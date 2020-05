Ieva Ilves: Apturi Covid tavā kabatā, rokassomiņā

Ar izvēli mēs ikdienā sastopamies ik uz soļa. Covid-19 liek izvēlēties biežāk un atbildīgāk: kurp, kāpēc un vai vispār doties, ar ko, kad un uz cik ilgu laiku satikties, cik bieži veltīt laiku savai veselībai un labsajūtai. Arī lietot savā mobilajā telefonā Latvijā izstrādātu lietotni kontaktu fiksēšanai un infekcijas ierobežošanai ir mūsu izvēle. Izvēle rīkoties atbildīgi un saprātīgi, lai nekļūtu par vīrusa ķēdes kārtējo posmu, kas to aiznes tālāk.

Vai jūs izvēlētos zināt, ka esat nonākuši saskarē ar Covid-19?

Vīruss ir viltīgs un par savu klātbūtni bieži ziņo ar novēlošanos vai neziņo nemaz. Ar Covid-19 inficēts cilvēks var nejusties slims, un vīrusa klātesamību organismā var noteikt tikai tests. Bet tie, kuriem izpaužas simptomi – klepus, temperatūra, sāpes krūtīs –, vīrusu pārnēsā jau vismaz divas dienas, pirms parādās saslimšanas pazīmes.

Ja labprātāk paļaujaties uz likteņa labvēlību, iespējams, izvēlēsieties dzīvot, nezinot par vīrusa esamību. Varbūt jūs mierina doma: ja parādīsies simptomi, vērsīšos pie ārsta un sekošu tālākām norādēm. Taču jāpatur prātā, ka šis vīruss ir viltīgs. Tās divas, trīs dienas, pirms sajutīsieties apslimuši, iespējams, slimību būsiet jau nodevuši tālāk. Pašiem nezinot, ļaunu nevēlot. Pirmdienas rītā sajutīsiet vājumu, pamanīsiet temperatūru vai sāpes kaklā, ziņosiet par to ģimenes ārstam, veiksiet vīrusa testu un tikai vēlāk atcerēsieties vecvecāku apciemojumu nedēļas nogalē. Ja testa rezultāts dienu vēlāk izrādīsies pozitīvs, jūsu draugi, tuvinieki un visi, ar kuriem būsiet ilgstoši uzturējušies kopā brīvdienās, būs pakļauti saslimšanai.

Šodien, pakāpeniski atgriežoties pie ikdienas ritma – darbs, veikals, tuvinieki –, ir tikai viens ceļš, kā uzzināt, vai esat nonākuši saskarē ar vīrusu. Tas ir Latvijas epidemiologu darbs, intervējot ikvienu ar Covid-19 saslimušo un palīdzot atcerēties situācijas, vietas un cilvēkus, ar kuriem inficētais, iespējams, ir bijis ciešā saskarsmē saslimšanas laikā un dienās pirms tam. Tomēr cilvēks var atcerēties tuviniekus, draugus, kolēģus, bet nevar identificēt tos, ar kuriem atradies vienā kafejnīcā, autobusā vai sporta zālē. Arī visas ikdienas gaitas nav iespējams paturēt prātā divu, trīs, četru vai vairāku dienu retrospektīvā.

Jūsu asistents – mobilais telefons

Ja jūs un jūsu draugi, kolēģi, radi, paziņas un citi Latvijas iedzīvotāji izmantosiet lietotni "Apturi COVID", telefons būs jūsu asistents, palīdzot apturēt vīrusa izplatīšanos. Tas krās šifrētu un nevienam nepieejamu informāciju par visiem telefoniem, ko dienas gaitā būs saticis. Tie nebūs citu cilvēku tālruņa numuri, bet gan ierobežotā laika periodā šifrēti kodi, ar ko jūsu telefona aparāti apmainīsies satiekoties un ko noglabās katrs savā atmiņā. Kā satikšanos jūsu telefoni uztvers tikai noteiktu distanci un laika posmu, ko epidemiologi uzskata par pietiekami tuvu un ilgstošu, lai nodotu infekciju tālāk – tuvāk par diviem metriem un ilgāk nekā 15 minūtes. Ārpus šī attāluma vai īsākā laika periodā kontakts "satikšanos" nereģistrēs.

Ja kāds no lietotnes lietotājiem saslims un testa rezultātā tiks apstiprināts Covid-19, SPKC piešķirs "atslēgu" jeb kodu, ar ko atvērt jūsu telefona atmiņas failu, iegūt satikšanās kodus un nosūtīt tos visiem citiem telefoniem atmiņas salīdzināšanai. Tālāk jau telefoni strādā kā Atmiņas spēle – tie visi savās atmiņās salīdzina kodus un meklē vienādos. Ja kāds telefons atrod tādu pašu kodu, kā slimnieka nosūtītais (atcerieties, to telefons satiekoties ir šifrēti pierakstījis savā atmiņā), tas ierīces lietotājam ziņos, ka viņš nonācis saskarsmē ar Covid-19 slimnieku un ir atbilstoši jārīkojas.

