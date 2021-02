Heinrihs Erhards: Industrijas krīze

Jā, industrijas krīze – tieši tā es varu raksturot situāciju, kurā mēs šobrīd atrodamies. Tāpēc vēršos pie jums, mani cienījamie klienti un kolēģi, lai dalītos savās pārdomās par krīzes tēmu.

Taupības režīms

Pirmais, ko gribētu atzīmēt, – negaidiet no restorāniem neko tādu, ko agrāk varējāt sagaidīt. Ir tikai loģiski, ka visi restorāni pēc pandēmijas sāks ekonomēt. Nebrīnieties, ja, glaunā restorānā apmeklējot tualeti, jūs atradīsiet pašu lētāko tualetes papīru vai ziepes. Tas ir tikai rādītājs tam, ka uzņēmējs sācis strauji taupīt.

Un, protams, redzot šādus taupības pasākumus tualetē, būtu naivi cerēt, ka tie neskars notiekošo virtuvē, ledusskapī vai noliktavā. Jārēķinās arī ar to, ka vairākums sāks nedaudz šmaukties, pirmkārt jau, svaigos produktus aizvietojot ar saldētiem. Nerunāšu par visiem, taču, lai izdzīvotu šajos apstākļos, uzņēmējiem, iespējams, nāksies izmantot tamlīdzīgus paņēmienus. Tāpēc klientam faktiski ir divas alternatīvas – kad beigsies ierobežojumi, vienkārši neiet uz restorāniem vai iet retāk un izvēlēties tikai uzticamus un pārbaudītus spēlētājus, kuri reputācijas un klientu uzticības vārdā standartus uzturēs arī jebkurā recesijas laikā.

Uzaicini pavāru mājās

Otrais ieteikums – tā vietā, lai dotos uz restorāniem, vairāk gatavot pašiem mājās. Savukārt, ja tiešām gribat zināt un būt pārliecinātiem par tiem produktiem, kas tiks likti galdā, es iesaku aicināt profesionāļus uz mājām, lai tad tie arī gatavo mājās nelielām viesībām. Es domāju, ka tagad, Covid-19 pandēmijas laikā, tas ir ļoti aktuāli – gatavot maltītes mājās vai pie draugiem, vai kāda citā vietā no produktiem, kurus jūs pārzināt, paši esat izvēlējušies un par kuru kvalitāti jūs simtprocentīgi esat pārliecināti.

Sistēmā ir spēks

Trešais ieteikums vai drīzāk novērojums šajā laikā, kā izdzīvot, – protams, ka izdzīvos stiprākie. Šī recesija vai krīze noliks visu savās vietās. Tiem uzņēmumiem, kuriem nav iekrājumu vai resursu, noteikti klāsies visgrūtāk. Labākās izredzes būs tiem tirgus spēlētājiem, kam ir savas atstrādātas sistēmas. Ar sistēmām es domāju veidus, kā kontrolēt "food cost", izdevumus un pārējo finanšu plūsmu. Kam efektīvi darbojas uzņēmuma līdzekļu kontrole, tie arī izdzīvos. Pārsvarā tie ir tīklu uzņēmumi vai arī nelieli uzņēmumi, kuri ir ieguldījuši līdzekļus šāda veida sistēmās vai programmās. Un ne tikai ieguldījuši līdzekļus, bet šīs sistēmas aktīvi pielieto. Tie pirmie spēs reaģēt, pielāgoties pārmaiņām, piemēram, mainīt ēdienkartes, efektīvi aizstāt tajās atsevišķas produktu pozīcijas un, protams, arī pārskatīt cenas.

Starp cenu un kvalitāti

Skaidrs, ka cenu politika, kas darbojās iepriekš, vairs nedarbojas. Ja ēdināšanas uzņēmums turpina darboties ar pirmskrīzes laika ēdienkarti un tādām pašām cenām, tā iespējas izdzīvot es vērtēju kā apšaubāmas. Skaidrs, ka ir tāda uzņēmumu grupa, kur ēdienkaršu maiņa ir sarežģīts un dārgs process. Šādos apstākļos izdzīvos stiprākais. Izdzīvos tas, kam ir spēcīga grāmatvedība, kas spēs pielāgoties.

Ko darīt, kad ierobežojumi beigsies?

