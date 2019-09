Cehs.lv: Iesien lakatā šito, mazais šmurguli

Esmu dzirdējis, ka dzīve sākoties pēc 40. Neesmu dzirdējis saltākus melus. Ja tev ir virs 35, tad tu zini, ja nē, tad ņem vērā šo – izmanto savu jaunību ar visām tās iespējām, ballējies, ej pārgājienos, ceļo pa pasauli bez graša kabatā, bet galvenais – sekss! Pārguli ar visiem, kas tam piekrīt!

Šis ir dzīves paradokss: kamēr tu esi jauns vīrietis, tev nav naudas un iespēju pilnvērtīgi izbaudīt savu jaunību un ķermeņa tvirtumu, kad tu esi vecāks un savācis gana kapitāla, lai izklaidētu sevi un dāmas, ķermenis vairs nespēj panest gadu nastu. Tavs ķermenis ir uzsācis sadalīšanās procesu. Viss sākas ar locītavām, tur plīst saites, noļurkājas skrimšļi, iemetas aizdusa pēc pirmajiem trim grūdieniem, un misionāru poza ir neiespējama, jo viņai pil sejā tavi sviedri. Dažreiz šķiet, ka būtu labāk, ja tevi ņemtu no aizmugures, jo tad pašam nekas nebūtu jādara. Katrā ziņā sievietes ir vīriešu svētība un lāsts, taču, kā jau visās lietās, slikto mēs izbaudām daudz spēcīgāk.

Tas, ka sievietes līdz 25 gadu vecumam ir visseksīgākās, nav nekāds noslēpums, viņu ķermenis neliecina par kādām gadu nastas pazīmēm, āda uz ciskām ir gludāka, āda starp krūtīm neizskatās pēc neveikli nostieptiem sēkliniekiem. Taču sievietēm ir savdabīga īpašība: viņām šķiet pievilcīgi vecāki vīrieši, bet tā nav izteikti seksuāla pievilcība, tā ir vairāk tēvs–meita tipa tuvība. Bez tādām lietām kā pārmetumi par sekmēm skolā, veidiem, kā iztērē sev atvēlētos līdzekļus, nesakoptu istabu un citām līdzīgām drazām.

Tāpēc jaunām meitenēm patīk vecāki vīrieši, jo viņi ir finansiāli neatkarīgi un var atļauties vest viņas uz restorāniem, pirkt viņām foršas mantas, bet... Ja tev ir radies iespaids, ka visa šī naudas utilizācija nodrošina seksu vecajiem pirdieniem, tad tu kļūdies. Jaunās meitenes iekāro sportisku, jaunu vīriešu ķermeņus, tieši tāpat kā vīrieši pēc 30. Jauniem cilvēkiem interesē tikai hedonisms. Ticiet man un tiem simtiem eiro, kas ir iztērēti Vecrīgas bāros, – ja tu centies nopirkt seksu ar kokteiļiem, tad tevi vakara izskaņā sagaida masturbācija pārpālī.

Lieta, ko neviens pat nenojauš, ir attiecības, pārsniedzot 30 gadu robežu, jo sarežģījas attiecības ar mātēm. Nav runa par savu māti, bet mātēm vispār. Rēķinies, ka tavā dzīvē turpmāk figurēs ne tikai mammas, tavu seksuālās iekāres objektu mājās gaidīs mazs brēkulis, kura muti var aizvērt tikai kinderola, kamēr tu viņa mammas muti aizbāz ar "Tukuma servelādi". Runājot par bērniem, vislabāk viņus uzaudzina tieši vecāki, kas ir pārsnieguši 30 gadu robežu, vismaz tā apgalvo pētnieki. Man šķiet, ka labākais vecums bērnam ir tas, kad viņš vēl nesaprot tādus konceptus kā mamma un tētis. Nedod Dievs, ja tev gadās uztaisīt brēkuli, – mūc, pirms viņš zina vārdu "tētis".

Cilvēki pielāgojas situācijām, mums, vīriešiem, pēc 30 arvien vairāk ir vienalga par savu ikdienu un tās mazajām, intīmajām niansēm. Mani vairs nestimulē vizuāli porno kadri, godīgi sakot, es varu vienlīdz labi beigt arī pie epizodēm no atmiņas, kur ir iededzis kādas kailas sievietes tēls, bet tikpat labi mani uzbudina pat nākotnes projekcija, kur es aizeju bez sāpēm – valstī, kur ir atļauta eitanāzija. Uz šī fona pat fakts, ka sporta zālē es esmu tas, kas ar fēnu žāvē savu šekumu, ir maznozīmīgs.

Attiecības ir svarīgas, tās ir tavs patvērums un glābiņš, mierinājums un uzmundrinājums, bet šajā ziņā asinsradiniekiem ir īpaša kvalitāte, tu viņus nekad nezaudēsi. Sievietes ir kā tramvaji – viņas atnāk, tu iekāp, izkāp un viņas aiziet uzlasīt citus pasažierus. Un tu nepārdzīvo, ka kaut ko nokavēji, jo atnāks nākamā. Tāpat, ja tu uzkavēsies pie vienas dāmas, viņa izspiedīs kādu savas zvirbuļa pieres artikulētu iemeslu nebūt kopā.

Tev kā jaunam cilvēkam ir svarīgi apzināties dažas pamatlietas: neizdarīt pašnāvību, nopelnīt pietiekami, lai vismaz sevi varētu uzturēt un sagaidīt to vecumu, kad varēsi visu šo farsu izbaudīt. Tu esi jauns, tev ir fenomenāls ķermenis un prāts ar milzu potenciālu. Bet sievietei – viņai allaž būs problēmas ar to, ko tu dari. Ar to, ka tu par maz pelni, par maz ved viņu uz ārzemēm, par daudz laika pavadi pie datorspēlēm, par maz laika velti saviem bērniem utt. Sieviešu argumenti ir bāzēti nekur, tu nekad nezini un nezināsi, kur ir problēma, katrs viņas vārds ir kā nomaldījusies bandīta lode.

** Raksts tapis "Cehs.lv" erotiskās nedēļas ietvaros. **