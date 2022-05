Elīna Šiškeviča: Pieejamības loma e-komercijā

Latvijā pērn bija vairāk nekā 202 000 cilvēku ar invaliditāti, liecina Labklājības ministrijas dati. Tātad vairāk nekā 10% Latvijas iedzīvotāju var rasties grūtības, lietojot digitālus produktus, tai skaitā e-veikalus. Tādēļ šogad e-komercijas gada balvas "E-komercijas zvaigzne 2022" ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta digitālo risinājumu pieejamībai. Uzņēmuma "TestdevLab" Pieejamības testēšanas nodaļas vadītāja Elīna Šiškeviča skaidro, kāpēc ir būtiski domāt par pieejamību un kā to efektīvāk ieviest savā platformā.

Digitālo rīku pieejamība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka to kvalitāti. Tā padara tīmekļvietnes saturu, lietotnes, dokumentus un citus digitālos produktus, arī e-veikalus, pieejamus ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti.

Grūtības lietot digitālos risinājumus, arī iepirkšanās vietnes internetā, var būt ļoti dažādas, atkarībā no lietotāja invaliditātes veida – vai tie būtu redzes, dzirdes, kustību vai citi funkcionālie traucējumi. Taču ir arī virkne ikdienišķu situāciju, kad lietotāji novērtē pieejamību. Piemēram, nepieciešamība lasīt video titrus mirkļos, kad apstākļi neļauj klausīties to skaļi, vai jaunās māmiņas, kurām, turot bērnu uz rokām, var rasties nepieciešamība izmantot balss kontroles funkcijas.

Ieguvumi no pieejamības nodrošināšanas

Rūpes par pieejamības nodrošināšanu sniedz komersantam vairākus ieguvumus:

Tas liecina par ieinteresētību, draudzīgu un cieņpilnu attieksmi pret visiem lietotājiem.

Ja e-veikala lietojumprogramma atbilst labākajai pieejamības praksei, pieaug e-veikala potenciālā auditorija, sniedzot ikvienam iespēju to izmantot.

Pareizi ievērota virsrakstu struktūra, teksta alternatīvas attēliem, video subtitri ļauj arī meklētājprogrammām labāk uztvert vietni.

Tiek uzlabota vispārējā lietotāja pieredze (UX) – jo adaptīvāks ir produkta saturs un tam var piekļūt visi lietotāji, jo augstāka ir lietotāju apmierinātība un lojalitāte.

Pieejamības trūkums var novest pie sliktas reputācijas un samazināt e-veikala lietotāju bāzi, radot finansiālus zaudējumus.

Ar ko sākt, lai padarītu savu e-komercijas vietni pieejamāku

Izstrādājot e-komercijas vietnes, uzņēmēji pievērš lielu uzmanību e-veikala dizainam – izmanto pievilcīgus fontus, vizuālus efektus, neparastas krāsu kombinācijas. Tomēr tas nenodrošina vietnes spēju būt pieejamai un pārdot pēc iespējas vairāk produkcijas tiešsaistē, līdzīgi tradicionāliem veikaliem, kuri iekārto savas telpas tā, lai būtu piemērotas visiem klientiem.

Tīmekļa satura pieejamības vadlīnijas jeb WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ietver vairāk nekā 50 rekomendācijas, kā veidot pieejamus digitālos produktus un saturu. E. Šiškeviča izceļ būtiskākās lietas, kam pievērst uzmanību, lai padarītu e-veikalu pēc iespējas pieejamāku.

Krāsu kontrasts

Lietotnes teksta un fona minimālajai kontrasta attiecībai jābūt 4,5:1. Tādējādi vietne būs pieejama ne tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet arī vieglāk lietojama, piemēram, spilgtos saules staros.

Attēlu teksta alternatīvas

E-komercijas vietne nevar būt iedomājama bez attēliem. Tiem var būt informatīvi, sniedzot papildu datus, izmērus, cenrādi, veikala darba laiku, grafikus utt. Rekomendējams nodrošināt lietotājiem, kas izmanto ekrāna lasītājus, iespēju uztvert un nolasīt šo informāciju, proti, attēlu par pieejamu padara attēla teksta alternatīva. Tās nav pamanāmas kopējā lietotnes dizainā, bet šī informācija ir "redzama" ekrāna lasītājam. Jāatceras, ka cilvēkiem, kuriem nav iespējas redzēt attēlu, jāsaņem svarīga informācija tādā pašā apjomā, kā tiem, kas redz attēlu.