Ja jūsu principiālā nostāja ir saglabāt nemainīgi augstu produktu un servisa kvalitāti, nebaidieties celt cenas. Cilvēki tik un tā ies uz restorāniem. Varbūt viņi neies tik bieži. Restorāna apmeklējums klientu acīs iegūs citu vērtību, izvēle būs vairāk pārdomāta, apzināta. Un tad viņi ies un izvēlēsies labākos un kvalitatīvākos, tos restorānus, kas būs laikus parūpējušies par savu reputāciju. Izdzīvos drosmīgākie, kas nebaidīsies ņemt maksu par savu servisu, par savu produktu reālo cenu, kurā būs ierēķināti visi nodokļi, visi reālie izdevumi.

Un nemēģiniet ekonomēt uz kaut kādiem sīkumiem. Protams, te ir skaidri jāsaprot, ka mēs vairs nevarēsim strādāt un paļauties uz iepriekš ierēķināto peļņu, apmeklētāju daudzumu utt. Tagad jāveic jauni aprēķini, droši jāceļ cenas, un esmu pārliecināts – tie restorāni, kuri veiksmīgi strādāja, turpinās to darīt. To kapitāls būs iegūtā reputācija un gatavība prasīt par savu produktu augstāku cenu, ierēķinot visus prasītos nodokļus un visu pārējo. Protams, man žēl ir tos, kuri varbūt vēl nav tik profesionāli, nav paspējuši "uzaudzēt muskuļus". Tiem klāsies visgrūtāk. Un ko lai es viņiem iesaku? Nevilcinieties, bet meklējiet padomu pie profesionāļiem, kas jums var palīdzēt atbrīvoties no liekā un atstāt tikai pašu labāko, par ko jūs spēsit samaksāt nodokļus, apmaksāt algas, norēķināties ar saviem piegādātājiem un veiksmīgi turpināt savu uzņēmējdarbību.

Nodokļu samazināšana viesnīcu un restorānu pakalpojumiem

Pirms vēlēšanām no partijām izskanēja vairāki solījumi par nodokļu likmes samazināšanu viesnīcu un restorānu sfērā strādājošajiem, lai tie izietu no ēnu ekonomikas un atbalstītu industriju kopumā. Es ļoti priecātos novērot šādu izmaiņu ieviešanu pārskatāmā nākotnē. Tas būtu milzīgs atspaids industrijai pēc Covid-19 pandēmijas atstātajām sekām. Vienlaikus es ļoti labi apzinos, ka valstij nodokļi ir jāiekasē un tuvākajā laika tas būs izšķirošs rīcības motīvs, tādēļ veidot plānus, paļaujoties uz kādiem atvieglojumiem, būtu vieglprātīgi. Lai izdzīvotu šajos skarbajos apstākļos, būs vien jāpaļaujas tikai uz sevi. Es iesaku būt inovatīviem, izmantot šo situāciju, lai radītu jaunus produktus, nebaidīties eksperimentēt, jo tikai tādā veidā var radīt ko jaunu.

Nākotnes restorāni bez ēdamzāles un viesmīļiem vai "tikai līdzņemšanai"

Jau šā gada sākumā savā profilā vietnē "Facebook" es pārpublicēju rakstu par gada aktualitātēm, un viena no tām bija restorāni bez ēdamzāles un viesmīļiem, kas piedāvā ēdienu tikai ar piegādi. Raugoties uz šobrīd notiekošo, tas šķiet tikai loģiski. Es paredzu, ka daudzi uzņēmēji pēc krīzes savās iepriekšējās telpās neatgriezīsies, bet taupības nolūkos pārcelsies tur, kur ir tikai virtuves daļa, jo augstas īres un algas skaitliski lielam personālam uzņēmējiem nākotnē būs grūti samaksāt. Šobrīd "take away" mums asociējas ar ko lētu un pieejamu, gluži kā "fast food", taču drīzumā es paredzu arī luksusa "take away" segmenta izveidošanos. Esmu pārliecināts, ka tirgus dalībnieki šajā segmentā jau gatavo savus piedāvājumus.

Nobeigums

Izmantojiet šo sarežģīto laiku attīstībai, jaunu prasmju apgūšanai un eksperimentiem, pilnveidojiet savu radošo domāšanu, jo tas gandrīz neko nemaksā! Esiet atbildīgi pret sevi un ēdināšanas industriju, atbalstiet savus iemīļotos restorānus un izbaudiet laiku ar ģimeni un draugiem!