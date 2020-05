Kā jau lielākajai daļai cilvēku, kas strādā no mājām, mana ikdiena sastāv no sēdēšanas pie datora, kompulsīvas ēdiena stūķēšanas mutē, dienas dzeršanas un informācijas uzsūkšanas no ekrāna. Viss bija labi, bet tad es pamanīju Jāņa Dombravas tvītu un aizdomājos.

Saprotu, ka šis ieraksts radīs vētru soc.tīklos, bet nevaru neuzdot šo jautājumu. Kāpēc sniegotā maijā vidū nevar lasīt Twitter lietotāju ierakstus par to, ka ir jāaptur globālo sasilšanu? :) — Jānis Dombrava (@janisdombrava) May 12, 2020

Zinu, zinu, daudzi no jums man teiks: "Kristap, bet Dombrava apskaužami regulāri izceļas ar nejēdzīgiem apgalvojumiem, kas sistemātiski liek uzdot jautājumus par viņa spēju saprast lietas." Taču man šī atbilde šķiet slinka, atsakos to pieņemt. Man arī kā atbildīgam valsts pilsonim un Latvijas patriotam ir nepieņemama doma, ka tautu pārstāvošs parlamentārietis un koalīcijas partijas valdes loceklis varētu būt tik liela kalibra mūjābelis. Nē, manuprāt, šeit jārok un jāšķetina, lai tiktu pie patiesības.

Ja lasi šo versiju, tātad tev ir zināms fakts, ka "Cehs.lv" Mākslīgā intelekta laboratorija vairākkārt ir pievērsusi sabiedrības uzmanību indivīdiem vai organizētām grupām, kas izplata melus vai maldinošu informāciju par 5G, vakcīnu lietderību, planētas formu, ūdens atmiņu, homeopātiju, dziedniecību un citām tēmām, par kurām sabiedrībā nebūtu jābūt pat diskusijai zinātniskā konsensa dēļ.