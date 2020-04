Guntars Levics: Kā palīdzēt krīzē nonākušajai telpu uzkopšanas nozarei?

Līdz ar daudzām citām tautsaimniecības nozarēm, strauju kritumu ir piedzīvojis arī telpu uzkopšanas bizness. Pēdējo nedēļu laikā liels skaits uzņēmumu ir samazinājuši veicamo darbu apjomu vai pat slēguši savu darbību, tostarp, lidosta "Rīga", neskaitāmas viesnīcas, biroji, skolas un bērnu dārzi, dažādu iestāžu klientu centri, kā arī nepārtikas produktu tirdzniecības vietas. Nupat pieņemts valdības lēmums brīvdienās slēgt lielos tirdzniecības centrus, sporta klubus, kas samazinās telpu uzkopšanas darbu apjomu vēl vairāk.

Šobrīd mēs prognozējam, ka līdz marta beigām vien "Clean R" telpu uzkopšanas darbu apjoms samazināsies uz pusi, kas ir milzīgs kritums. Situāciju nozarē nedaudz līdzsvaro strauji pieaugušais pieprasījums pēc telpu dezinfekcijas pasākumiem – darbs norisinās ražošanas uzņēmumos, lielveikalos un citās tirdzniecības vietās, protams, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Taču tas prasa apmācītu personālu un pietiekamas tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu rezerves, kas nav katra nozares uzņēmuma rīcībā.

Tāpēc telpu uzkopšanas nozares uzņēmumiem šobrīd visaktuālākais jautājums ir par darbiniekiem – kā viņus nodarbināt šobrīd, kad darbu apjoms ievērojami krities? Mūsu uzņēmumā vien telpu uzkopšanā ir iesaistīti vairāk kā 800 darbinieki. Šobrīd intensīvi strādājam, lai rastu risinājumu, jo daļa nodarbināto faktiski paliek bez darba. Esam atraduši risinājumus daļai no darbinieku, taču ļoti ceram, ka šos sociāli vismazāk aizsargātos darbiniekus atbalstīs arī valsts ar savām sociālajām programmām, taču tas nav ilgtermiņa risinājums. Turklāt, jāsaprot, ka noslēdzoties ārkārtas stāvoklim, darbi atsāksies un uzņēmumiem būs grūti atrast labus darbiniekus atlaisto vietā, turklāt jaunpieņemtie būs jāapmāca, kas prasīs laiku un papildu resursus.

Lai nodrošinātu maksimālu nodarbinātību esam daļēji atteikušies no mehanizētās uzkopšanas, kur tas ir iespējams, tā vietā "atgriežoties pagātnē" un iekārtu vietā uzticot šo darbu cilvēkiem, kuru darbs ir kļuvis lieks – piemēram, ietvju un telpu uzkopšanā. Tāpat kooperējamies ar uzņēmumiem, kuri šobrīd izjūt darba roku trūkumu, novirzot savus darbiniekus līdz šim neapgūtos darbos, piemēram produktu fasēšanā.

Tomēr ar to vien nebūs pietiekami! Tieši tāpēc šobrīd ir svarīgi iespēju robežās saglabāt esošo darbu apjomu. Viens no saprātīgākajiem risinājumiem ir panākt, lai no uzkopšanas pakalpojumiem (un ne tikai) neatsakās valsts un pašvaldību iestādes, tādējādi neļaujot vēl vairāk atdzist nozarei un ekonomikai. Valstij un pašvaldībām ir skaidri jāpasaka, ka tās turpinās pirkt pakalpojumus vismaz tādā apmērā, lai pakalpojumu sniedzēji telpu un teritoriju uzkopšanas jomā varētu izdzīvot līdz ārkārtas situācijas beigām. Ieguvēji būs visi – uzņēmēji, darbinieki un arī valsts. Pakalpojumu sniedzējiem tiks nodrošināti kaut nelieli ienākumi, bet darbinieki nepaliks bez darba. Tāpat iegūs valsts, kurai saglabāsies nodokļu ieņēmumi, kā arī mazāk budžeta līdzekļu tiks tērēts sociālā atbalsta pasākumiem – gan dīkstāvju un bezdarbnieku pabalstiem, gan vēlāk mazāk līdzekļu būs jātērē nodarbinātības jautājumu risināšanai.