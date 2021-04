Reiz ASV bija satīrisks žurnāls uz bezkaunības/bezgaumības robežas "Mad" (Traks), kurā regulāri parādījās zīmēts vīrs ar vientieša seju, Alfrēds E. Ņūmens (Alfred E. Newman).Viņa attēlam šad tad apakšā parādījās paraksts "Not Insane" (nav vājprātīgs). Tā savos domu eksperimentos radīju testu vai standartu, kas attiecas uz lietām, kuras varbūt nepieņēmu, kurām nepiekritu, bet kuras tomēr savas iekšējās loģikas, argumentācijas un atrašanās vismaz kaut kādā saprāta sfērā dēļ iztur "Alfrēda E. Ņūmena testu" – nav galīgs vājprāts.

Par to domāju, vērojot, kā Latvijas sociālajos medijos vairojas dažādi labēji un populistiski vājprāti. Tie it kā sākuši apvienoties kaut kādā kopumā, gaidot gan pašvaldību, gan – galvenokārt – 2022. gada Saeimas vēlēšanas. Vienkopus šķietami metas populists un savā ziņā latviskais Donalds Tramps Aldis Gobzems, no politiskās "fantomu zonas" (sk. "phantom zone" supermena komiksos un multenēs) atgriezies Ainārs Šlesers un kādas izteikti LGBT naidīgas reliģiskas sektas vadītājs. Top pat samērā profesionāla paskata "Brīvvalsts TV" interneta vidē, kas sludina Covid-19 esamības noliegšanu un citas konspirācijas teorijas. Latvijas tviterī, kā aizvien, darbojas klaji rasisti un histēriski uzbrucēji visam, kas ir pa kreisi no Huņņu Atilas.