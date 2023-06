Ieva Ilvesa: QR kods jeb kvadrātkods Kijivas ikdienā

2019. gadā tehnoloģiju šūpulī Silīcija ielejā ar lepnumu apguvu inovatīvo pieeju pakalpojumu sfērā – restorāna ēdienkarte vairs netika dalīta drukātā formātā, bet gan bija izlasāma, noskenējot pie galdiņa piestiprinātu lapiņu ar QR kodu.* Toreiz inovāciju ienākšanu parastā cilvēka ikdienā noteica bīstamais un nezināmais Covid-19 vīruss. QR kods aizvietoja drukātās ēdienkartes, lai mazinātu vīrusa pārceļošanu no viena apmeklētāja pie otra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Četrus gadus vēlāk kara plosītajā Ukrainā es satiekos ar kvadrātkodu atkal un esmu pārsteigta, ka šī vienkāršā tehnoloģija ir izaugusi un radusi daudz plašāku pielietojumu, tajā skaitā valsts pamata pakalpojumos un cīņā ar korupciju.

Kvadrātkods Kijivā

Ir 2023. gads un burvīgs saulains rīts Kijivas centrā. Kārtējā nakts pavadīta patversmē, glābjoties no Krievijas raķešu uzlidojuma. Līdz šim nekas šajā rītā neliecina par trauksmaino nakti. Lēni pasūtu kafiju pie smaidošas apkalpotājas, kas ikvienu ienācēju priecīgi sveicina ar "Dobrovo ranky".

Kijivā esmu apguvusi, ka ēdienkarte nav ne jāprasa, ne jāgaida. Uz katra kafejnīcas galdiņa atrodams kvadrātkods. Daudz kur tas ir izdrukāts elegantā plastikāta formātā. Dažādās krāsās un formātos tas ir pielīmēts pie galda vai kļuvis par dizaina elementu. Esmu manījusi kvadrātkodus gan uz skaistām salvetēm, glāžu paliktņiem, gan iegravētus kokā un citos galda izstrādājumos.

Kopš pieredzes Kalifornijā QR kodi restorānā man nav sveši – zinu, kā rīkoties. Rīgā tie nav iedzīvojušies – izzuduši līdz ar aizejošo Covid-19 pandēmiju, bet Kijivā profesionāli pārsteidza ar visur esamību. Ukraiņi šo vienkāršoto tehnisko risinājumu ir papildinājuši ar citām funkcijām, un esmu patīkami pārsteigta par tā ērtumu. Varbūt kādas idejas varam aizgūt ne tikai no izslavētajiem e-kaimiņiem Igaunijā, bet arī Ukrainā?

Kvadrātkods – tavs viesmīlis

Digitālā pieredze sākas ar ēdienkarti. Bieži tā pieejama gan ukraiņu valodā, gan angliski, bet, ja ne, palīdz interneta pārlūka tulkotājs. Visās ēdienkartēs var atpazīt standarta izkārtojumu, kas mainās tikai ar teksta un vizuālo dizainu. Bieži šis pats formāts ir redzams, arī pasūtot ēdienu lietotnēs, kas nodrošina piegādi mājās. Tātad risinājums nodrošina savietojamību ar citiem pakalpojuma sniedzējiem, bet, saglabājot savu tehnisko izkārtojumu, atvieglo pircēja pieredzi – viss notiek intuitīvi, atkārtojot viena un tā paša dizaina pieredzi.

Dažos restorānos ir iespēja pasūtīt maltīti no ēdienkartes arī elektroniski, taču šī izvēle ir reta. Acīmredzot restorāni praksē secinājuši, ka saruna ar viesi ir nepieciešama, lai izvairītos no pārpratumiem, kā arī radītu viesmīlības atmosfēru.

