Gvido Endlers: Būt soli priekšā nozīmē novērst problēmas cēloni, lai nebūtu jācīnās ar sekām

Aiz bankas operatora lodziņa robotu nesastapsiet. Viņš negaidīs jūs sarunu telpā, lai pārspriestu aizdevuma nosacījumus. Tomēr kreditēšanas jomā robotizācija jau kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju un finanšu tehnoloģiju loma tikai turpinās augt. Laikmetīgo IT risinājumu ieviešana un tradicionālo procesu aizstāšana ar digitāliem un automatizētiem procesiem ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem sekmīgai uzņēmuma attīstībai ikvienā nozarē, arī nebanku sektors nav izņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Automatizācija jau pierādījusi savu potenciālu aizdevuma procesa apkalpošanā, tādēļ nešauboties varu teikt, ka tieši tur slēpjas kreditēšanas nākotne. Robotizācijas tehnoloģijas finanšu pakalpojumu sniedzējiem palīdz automatizēt uzdevumus, kuri prasa liela apjoma datu pārbaudes, tādējādi ļaujot minimizēt klienta kredītspējas novērtēšanai nepieciešamo laiku. Nebanku kreditēšanas jomā lēmuma pieņemšanas operativitātei ir nozīmīga loma, jo tieši ātrums, ērtums, mazāk formalitāšu un elastība ir tie četri vaļi, uz kuriem balstās iedzīvotāju izvēle par labu nebanku sektoram.

Ir ļoti svarīgi, lai kompānijas piedāvātie produkti un pakalpojumi būtu atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām, taču ne mazāk būtiski ir pasargāt cilvēkus no nepārdomātas aizņemšanās. Katra detaļa kredīta pieteikuma aizpildes procesā veido klienta kredītreitingu un kopējo digitālo nospiedumu, savukārt kredītriska vērtēšanas automatizācija ļoti īsā laika periodā ļauj iegūt informāciju par klienta maksātspēju no dažādām datu bāzēm. Ieguvumi ir vairāki. Pirmkārt, maksimāli ātra klienta pieprasījuma apstrāde un lēmuma pieņemšana; otrkārt, automatizētais process samazina cilvēciskās kļūdas risku, kā piemēram, potenciāli negatīvo pazīmju nepamanīšanu klienta maksātspējas izvērtēšanas laikā.

Milzīgu kļūdu pieļaus tie, kuri uzskatīs, ka jaunāko tehnoloģiju jomā viss jau ir pateikts. Inovatīvu finanšu pakalpojumu izstrādei brīvdienu nav un katrs jauns risinājums ir tikai solis ceļā uz nākamo. Piemēram, liels potenciāls ir mobilo aplikāciju izstrādei, kuras ļaus padarīt gan banku, gan nebanku finanšu pakalpojumus vieglāk lietojamus. Turklāt tirgus analīze liecina, ka potenciāls ir arī nebanku apdrošināšanas segmentam un "pērc tagad, maksā vēlāk" produktu koncepcijām.

Līdz ar digitālo rīku izmantošanu pieaug pakalpojuma sniegšanas ātrums, vienlaikus nodrošinot lielāku efektivitāti un mazāku darbinieku resursu izmantošanu. Labs piemērs ir čatboti jeb virtuālie asistenti, kuri jebkurā diennakts laikā var sniegt klientiem ātras un precīzas atbildes uz viņu jautājumiem, samazinot pārpratumu vai kavēšanās risku. Virtuālie asistenti paaugstina arī uzņēmuma produktivitāti, jo tādējādi tiek samazināts vispārīgiem klientu jautājumiem veltītais darbinieku laiks, ļaujot komandai vairāk koncentrēties uz inovatīviem ilgtermiņa projektiem. Tērzēšanas roboti ievērojami ļauj ietaupīt arī klientu laiku. Piemēram, "4finance" virtuālie asistenti spēj vienlaicīgi sarunāties ar daudziem klientiem, un tādas problēmas, kā aizņemta atbalsta tālruņa līnija, ir palikušas pagātnē. Tiesa, sarežģītākos gadījumos klientus joprojām konsultē " 4finance" darbinieki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diemžēl tehnoloģiju attīstību izmanto arī ļaudis ar sliktiem nolūkiem, kuri veic arvien gudrākus un rafinētākus uzbrukumus citu cilvēku finansēm. Viens no galvenajiem aspektiem, kuram situācijā, kad caur dažādām ar FinTech saistītām lietotnēm, plūst arvien lielāki naudas apjomi, ir kiberdrošība. Tādēļ Eiropas nebanku kreditēšanas tirgus līderis "4finance" pakalpojumu drošību noteicis par vienu no galvenajām prioritātēm. Būt soli priekšā un novērst problēmas cēloni vienmēr būs vieglāk un, iespējams, pat lētāk, nekā vēlāk cīnīties ar tās radītajām sekām. Šeit liela nozīme būs mākslīgā intelekta (MI) sniegtajām iespējām, jo ar to darbināmie algoritmi palīdz aizdevējiem reāllaikā atklāt krāpnieciskas darbības, samazinot krāpniecisku darījumu risku, kas varētu kaitēt klientiem. MI spēj risināt praktiski neierobežotu problēmu daudzumu, analizēt milzīgas finanšu datu kopas vien dažu sekunžu laikā, kā arī ar lielu precizitāti prognozēt tirgus tendences, patērētāju finanšu uzvedības nianses un katra pieņemtā lēmuma potenciālu. Mākslīgā intelekta sistēmu pilnvērtīga integrēšana uzņēmuma darbā ir tuvākās nākotnes izaicinājums.

Finanšu sistēmas digitalizācijas un FinTech tehnoloģiju ieviešanas maratons tikai tagad tā īsti sāk uzņemt ātrumu, un, saskaņā ar Londonā bāzētā finanšu programmatūras uzņēmuma "Finastra" pausto prognozi, tikai līdz 2023. gada beigām vien MI lietotnes pasaules banku sektoram būs ļāvušas ietaupīt aptuveni 447 miljardus ASV dolāru. Tas lieku reizi apliecina, ka digitālā transformācija sniedz iespēju palielināt efektivitāti un produktivitāti, tādējādi kāpinot arī konkurētspēju, taču tas nenozīmē, ka šī procesa rezultātā cilvēks kļūst lieks. Tieši pretēji – lai arī ikdienas procesu automatizēšanā tiek izmantoti roboti, visi sarežģītie un uz attīstību vērstie lēmumi kā bijuši, tā paliek cilvēku ziņā. Būtiska ir darbinieku kvalifikācijas celšana atbilstoši tehnoloģiju laikmeta prasībām, un tas ir viens no mūsu, kā sociāli atbildīga uzņēmuma, tālākās attīstības virzieniem.

Jā, mēs esam ambiciozi un no Eiropas lielākās interneta un mobilās vides patērētāju finanšu aizdevuma grupas vēlamies kļūt par nozares globālo līderi. Taču mūsu ambīcijas ir balstītas zināšanās, jaunu, ērtu un inovatīvu finanšu pakalpojumu izveidē, kā arī nemitīgā sekošanā jaunāko tehnoloģiju attīstības tendencēm un to proaktīvai ieviešanai kompānijas darbā.