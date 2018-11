Edgars Bāliņš: Nedēļas loms sociālajos tīklos – Briseles puisēna apsveikums

Labrīt visiem, kuri tikai tagad atmodušies no lielajām svinībām - esam godam aizvadījuši lielo dienu un sociālajos tīklos joprojām staro kopības sajūta, novēlējumi un neviltots lepnums. Sirdis sildīja arī varenais simtgades lāpu gājiens, un, kā jau varēja prognozēt - skaistajam simtgades salūtam sekoja arī vēl skaistākais simtgades sastrēgums.

Lielā simtgades jubileja, protams, bijis galvenais temats pilnīgi visur un publiskos apsveikumus no malu malām varēsim lasīt vēl ilgi un dikti. Sveicieni saņemti ne tikai no tuvākajām kaimiņvalstīm, bet pat no Niagāras ūdenskrituma un Briseles čurājošā puisēna.

Latvijas 100-gadē novēlu mums visiem panākumus un laimi nākotnē, kā arī saglabāt patriotismu ik dienu un ik uz katra soļa! 🇱🇻♥️

*

My wish for Latvia on its birthday is to have success and happiness as well as keeping our patriotism all year round! 🇱🇻♥️ pic.twitter.com/RNojwmAmIU— Jelena Ostapenko (@JelenaOstapenk8) November 18, 2018