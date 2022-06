Jānis Taukačs: 'Metaverse' jāpiemēro PVN! WTF vai, piedodiet, NFT arī…

Paņemiet kādu garšīgāku dzērienu un piesprādzējieties, jo šis temats par kādu svaigu Vācijas nodokļu tiesas spriedumu man liekas galvu reibinošs.

Iedomājieties, ka..

Jūs esat šīs pasaules veiksminieks. Braucat sarkanā "Ferrari" sporta kabrioletā ar nolaistu jumtu, lai satiktos ar draugiem pilsētas populārākajā golfa klubā un pēc tam arī – iecienītākajā restorānā. Pēc restorāna kopā ar otro pusīti, kas izskatās pēc iemīļotākās filmas galvenā varoņa, dodaties uz "after-party" savā šikajā dzīvoklī pilsētas centra debesskrāpja augšējā stāvā. Vakara noslēgums lai paliek katra paša fantāzijas auglis.

Tas viss ir iespējams, jo...

"Facebook" ir paziņojis, ka tas viss ir iespējams jebkuram tā jaunā zīmola "Meta" ("Horizon Home", "Worlds") virtuālajā pasaulē. Izskatās, ka "Facebook" ir ieskrējies un vēlas arī daudzus biroju darbus pārcelt virtuālajā pasaulē. Tomēr "Facebook" nav vienīgais, kas veido "Metaverse". "Microsoft" u. c. sola līdzīgu pieredzi viņu virtuālajās pasaulēs. "Metaverse" ir dažādas virtuālās pasaules, piemēram: "Decentraland", "Somnium Space", "Cryptovoxels" un "The Sandbox". Divas pasvītrotās ir šobrīd populārākās, bet paredzams, ka tās drīz radīsies kā sēnes pēc lietus. Te ir labs BBC video, lai to paskaidrotu mazliet sīkāk. Daudzi pēc pandēmijas paliek strādāt attālināti, un šāda VR perspektīva nav izslēdzama, varbūt ne tuvākajos pāris gados, bet arī ne pārāk tālā nākotnē.

Ja vēlaties vēl vairāk iejusties, kā tas varētu izskatīties...

Noskatieties izcilā režisora Stīvena Spilberga lielisko filmu "Ready Player One". Starp citu, vai tikai man liekas, ka šīs filmas treilera paši pēdējie mūzikas akordi paņemti no režisora pašas slavenākās trīs filmu sērijas? Vēl, starp citu, grāmatas autors Ernests Klains ir uzrakstījis arī pirmā stāsta turpinājumu – "Ready Player Two".

Kāds tam visam sakars ar nodokļiem?

Vistiešākais, jo tikko Vācijas nodokļu tiesa vērtēja, vai "Metaverse" nekustamā īpašuma nomas ienākumi ir apliekami ar reālās pasaules nodokļiem. Jā, jā, jūs nepārklausījāties. "Bloomberg Tax" lēš, ka "Metaverse" virtuālās pasaules nekustamā īpašuma apgrozījums lēšams ap 440 miljoniem eiro 2021. gadā, kas dubultosies 2022. gadā.

Kā tas iespējams?

Ir daudz pamācību, kā varat investēt savu reālo naudu virtuālās pasaules nekustamajā īpašumā. Jau iepriekš rakstīju, ka visā Eiropā šobrīd nodokļu administrācijas lauza galvu, kā piemērot PVN NFT. Savukārt tagad parādījusies jauna problēma – vai ienākumiem no virtuāla nekustamā īpašuma pārdošanas vai nomas piemērojams PVN? Un nekustamais īpašums nav vienīgi aktīvi vai pakalpojumi (piemēram, Džastina Bībera koncerts "dzīvajā" bija "Metaverse"), kas nonāk tirdzniecībā. Sākumā pret virtuālo valūtu, ko var iemainīt pret reālo. "Snoop Dogg" "Metaverse" ievietoja savas mājas virtuālo versiju, kur cilvēki var apskatīt viņa NFT kolekciju. Tikko par virtuālo jahtu virtuālajā pasaulē kāds samaksājis 149 "Etherium", kam tirgus vērtība ir 600 000 eiro. Tas viss šķiet tikpat šokējoši kā virtuālās valūtas šķietamā burbuļa uzvaras gājiens. Tomēr nenovirzīsimies no galvenā.

Kā ar virtuālo aktīvu reālajiem nodokļiem?

Domāju, ka šī Vācijas tiesu lieta un tai sekojošās dos arī atslēgu NFT jautājumā, kas tāds pats virtuāls aktīvs kā virtuālā "zeme" vien ir. Būtībā Vācijas nodokļu tiesa pateica, ka PVN nav jāpiemēro, kamēr vien nauda paliek virtuālajā pasaulē. Tomēr PVN ir jāpiemēro, kad virtuālās pasaules naudu pārveido par reālās pasaules naudu. Taču, tā kā virtuālās pasaules attīstītājs, kurš pārdeva attiecīgo "nekustamo īpašumu", darbojas ASV, darījuma vieta ir ārpus ES un tādēļ Vācijas PVN nav piemērojams. Tomēr tas nozīmē, ka Eiropas virtuālo pasauļu attīstītājiem, aktīvu pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem ir jāuzmanās, jo viņiem attiecīgajiem darījumiem var būt piemērojams PVN! Nešaubos, ka galu galā arī ES Tiesa par virtuālajiem aktīviem, tostarp NFT, teiks savu vārdu, gluži kā tā apgrieza kājām gaisā VID greizo sākotnējo viedokli par PVN piemērošanu virtuālajām valūtām.