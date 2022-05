Jānis Taukačs: 13 mīti par nodokļiem

Viss bija labi, līdz vakar pabāzu galvu ārā no biroja. Ejot pie zaļās gaismas pāri Valdemāra ielai, mani gandrīz nobrauca mašīna – šoferis laikam aizpļāpājās ar kādu dāmu un nez kādēļ bija nodomājis, ka luksofora sarkanā gaisma uz viņiem šoreiz neattiecas. Bremzēm kaucot, mašīna apstājās dažus centimetrus no manis un arī tikai tādēļ, ka man blakus esošā nepazīstamā sieviete mani parāva atpakaļ, jo biju iegrimis telefona sarunā.

Pēc tam pamatīgi izvillojos ar kolēģiem, turklāt vairākiem, ko sen nebiju darījis, Elvis Merzļikins pasaules čempionāta hokejā pirmajā dienā ielaida vārtos pavisam stulbu "balodīti", līdz dienas beigās mājās mazie bija nolēmuši pārbaudīt manu pacietību visos iespējamos veidos. Vakar vēl nebiju fiksējis, ka ir taču piektdiena, 13. datums. Līdz pilnīgam Mēness aptumsumam gan vēl pāris dienu jāpagaida (to, starp citu, NASA mājaslapā tiešraidē varat skatīties te). Māņticība vai likumsakarība?

Tad ir īstais laiks paskatīties arī uz mītiem nodokļu jomā:

1. Ja uzvarēšu nodokļu strīdā, VID gan jau atradīs veidu, kā atriebties.

Tā jau sen vairs pie mums nenotiek. Pat klientam, kam nākuši audita laikā cilvēki ar burkānu un pātagu (samaksā mums un mēs izdarīsim tā, ka audits beidzas bez uzrēķina, ja ņemsi juristus un cīnīsies, mēs nogremdēsim tavu uzņēmumu) pirms pāris mēnešiem audits beidzās ar pozitīvu VID ģenerāldirektores lēmumu.

2. VID vienmēr strīdos iet līdz galam.

Vairumā gadījumu diemžēl tas tā notiek, bet ne vienmēr. Iepriekš minētais un daži citi gadījumi no simtiem risināto nodokļu tiesu lietu ir beigušies tieši VID ģenerāldirektora līmenī. Tomēr, ja strīds nonāk tiesā, tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi gadījumi, kad VID neiesniedza kasācijas sūdzību. Cerams, ka jaunais Satversmes tiesas spriedums par visu reālo juridisko izdevumu kompensēšanu zaudētas lietas gadījumā liks VID nopietni pārdomāt savu praksi.

3. VID tematiskā pārbaude var beigties ar uzrēķinu.

Likums paredz, ka VID nav tiesību nodokļu maksātāju sodīt šādā gadījumā. Šīs pārbaudes mērķis ir vien novērst nesakritības VID datos, salīdzinot ar nodokļu maksātāja informāciju. Tomēr, ja pārbaudes laikā VID konstatēs izvairīšanos, tas drīkst piemērot iespējamā uzrēķina (ja tematiskā pārbaude noved pie secinājuma, ka VID vēlas uzsākt auditu) izpildes nodrošinājumu. Tematiskā pārbaude var būt arī viens no kritērijiem valdes atbildībai par uzņēmuma nodokļu parādiem.

4. Advokātu palīdzība ir pārāk dārga, lai strīdētos ar VID.

Ir, tiešām. It sevišķi to advokātu, kurus vēlaties. Tomēr ir arī divas labas ziņas. Pirmkārt, jau minētais ST spriedums turpmāk ļaus atgūt daudz vairāk no juridiskajām izmaksām, dažreiz pat visu, ja lietu izdosies uzvarēt. Tieši tādēļ būs izdevīgāk algot dārgus advokātus, jo arī tas var palielināt izredzes uz uzvaru. Otrkārt, arī lietās, kurās nav iesaistītas pietiekoši lielas summas, lai algotu advokātu, ir varianti. Ja jautājums būs svarīgs taisnīgas tiesu prakses veidošanai, palīdzīga roka var nākt pilnīgi bez maksas, turklāt – no diviem avotiem: tiesībsargs var palīdzēt jautājumos, kur saskatāmi Satversmes (it sevišķi – cilvēktiesību) pārkāpumi; tāpat esam uzsākuši sadarbību ar LU Juridiskās palīdzības centru, kur mūsu speciālistu vadībā studenti apgūst nodokļu praktisko pusi. Kāds klients jau komentēja par nesenu studentu darbu: "Izskatās, ka jaunie censoņi drīz tev veidos cienījamu konkurenci un atliks tikai par to priecāties kā labam skolotājam."

