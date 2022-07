Iveta Švarce: Palīgs zemniekiem ražas novākšanas laikā – procesu optimizācija

Kamēr pilsētnieki izbauda atvaļinājumus un meklē vietu, kur atveldzēties, lauksaimnieki pamazām sāk gatavoties savai "karstākajai" sezonai jeb graudu novākšanai. Tas ir saspringts laiks, kur jebkurš darba posms ir būtisks, augstvērtīgas ražas nodrošināšanai, tādējādi arī rūpējoties par to, lai ikviens no mums varētu iegādāties kvalitatīvus pārtikas produktus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tieši tāpēc svarīgi veidot sadarbību ar zemniekiem tā, lai palīdzētu optimizēt procesus tajās gada nedēļās, kad viņu darbs ir vissaspringtākais.

Ražas novākšanas laiks ierasti ir samērā īss, kad jāspēj pielāgoties ne tikai tehnikas pieejamībai, bet arī laikapstākļiem, tāpēc lauksaimniekiem jāspēj graudus ne tikai novākt no lauka, bet rūpēties par to pirmapstrādi jeb kaltēšanu un uzglabāšanu, kā arī nogādāšanu pēc tam arī uzņēmumiem pārstrādei. Liels ražas apjoms ir labi, bet var radīt problēmas ar diviem no posmiem – uzglabāšanu un kaltēšanu, tāpēc darba optimizācijas nolūkā radīts pakalpojums, kad graudus uzreiz iespējams pieņemt no lauka, tādējādi lauksaimnieki var pilnībā nodoties visas labības novākšanai.

Gatavojoties jaunajai sezonai kooperatīvās sabiedrības "VAKS" valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons ziņu aģentūrai LETA norādīja, ka šogad raža kopumā tiek plānota laba, bet iepriekšējie rekordi netiks sasniegti vēsā pavasara un lietavu dēļ. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pērn tika izaudzēts un novākti aptuveni trīs miljoni tonnu graudu, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2000.gadā, savukārt pirms diviem gadiem tika konstatēta pēdējo 20 gadu rekordraža – 3,5 miljoni tonnu graudu.

Lai gan dažādu ģeopolitisku apstākļu dēļ valda samērā liela spriedze par situāciju graudu pieejamībā un tirgū pasaulē, esam gatavi pieņemt ievērojami lielāku ražas apjomu, nodrošinot arī augstas kvalitātes produkcijas pārstrādi. Pamatā koncentrējamies uz auzām, ko plānojam iepirkt par divām reizēm vairāk nekā pērn, taču arī citu kultūru pieprasījums aug un tādējādi vēlamies palielināt arī šo pozīciju. Jau tagad uzsākti preventīvi darbi, lai augustā un septembrī uzņemtu maksimāli daudz labības, uzpildot tam paredzētos silosa tipa graudu glabātuves jeb graudu uzglabāšanas torņus.

Pašreiz izveidota sadarbība arī ar īpašu alpīnistu grupu, kuri veic attīrīšanas darbus, kā arī dezinfekciju, lai tādējādi nodrošinātu to, ka glabātuves ir gatavas jaunās ražas pieņemšanai un glabāšanai.

Līdzīgi kā lauksaimniekiem, arī uzņēmumam ražas pieņemšanas laikā nepieciešams piesaistīt papildu darbiniekus, kuri ir liels atbalsts, jo apjomi ierasti ir lieli un elevators strādā līdz pat 18 stundām katru dienu. Pieņemot graudus, tiek veiktas ekspress analīzes uz vietas, tādējādi pārbaudot mitrumu, proteīnu, tilpummasu un citus rādītājus, lai pēc tam graudus sašķirotu atbilstoši to kvalitātei.

Vissvarīgākais mūsu klients ir Latvijas ģimenes, tāpēc, atvedot graudus pie mums, skaidri zinām, ka saražotie produkti būs katrā Latvijas mājvietā uz galda, tādējādi mūsu valsts iedzīvotāji var nesatraukties – produkcijas pietiks, jo primāri fokusējamies uz vietējo tirgu un tikai tad izvērtējam eksportēšanas iespējas. Pašreiz vēlamies veidot veiksmīgu sadarbību gan ar zemniekiem, lai palielinātu nodoto graudu apjomu, gan arī vietējiem uzņēmumiem, lai piedāvātu savu gatavo produkciju tālākai izmantošanai. Turam īkšķus par labu ražu, gaidot augustu un septembri!