Pārlūkoju bildes no deviņdesmito un divtūkstošo mijas, bildēm bija maza izšķirtspēja, bildes nepalielināja pārlūka izmēros, un bija daudz citu funkcionālu kļūdu. Vēlāk nevarēju normāli pieslēgties darba videokonferencei, vēl austiņu spraudnis neveidoja savienojumu ar datoru, nezinu, kāpēc. Tas mani tik ļoti saniknoja, ka diena šķita sabojāta uz mūžu. Tik lieli uzņēmumi taču nevar pieļaut tik daudz kļūdu, tik daudz neloģisku lēmumu, vai ne?

Bet tad atvēru ziņas, kur bija Navaļnija indētāju vārdi un bildes. Kāds medijs pat paguva vienu no viņiem apciemot mājās! Mēs taču zinājām, ka Alekseju Navaļniju centās nogalināt Putins un viņa tiešā pakļautībā esošais FSB, kas ir, sauksim to tā – ļauno spiegu kantoris no Džeimsa Bonda, aģenta "007", filmām.

FSB, protams, ir jaunais KGB. Un Aukstais karš izdarīja to, ka mitoloģizēja KGB kā varenu spiegu divīziju, bet jaunais FSB – tā ir cita situācija. Kāpēc cita?