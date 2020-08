Augusts kā pēdējais vasaras mēnesis varēja vēl sniegt mazliet vasarīga karstuma, atpūtu un mieru no dažādiem satraukumiem. Diemžēl tā nebija lemts. Savdabīgā Rīgas politika, kas noveda līdz padzīšanai gan pilsētas domi, gan tās mēru Nilu Ušakovu, arī noteica, ka augusts būs politiskās kampaņas mēnesis. Vēlēšanas Rīgā, protams, tieši attiecas tikai uz balsstiesīgajiem rīdziniekiem, bet arī ir sava veida pārbaudījums partijām, kas cer uz panākumiem nākamā gada pašvaldību vēlēšanās. Atļaušos aģitēt – ejiet balsot! Nebalsojot ļausiet pilsētas nākamās mātes un tēvus (mana artava pret seksismu) ievēlēt darbabiedram, kas apmāts ar "to stulbo partiju X", vai trollim tviterī, kas zina tikai visu gānīt un savu balsi izniekos par "mākoņstūmēju un kaķu ganu" sarakstu. Vai tas ir iemesls neizmantot jūsu balsi? Diez vai.

Saeima spārda skārda bundžas

No Saeimas augusta vidū atskanēja skaņa no manas bērnības pilsētvides Amerikā – skārda bundžas spārdīšana. Laikos pirms visādiem plastmasas un kartona iepakojumiem no tvertnēm ielas malās atkritumu savākšanas dienā reizumis izkrita kāda skārda bundža. Mēs, bērni, to spārdījām, vērojot, cik tālu ar vienu spērienu tā aizripos. Tad kāds atkal to paspēra tālāk. Spārdīšanu var saprast tā, ka neviens to bundžu nevēlas pacelt un ielikt kādā tuvumā esošā atkritumu tvertnē. No tā arī radies amerikāņu izteiciens kādas rīcības atlikšanai – paspert kārbu tālāk pa ielu (kicking the can down the road).

Kārba, ko Saeima paspēra tālāk, ir biedējošais nekustamā īpašuma nodokļa jautājums. Biedējošs, jo Valsts zemes dienests (VZD) pārrēķināja t.s. kadastrālo vērtību teju visiem nekustamajiem īpašumiem valstī, radot jaunu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas vērtību bāzi. NĪN likmēm nemainoties, jaunās kadastrālās vērtības nozīmētu milzu kāpumu summām, kas būtu jāmaksā dažādiem nekustamā īpašuma īpašniekiem un lietotājiem. Komerciālo īpašumu saimnieki un attīstītāji izkāra baltos karogus virs vairākiem labi pazīstamiem Rīgas namiem. Arī lauksaimnieki, kuru zemes īpašumu kadastrālā (un arī tirgus) vērtība uzkāpa, būšot spiesti šī nodokļa sīkdaļu pielikt kaut vai katra burkāna cenai.