Ko darīt, saņemot brīdinājuma ziņu?

Mēs sekojam ārstu un epidemiologu ieteikumiem, kuri ir balstīti uz esošajiem pētījumiem un zināšanām par vīrusu. Nākotnē tie var mainīties, bet šodien, saņemot brīdinājumu, 14 dienas ir jāpaliek mājās, lai nepieļautu vīrusa nodošanu tālāk. Tas ir laiks, kad vīruss dos par sevi ziņu, ja būs jūs sasniedzis. Ir svarīgi pievērst uzmanību pašsajūtai un sniegt ziņas par jebkuriem simptomiem. Kamēr nav simptomu, testu taisīt var, bet tas nedos cerēto drošības sajūtu. Pat ja tests šodien apstiprina – neesat slims, pēc divām dienām vīruss var kļūt aktīvs, un tests parādīs pretējo. Testu iesaka (un valsts apmaksā), kad parādās saslimšanas simptomi jeb saskarsme ar slimnieku bijusi ilgstoša, piemēram, dzīvojot vienā ģimenē. Taču mājas karantīnu ir svarīgi ievērot arī ar labu pašsajūtu, lai viltīgo un bieži nepamanāmo vīrusu nenodotu tālāk saviem tuvākajiem, īpaši gados vecākiem cilvēkiem.

Intuitīvi šķiet, kamēr es nejūtos slikti, nevienam neko sliktu nevaru nodarīt. Bet, ja esat informēts par saskarsmi ar vīrusu, tātad esat paaugstinātā riska grupā, un, iespējams, pāris dienas vēlāk simptomi parādīsies. Ja šīs pāris dienas aktīvi socializējaties, apciemojat vecmāmiņu, ejat uz darbu un dažādiem pasākumiem, visi cilvēki, kurus satiekat, ir pakļauti riskam inficēties. Iespējams, jums vīruss nekad par sevi neliks manīt, bet kāds jūsu tuvinieks var smagi saslimt. Un vīrusa ķēde turpinās. Toties rīkojoties un ierobežojot savas tikšanās, jūs pārrausiet vienu vīrusa izplatīšanās ķēdi. Mājās pavadītas divas nedēļas nav maz, bet veselībai, nemaz nerunājot par dzīvību, noteikti ir daudz augstāka cena.

Varbūt labāk tomēr ir nezināt par saskari ar vīrusu? Mēs katrs izvēlamies savu rīcību. Svarīgi apzināties, kas ir mūsu izvēles svaru kausos. Ja tikai trīs cilvēki no mums inficēsies, to nezinot, un arī viņi tālāk katrs inficēs vēl tikai trīs, tie jau būs 12 cilvēki, kuri inficējušies, un atkarībā no viņu rīcības izvēles nesīs vai nenesīs vīrusu arvien tālāk.

Ko lietotne nedara jeb kāpēc no tās nav jābaidās?

Globālās un lokālās diskusijās par cilvēka privātumu un tā aizsardzību digitālajā laikmetā izskan arī bažas, ka Covid-19 kontaktu fiksēšanas lietotne mūs novēros. Tomēr tā neveic pat niecīgāko izsekošanas funkciju. Tā nezina mūsu atrašanās vietu, neatpazīst nevienu no mūsu kontaktiem un pat kodus, ko tā nosūta pārējiem tālruņa numuriem, lai sameklētu līdzīgos, neapkopo vienuviet. Cilvēki neuzzinās, kurš ir saslimis un izplatījis infekciju tālāk. Lietotne nebūs zvaniņš kaklā, kas ieskanas, tiklīdz nonāksiet saskarsmē ar Covid-19 inficēto vai saslimsiet paši. Apkopotie kontakti tiks apzināti tikai brīdī, kad apstiprināsies jūsu testa rezultāti un jūs ievadīsiet kodu savā telefonā. Tālākā rīcība būs jūsu izvēle un atbildība. Šī lietotne ir tikai signālu mērītājs, kas patur signālus prātā un atpazīst, ja tāds pats signāls tiek atsūtīts salīdzināšanai, lai brīdinātu telefona lietotāju par saskari ar vīrusu.

Lietotnes spēks ir mūsu sadarbība

Lietotne ir rīks, ko mēs varam izvēlēties izmantot tāpat kā ikdienas higiēna, divu metru distance un regulāra roku mazgāšana ar ziepēm. Tā ir mūsu iespēja palīdzēt ārstiem, epidemiologiem un zinātniekiem, lai apsteigtu vīrusu, pamanītu tā izcelšanos un ātri rīkotos. Šodien mēs paļaujamies, ka tehnoloģijas pārskaitīs mūsu maksājumus uz pareizo kontu, ieteiks ātrāko un ērtāko ceļu uz norādīto adresi, atradīs labāko, tuvāko picu restorānu. Izmantosim tehnoloģijas arī tam, lai pasargātu sevi no Covid-19. Sadzirdēsim mūsu valsts galveno epidemiologu Juriju Perevoščikovu: "Lielāka brīvība prasa lielāku piesardzību."