Ivars Lubāns: Baltijas fenomens globālajā OTT tirgū

Video satura skatīšanās ir visā pasaulē izplatīts brīvā laika pavadīšanas veids, līdz ar to pašsaprotams ir video straumēšanas servisu plašais pieprasījums un piedāvājums, kas veido arī sīvu savstarpējo konkurenci.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielie spēlētāji kā Netflix, Disney+, Amazon Prime Video un citi savās platformās piedāvā ekskluzīvu saturu, kas nereti kalpo par galveno iemeslu tam, ka vienā mājsaimniecībā tiek abonēti vairāki servisi. Taču Baltijas valstis Eiropā izceļas ar to, ka vietējiem produktiem izdodas ne vien konkurēt, bet popularitātes ziņā arī apsteigt pasaules grandus. Ar ko tas skaidrojams?

Pēc vienas no TV industrijas vadošajām pētījumu kompānijām Dataxis apkopotajiem datiem, Latvija, Lietuva un Igaunija ir starp retajām valstīm Eiropā, kurās Netflix nav vadošais OTT serviss (over-the-top - tehnoloģija, kas nodrošina video pārraidīšanu internetā). Tā vietā Baltijas valstīs abonentu skaita ziņā populārākā ir nākamās paaudzes televīzija Go3, kā arī iedzīvotāji labprāt izvēlas citas vietējās alternatīvas. Lai arī sākotnēji tas varētu šķist kā kaut kas pārsteidzošs, tam ir vairāki racionāli un pamatojami skaidrojumi.

Cik populāri tad ir straumēšanas servisi pasaulē? Uzņēmums Deloitte veica pētījumu, kurā noskaidroja, ka 82% ASV iedzīvotāju abonē kādu video straumēšanas servisu, no kuriem katra mājsaimniecība abonē vidēji 4 straumēšanas servisus. Eiropas iedzīvotāji ir izvēlīgāki, vidēji uz vienu mājsaimniecību abonējot 2,5 servisus, savukārt Baltijas valstīs video straumēšanas servisu lietotāji vidēji abonē 1,5 pakalpojumu uz mājsaimniecību. Līdz ar to varam secināt, ka Baltijas iedzīvotāji ir krietni izvēlīgāki un nav gatavi maksāt par vairākām platformām, tā vietā mēģinot izvēlēties vienu, kas vislabāk atbildīs viņu gaumei un vajadzībām. Šajā brīdī vietējiem spēlētājiem rodas iespēja, kuru, kā liecina dati, esam spējuši izmantot.

Taču vēl joprojām paliek atklāts jautājums, kāpēc Baltijā cilvēki daudzos gadījumos mēdz izvēlēties vietējos produktus, nevis, piemēram, Netflix vai Disney+? Kā pirmo iemeslu varētu minēt to, ka Baltijas tirgus lielajām platformām līdz šim nav bijis tik pievilcīgs, lai viņi ieguldītu ievērojamus resursus vietējā satura ražošanā vai lokalizēšanā. Baltijas skatītājs vēlas vietējā ražojuma seriālus un filmas ar pazīstamiem aktieriem vai arī ārvalstu ražojumu, bet ar kvalitatīvu tulkojumu vai vismaz subtitriem.

Apzinoties situāciju, vairākas lielās studijas ir gatavas sadarboties ar vietējiem pakalpojumu sniedzējiem un savu saturu integrēt citās platformās. Tā, piemēram, Go3 ir pieejams Paramount+ un Discovery+ saturs, bet Tet TV+ sadarbojas ar HBO, kas skatītājam sniedz lielisku iespēju redzēt gan vietējo, gan arī aktuālu ārvalstu saturu vienuviet. Ārvalstu saturu lieliski papildina sadarbība ar vietējiem producentiem, kas nodrošina kvalitatīvu vietējo saturu un mūsu skatītājam labi zināmus aktierus un šovu vadītājus.

Vēl viena būtiska priekšrocība, izvēloties kādu no vietējiem pakalpojuma sniedzējiem, ir TV kanālu pieejamība. Līdz ar to, izvēloties kādu no vietējiem OTT servisiem, cilvēki var "nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu" – iegūt pieeju plašai pašmāju un ārzemju seriālu un filmu bibliotēkai, kā arī skatīties TV kanālus tiešraidē vai arhīvā. Arī citur pasaulē šāda veida kombinācija kļūst aizvien populārāka – tā, piemēram, pakalpojumu sniedzēji kā Hulu un Amazon Prime Video papildus video saturam pēc pieprasījuma, ir pieejami arī TV kanāli.

Baltijas iedzīvotāji ne vienmēr ir gatavi maksāt par vairākiem video pakalpojuma sniedzējiem, tāpēc mums ir jāpiedāvā iespējami plašāks satura klāsts, kas arī ir veiksmīgi izdevies. Apvienojumā ar plašu TV kanālu sarakstu, kvalitatīvu pašmāju saturu, kā arī tulkotām ārzemju filmām un seriāliem, tiek nodrošinātas vietējās auditorijas vajadzības. Domāju, ka tieši tāpēc Baltijas tirgū vietējie straumēšanas servisi ir spējuši ne vien cīnīties ar pasaules grandiem, bet arī tos pārspēt – un to pavisam noteikti var saukt par veiksmes stāstu.