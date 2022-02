Ineta Ziemele: Krievijas agresija pret Ukrainu un starptautiskās tiesības

To veidojošiem orgāniem, proti, Ģenerālai asamblejai, Drošības padomei, Starptautiskai tiesai ir tādas funkcijas un tāda to mijiedarbības loģika, kuras mērķis ir nosargāt nešaubīgi kopumā trauslu, tomēr mierpilnu valstu līdzāspastāvēšanu. Lai arī Drošības padomei šajā sistēmā pieder galvenā kompetence sniegt visiem juridiski saistošu pasaules drošības un miera apdraudējuma konstatāciju, taču tā kā šā brīža agresore - Krievijas Federācija – ir pastāvīgā Drošības padomes locekle, līdz ar to jebkādu Drošības padomes lēmumu pieņemšana visticamāk ir neiespējama. Bet ir svarīgi atgādināt, ka Drošības padomes tiesības nav ekskluzīvas miera apdraudējuma novēršanā. Tas izriet no Statūtu loģikas un šādu Statūtu interpretāciju ir apstiprinājusi Starptautiskā tiesa. Proti, tiesa ir skaidrojusi, ka Statūti skaidri nosaka, ka arī Ģenerālā asambleja ir tiesīga skatīt miera un drošības jautājumus un ne tikai pieņemt kārtējās nevienu nesaistošas rezolūcijas. Statūti nosaka, ka Asambleja ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja Drošības padome negrib vai nespēj to darīt, par konkrētiem pasākumiem, piemēram, attiecībā uz valsts turpmāku dalību šajā organizācijā.

Tādējādi Statūtu 6., 14. un 18. panti sniedz nopietnu iespēju rosināt jautājuma apspriešanu par to, vai Krievijas Federācija nebūtu jāizslēdz no ANO, ņemot vērā tās brutālu un klaju ANO principu pārkāpumu. Ģenerālā asambleja ir tiesīga lemt par dalībvalsts izslēgšanu no organizācijas par pastāvīgiem Statūtu principu pārkāpumiem. Ņemot vērā to, ka Krievijas agresīvā uzvedība pret tās kaimiņiem ir ilgstoša un var tikt kvalificēta kā pastāvīga, tad rosināt Krievijas izslēgšanu no ANO būtu pamatoti. Lai arī atbilstoši 6. pantam to var darīt, ja ir saņemta Drošības padomes rekomendācija, taču tā kā šāda rekomendācija visdrīzāk netiks pieņemta, tad uzsvars ir jāliek uz to, ka arī Ģenerālai asamblejai ir kompetence miera un drošības jautājumos. Šādu lēmumu Asambleja pieņem ar 2/3 balsu no klātesošajiem balsotājiem. Kā norādīja Starptautiskā tiesa, Statūtu 5. un 6. pantā Asamblejai noteiktās tiesības ir tiešā veidā preventīvas vai izpildu (piespiedu) tiesības. Jāpiebilst, ka visas ANO sistēmā ietilpstošās organizācijas, piemēram Izglītības, zinātnes un kultūras (UNESCO) organizācija un citas, ir cieši saistītas ar pašas ANO lēmumiem par dalībvalsts izslēgšanu no organizācijas.