Cehs.lv: 156 štukas par sūdīgu saturu – 'Rīgas satiksmes' sociālo tīklu analīze

Aprīļa sākumā Latvijas Televīzija raidījumā "Panorāma" vēstīja par vienpadsmit "Rīgas satiksmes" konsultantiem. Savā žanrā konsultantu jēdziens jau ir kļuvis par klasiku, iemiesojot tās asociācijas, ko piedāvā tādi termini kā "korupcija", "zagšana", "otkati" un "negodprātīga rīcība". Tomēr "Cehs.lv" mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs Kristaps Āls vēlējās šajā tematā iemērcēt roku līdz elkonim un sajust to nedaudz dziļāk, pirms kādu apsauc par liekēdi.

Tīri teorētiski mēs nevaram izslēgt, ka visi vienpadsmit publikācijā minētie un ar "Saskaņu" un Nilu Ušakovu cieši saistītie "Rīgas satiksmes" konsultanti ir ārkārtīgi gudri un sniedz šausmīgi vērtīgus padomus. Piemēram, K. Āls norāda, ka nejūtas kompetents izvērtēt Rīgas domes frakcijas deputāta Nikolaja Zaharova trīs gados nopelnītos 122 tūkstošus, konsultējot alternatīvās degvielas jautājumos.

Nē, nu, par tādu naudu es dažkārt varētu parunāt par iespējām "Rīgas satiksmes" autobusos kā alternatīvo degvielu izmantot akmeņogles. Par laimi, publicētais saraksts atklāja, ka Ušakova palīdze Olga Portnova un viņa preses sekretāre Laila Īvāne ir saņēmušas 81 (Olga) un 75 (Laila) tūkstošus par satura veidošanu "Rīgas satiksmes" sociālajiem tīkliem. Kā reiz šī ir tā nozare, ko K. Ālam aplūkot un izvērtēt ir daudz vienkāršāk.

Tā kā Zaharova alternatīvās degvielas 122 tūkstoši tika iekasēti par darbiņu trīs gadu griezumā, tad arī sociālo tīklu izvērtēšanu tīri hipotētiski laboranti ir lēmuši veikt 3 gadu griezumā, kas arī ir pietiekams laiks, lai saprastu ilgtermiņa stratēģijas efektivitāti.

"Facebook"

No 2016. gada 1. jūnija 3 gadu griezumā "Rīgas satiksmes" "Facebook" profilā ir publicēta 1161 ziņa. Vidēji 1,06 ziņas dienā, kas pie budžeta 4,3 tūkstoši eiro mēnesī ir ļoti skops rādītājs, ja tā padomā.

Tomēr katrs sociālo tīklu eksperts piekritīs, ka "less ir more" un izcila satura radīšanai ir nepieciešams laiks un resursi. Tāpēc labāk publicēt vienu, bet, kā jaunieši saka, "virālu" ierakstu, nevis daudzus un auditorijai neinteresantus ierakstus. Svarīgākie dati tomēr ir auditorijas iesaiste.

"Rīgas satiksmes" publicētie ieraksti trīs gadu laikā ir "šēroti" 7832 reizes, kas vidēji ir 7,1 "šērs" dienā, bet kopējais saņemto reakciju ("laiki", sirsniņas, bēdīgās sejiņas utt.) skaits ir 17 250, kas ir 15,7 dienā.

Pie šādas loģikas sanāk, ka viens "šērs" "Rīgas satiksmes" "Facebook" lapai ir izmaksājis teju divdesmit eiro, kamēr viens "laiks" – deviņus eiro. Šāds "price/performance" ir ļoti nožēlojams, un tā vien gribas apgalvot, ka Laila un Olga ir ļoti sliktas "Facebook" pārvaldītājas.