5. Nelegālie ienākumi nav apliekami ar nodokļiem.

Ir pat ES tiesu lieta par to, ka ielu muzikanta nedeklarētie (brīvprātīgie) ienākumi ir apliekami ar PVN, ja pārsniegts reģistrācijas slieksnis. Tas pats attiecas uz senākās profesijas pārstāvēm un kontrabandu. Diezgan bravūrīga attieksme nereti redzēta kriptovalūtu un NFT biznesa aprindās, par ko nedaudz jau "ieklepojos" kādā no iepriekšējiem blogiem.

6. Ja es esmu iesniedzis deklarāciju (it sevišķi muitas) vai VID atmaksā nodokli, tad man viss ir pareizi.

Noilguma termiņš ir 3 gadi (transfertcenām – 5 gadi), un to neviens nav atcēlis.

7. Ja VID man veiks uzrēķinu, pametīšu uzņēmumu un taisīšu jaunu.

Šis ir ļoti bīstams mīts, kas bija spēkā pirms gadiem padsmit, bet ne tagad. VID ir samērā plašs paņēmienu loks. Piemēram, tas var vērsties pie jaunā uzņēmuma par vecā nodokļu parādiem, mēģinot pierādīt, ka notikusi t.s. uzņēmuma pāreja. VID var apķīlāt ne vien uzņēmuma mantu, bet iet pie klientiem pēc parādnieka naudas. VID var iet pie valdes par uzņēmuma parādiem, ja valde pēc VID pieprasījuma neiesniedz maksātnespējas pieteikumu. Un uzņēmums tādu parasti nevēlas sniegt, jo tad tā vadību (kontroli) pārņem administrators. Sliktākais – uzņēmuma valdei var draudēt kriminālatbildība, ja parāds pārsniedz 25 tūkstošus eiro, kā par to rakstīju pāris blogos un kā par to stāstīja pats uzņēmējs vienā no "Tax Stories" podkāstiem.

8. Pēc 3 (5) gadu noilguma VID mani vairs nedrīkst auditēt.

Noilgums neattiecas uz gadījumiem, ja ierosināts kriminālprocess (slieksnis – 25 tūkstoši eiro nesamaksātu nodokļu).

9. Nodokļu deklarācijas grozījumi palielina VID audita risku.

Tā gluži nav. Arī VID vēlas, lai Jūsu atskaites būtu korektas, tādēļ droši jākoriģē, kad vien ir konstatēta kāda kļūda.

10. VID ir kameras visos Latvijas robežkontroles punktos.

Tā VID mēdz apgalvot audita uzrēķinu lietās, ka attiecīgā automašīna nav šķērsojusi Latvijas robežu. Taču tiesas šādiem apgalvojumiem nepievērš vērību, jo nu jau arī tās ir ielāgojušas, ka vismaz pagaidām šī sistēma ir nepilnīga un automašīnas var šķērsot robežu tur, kur kameras nav vai tā nestrādā.

11. VID uzvar tiesā 90–95% lietu.

Pēc mūsu aprēķiniem, VID uzvarēto lietu procents ir tuvāks 75%. Mēs pirms lietas uzsākšanas diezgan godīgi mēģinām klientam prognozēt izredzes, tādēļ mūsu lietvedībā ir vairāk uzvarētu lietu nekā zaudētu.

12. Pēc AT Senāta sprieduma to vēl iespējams pārsūdzēt ES Tiesā.

Tā diemžēl nav tiesa. Kasācijas instances spriedumu apstrīdēt ES Tiesā nav iespējams. Ir iespējams tiesvedības laikā lūgt tiesu vērsties ES Tiesā, uzdodot jautājumus par ES tiesību normu interpretāciju. Saņemot ES Tiesas viedokli, tiesvedība Latvijā turpinās, tiesai ņemot vērā attiecīgo interpretāciju. Vēl ir iespējams vērsties Eiropas Komisijā ar sūdzību par ES tiesību normu pārkāpumu, bet šādi procesi reti kad bijuši veiksmīgi.

13. Advokāti nodokļu blogus raksta vai podkāstus ieraksta tikai tādēļ, lai pelnītu naudu.

Kādreiz taču kaut ko var arī darīt tāpēc, ka tas vienkārši aizrauj. Vēl labāk, ja tas kādam palīdz vai padara mūsu pasauli kaut vai par kripatiņu labāku.

Kādus mītus nodokļu jomā izdevies pamanīt Jums? Ar interesi gaidīšu komentārus.