, bet arī par naudu, ko varam ietaupīt! Tieši energomarķējums ir tas, kas mums norāda, cik šī konkrētā elektroiekārta patērēs enerģijas un citu resursu - cik eiro no sava maciņa ik mēnesi maksāsim par elektrību, ūdeni vai gāzi. Vairāk uzturoties mājās, mainās arī paradumi, un daudzas elektroiekārtas izmantojam biežāk un ilgstošāk – visai ģimenei gatavojam vismaz trīs maltītes dienā, tātad lielāka slodze elektriskajai plītij un cepeškrāsnij, vairāk darbojas arī trauku mazgājamā mašīna, televizors vai datora monitors un citas iekārtas, kas bieži vien mēneša beigās pārsteidz ar lielu elektrības rēķinu.

Traucējoši var būt ne tikai augstie elektroenerģijas vai ūdens patēriņa rēķini, bet arī sadzīves tehnikas radītie papildu trokšņi, piemēram, dūcošs ledusskapis vai pārāk skaļa veļas mašīna. Arī iekārtas trokšņu līmenis ir tā informācija, ko varam atrast, ja pētām un, iegādājoties elektropreces, ņemam vērā energomarķējumu.

Turklāt, izvēloties iekārtas ar augstāku energoefektivitātes klasi, kas patērē mazāk dažādu resursu, mēs ikviens sniedzam savu ieguldījumu, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām.

Ņemot vērā to, ka pašlaik nav ne iespējama, ne arī ieteicama iepirkšanās tradicionālajos veikalos, lieliskas iespējas piedāvā e-veikali, kur plašā klāstā varam iegādāties jebkuru sadzīves elektropreci. PTAC nesen ir veicis pastiprinātas pārbaudes, lai pārliecinātos, cik godprātīgi interneta veikali izvieto energomarķējumu un datu lapas, kas ir galvenie instrumenti, lai kvalitatīvi salīdzinātu divus un vairākus līdzīgus sadzīves tehnikas modeļus. Diemžēl secinājām, ka vairāk nekā 98 % gadījumos komersanti korekti nenorāda nepieciešamo energoefektivitātes informāciju, tādēļ patērētājiem ir ļoti grūti salīdzināt dažādas iekārtas un pieņemt gudrus lēmumus.

Lai palīdzētu patērētājiem saprast, kura iekārta būs ekonomiskāka ilgtermiņā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir izstrādājis sadzīves tehnikas salīdzināšanas rīku. Tā ir īpaša tīmekļa vietne www.percgudri.lv, kur, ievadot konkrētu sadzīves tehnikas ierīču rādītājus no to energomarķējuma, var aprēķināt, kura no šīm ierīcēm būs taupīgāka un izmaksās mazāk 10 gadu periodā. Vērā tiek ņemta gan iegādes cena, gan resursu patēriņš. Pašlaik ilgtermiņa izmaksas ir iespējams aprēķināt piecu kategoriju precēm – ledusskapjiem, veļas mašīnām, veļas žāvētājiem, trauku mazgājamajām mašīnām un ūdens sildītajam.

PTAC arī turpmākajos gados aizvien vairāk pievērsīsies gan dažādiem energoefektivitātes informācijas norādīšanas uzraudzībai, gan izglītos patērētājus par šo jomu, lai patērētāji pieņemtu gudrus lēmumus, izvēlētos energoefektīvas iekārtas un ilgtermiņā būtiski ietaupītu.

Es aicinu patērētājus, izvēloties elektropreces, būt saprātīgiem, izprast tieši kādam nolūkam elektroprece nepieciešama, iepazīties ar preču īpašībām, salīdzināt ne tikai cenu, bet arī to energoefektivitātes līmeni, tādējādi iegūstot labāko cenas un funkcionalitātes balansu!