Turklāt pēc kopējā "engeidžmenta" rādītāja pats veiksmīgākais "Facebook" ieraksts, kurš savācis 143 "šērus", 100 komentārus un 407 "laikus", ir mājaslapas "rigassatiksme.lv" teksta pārpublikācija par jaunajiem "Solaris Urbino" autobusiem 2017. gada 17. oktobrī. Sociālo tīklu pārvaldītāju radošā iesaiste šāda ieraksta tapšanā ir praktiski nekāda, tāpēc K. Āls pauž cerību, ka mājaslapas "rigassatiksme.lv" satura veidotājs ir saņēmis kādu prēmiju.

Tāpat arī labākās emocijas nerada virspusējais iespaids par "Rīgas satiksmes" lapas pārvaldību. "Kovera" attēls ir pikseļains, slikti izgriezts, bet pati lapa nav pacentusies noformēt oficiālu statusu. Ar vairāk nekā četru tūkstošu budžetu tikai satura izstrādei varēja atrast papildu resursus arī šiem jautājumiem.

Tāpat arī videomateriālu kvalitāte liek uzdot jautājumus. Šeit video.

"Instagram"

Katram nozares ekspertam ir skaidrs, ka 2016.–2018. gads "Instagram" nozīmēja lielāko izaugsmi, korporatīvajiem uzņēmumiem mēģinot cīnīties par auditoriju, kas šo trīs gadu laikā no nepilniem 500 miljoniem aktīvo lietotāju mēneša laikā pieauga līdz galvu reibinošam miljardam 2018. gada vasarā.

Īstenā vizionāru garā "Rīgas satiksme" "Instagram" kontā bija reģistrējusies jau tālajā 2012. gadā, kad publicēts pirmais ieraksts. Līdz ar to dinamiskajam sociālo tīklu satura duetam nācās pārņemt jau iestaigātu taciņu.

Trīs gadu laikā 156 tūkstošus vērtās satura lielmeistares lēma publicēt 53 ierakstus, kas izmaksātu 2943 eiro ierakstā (apaļojot uz leju). Ieraksti ir guvuši 6027 "patīk" atzīmes, kā arī galvu reibinošus 66 komentārus.

Interesants papildu novērojums – ar 2017. gada 3. novembri "Instagram" stratēģija ir paredzējusi pārstāt sevi apgrūtināt ar ierakstu paskaidrojošiem tekstiem, tāpēc ir publicētas vienkārši bildes bez aprakstiem vai tēmturiem.

Citi sociālie tīkli

"Cehs.lv" analītisko pieņēmumu par līguma izbeigšanos ar 2019. gada 1. janvāri pastiprina apsvērums par paziņojumu, ka līdz ar šo datumu tiek pārtraukta informācijas izplatīšana portālā "Draugiem.lv". K. Āls pieņem, ka "Rīgas satiksmei" gluži vienkārši tam vairs nepietiek resursu, kas automātiski liek domāt, ka līdz 1. janvārim informācija (kas, starp citu, dublējās ar viņu "Facebook" profilu) tur tika izplatīta manuāli, nevis automātiski, to savienojot ar kādu no citiem sociālajiem tīkliem. Tādējādi to varētu pat traktēt kā nelietderīgu resursu tērēšanu.

Sociālajā tīklā "Twitter" komunikācija pirms un pēc 2016. gada nav būtiski mainījusies, savukārt radošās aktivitātes pārklājas ar "Facebook". Lielu daļu no "Rīgas satiksmes" un iedzīvotāju iesaistes veido tieši negācijas, tāpēc šo sociālo tīklu šajā analītikā iekļaut nebūtu objektīvi. Tāpat sekotāju skaits, kas ir zem deviņiem tūkstošiem, neliek domāt, ka šeit būtu izvērstas īpašas sociālo tīklu kampaņas.

Secinājumi

Minētie apsvērumi Kristapa Āla ieskatā liek domāt, ka Nila Ušakova palīdze Olga Portnova un viņa preses sekretāre Laila Īvāne ir ļoti sliktas sociālo tīklu satura speciālistes. Pieņemot, protams, ka viņas ļoti centās.