Ekrāna orientācija

Arvien pieaug pirkumu skaits, kas veikts no mobilajām ierīcēm. Gemius dati liecina, ka 2022. gadā 66% iedzīvotāju izmantojuši viedtālruņus, lai iepirktos internetā. Tādēļ tiek rekomendēts nodrošināt vietnes funkcionalitātes pieejamību jebkurā orientācijā, lai lietotāji, kuri nevar viegli pagriezt savu ierīci, varētu viegli piekļūt un darboties ar vietnes saturu un funkcionalitāti.

Tastatūras piekļuve

Pārliecinoši lielākā daļa jeb 93% iedzīvotāju veic pirkumus e-veikalos, izmantojot datoru. Ja digitālo saturu padara vadāmu, izmantojot tastatūru vai tās alternatīvu, tad to var ērti lietot arī cilvēki ar redzes vai kustību traucējumiem, kuri nevar izmantot datora peli. Visiem e-veikala elementiem (pogas, saites, utt.) jābūt darbināmiem, izmantojot tastatūru.

Vizuālais fokuss un fokusēšanas kārtība

Pat ja ar tastatūras piekļuvi visiem dinamiskajiem elementiem viss ir kārtībā, jāpārbauda to secība un redzamība. Būtu grūti uztvert informāciju vai aizpildīt formas, ja fokusa kārtība būtu haotiska. Dinamiskajiem elementiem, saņemot fokusu, jāatšķiras no citiem, neaktīvajiem elementiem. Piemēram, padarot biezāku lauka robežu un atzīmējot to ar citu krāsu.

Slikts piemērs: Pieteikšanās forma. Lietotājs navigācijai izmanto tastatūru. Pirmais elements, kas saņem fokusu, ir poga "Pieteikties", pēc tam "Lietotāja e-pasts", tad "Lietotāja parole".

Labs piemērs: Pieteikšanās forma. Lietotājs navigācijai izmanto tastatūru. Pirmais elements, kas saņem fokusu, ir "Lietotāja e-pasts", tad "Lietotāja parole" un tad, kad jau visi obligātie lauki ir aizpildīti, fokusā ir poga "Pieteikties".

Nosakiet lietotājam ievades mērķi

Ieteicams nodrošināt ievades lauku mērķa programmatisku noteikšanu, proti, palīgtehnoloģijas saņems informāciju par lauku mērķi un parādīs tos lietotājam vēlamā formātā. Tas tiek plaši izmantots dažādu formu aizpildīšanai, kad pārlūkprogramma piedāvā lietotājam aizpildīt laukus ar jau iepriekš ievadītu informāciju (piemēram, adresi, kas tika sniegta citā internetveikalā līdzīgos laukos). Tas ir liels bonuss un laika ekonomija visiem lietotājiem, bet jo īpaši tiem, kuriem ir konstatēti redzes, kustību vai kognitīvi traucējumi.

Kļūdu identifikācija

"Ups, kaut kas nav kārtībā!" – šāds kļūdas paziņojums daudziem noteikti ir pazīstams. Tomēr tas nepalīdz saprast, ko iesākt tālāk un kā labot situāciju. Kļūdas paziņojumam jābūt informatīvam un saprotamam. Izstrādājot apmaksas reģistrācijas, adreses formas vai jebkuru citu elementu, kur lietotājam ir iespēja kļūdīties, ir svarīgi ieviest mehānismu, kas identificēs kļūdas, paziņos par tām un skaidros, kā situāciju labot. Ir ļoti svarīgi, lai visa šī informācija būtu aprakstīta teksta formātā, lai lietotāji, kas izmanto ekrāna lasītājus, varētu tai piekļūt.

Saites nolūks

Vēlams nodrošināt katras saites mērķa noteikšanu tikai no saites teksta vai no saites teksta kopā ar tās programmatiski noteikto saites kontekstu vai alternatīvu. Tas nozīmē neizmanto "Nospied šeit" vai "Lasīt vairāk" skaidrojošu tekstu saitēm. Pieejamāks saites teksta variants ir "Lasi vairāk par tīmekļa satura pieejamības vadlīnijām". Šis izpildes kritērijs palīdz cilvēkiem ar redzes vai kustību traucējumiem izlaist saites, kas viņus neinteresē, izvairoties no vairākiem taustiņsitieniem.

Ievērojot šīs astoņas rekomendācijas, e-veikals kļūs pieejamāks ikvienam lietotājam, mazinot diskrimināciju un ļaujot ikvienam lietotājam ērti piekļūt digitālajam saturam.