Pēc maltītes var noskenēt to pašu kodu uz sava galdiņa, apskatīt savu rēķinu un veikt maksājumu turpat savā telefonā, izvēloties sev ērtāko maksājuma veidu, piemēram, "ApplePay", "GooglePay", ievadīt kredītkartes datus, vai arī apmaksāt no lokālās bankas konta, ja esi tās klients. Nav jāgaida oficiants, kas prioritāri steidz apkalpot ienākušos un vēl izsalkušos klientus, nav jāburto nesalasāms rokraksts vai čeks – visu ērti var apskatīt un izdarīt, noskenējot to pašu kvadrātkodu, jo tas ir piesaistīts ne tikai restorāna ēdienkartei, bet arī īpaši tavam galdiņam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja rēķins nepieciešams arhīvam, finišā var ielādēt to kā atsevišķu failu ar parakstu un zīmogu par veikto apmaksu. Voilà! Ērti, vienkārši, patīkami. Protams, arī iespēja pievienot finansiālu pateicību viesmīlim.

Digitāla grāmatvedība

Kvadrātkoda pieredzes iedvesmota, izpētīju tehnoloģiju avotu. Risinājumu izstrādājusi viena no Ukrainas bankām, bet pakalpojums, protams, ir universāls un plaši pieejams neatkarīgi no klienta bankas – Ukrainas vai starptautiskas. Ērtība ir ne tikai klienta un apkalpošanas pusē, risinājums dod plašākas iespējas arī īpašniekiem. Vienkāršota un gatava atskaite grāmatvedībai, analītika, datu vizualizācija un atgriezeniskā saite. Perspektīvā var iedomāties, kā tas varētu kļūt par "instant" nodokļu maksājuma risinājumu.

Kvadrātkods kalpo ne tikai restorānu nozarei. Mazā ielas "pop-up" tirdziņā, kur iegādājos ziedus, saimniece sarēķināja izdevumus savā telefonā, ģenerēja QR kodu, un es, to noskenējot ar savu kameru, ērti samaksāju no sava telefona. Līdzņemšanas kafijas krodziņā reiz bija sabojājies bankas terminālis, bet jaunie kijivieši skaidru naudu līdzi nenēsā. Tad varēja noskenēt QR kodu, pats ierakstīt maksājuma summu, to apstiprināt un pie kases parādīt kā apmaksātu.

Kvadrātkods valsts pakalpojumos

Ar kvadrātkodu Ukrainas valsti neaizsargāt, un ērtība ne vienmēr ir svarīgākā vērtība. Iespējams pat, ka šobrīd tā ir tikai greznība Kijivā. Bet tā ir ikdiena, kuru cilvēki novērtē, kas sasummējas kopējā lepnumā par modernu valsti. Digitālajai Ukrainai notic – jo tā darbojas cilvēka ikdienā.

Ukrainas valsts mobilo lietotni "Diia" izmanto vairāk nekā 19 miljoni iedzīvotāju. "Diia" ukraiņiem ir pieejams savs ID un pase, un, lai apliecinātu savu identitāti, lietotne rada QR kodu, kuru noskenējot var pārbaudīt datus, piemēram, pakalpojuma sniedzēju. Līdzīgi kā Eiropā ieviesa universālo risinājumu, lai pārbaudītu Covid-19 sertifikātu.

Kvadrātkods tagad kalpos arī finanšu caurskatāmībai cīņā ar korupciju. Būvniecības nozarē ikvienam būvobjektam ir jābūt QR kodam redzamā vietā. Tas atspoguļo visu par būvniecību – no atļaujām līdz katrai būvprojekta detaļai.

Pasaulē pazīstamais Ukrainas digitālais ministrs Mikhailo Fedorovs (Mykhailo Fedorov), aprīļa vidū uzstājoties Vašingtonā, iezīmēja Ukrainas nākotnes vīziju – moderna digitāla valsts, kur 2030. gadā sabiedrība vairs nelieto papīra naudu. Lai mērķi sasniegtu, digitālās pārmaiņas ir jāievieš praksē, ikviena cilvēka ikdienā. Kijivā kvadrātkods strādā un skaidra nauda nav vajadzīga.

* QR kods ir mašīnlasāms kvadrātisks laukums, kuru atpazīst viedtālruņa kamera, un, to noskenējot, tiek atvērta telefona kodā "paslēptā" informācijas lapa.