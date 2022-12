Justs Šablinsks: Kā pirksim Ziemassvētku dāvanas šogad?

Latvijas dzimšanas dienu esam nosvinējuši un Patriotu nedēļu aizvadījuši, kas nozīmē, ka ne tikai tirgotāji, bet arī iedzīvotāji sākuši gatavoties gada lielākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Dažiem tie asociējas ar ģimenes kopā būšanu, taču citiem, jo īpaši bērniem, vienlīdz svarīgas ir arī dāvanas, tāpēc vēlējāmies noskaidrot, ko Baltijas valstīs dzīvojošie plāno šogad darīt saistībā ar to iegādi.

Veicām iedzīvotāju aptauju, kurā gan Latvijā, gan arī Lietuvā un Igaunijā vaicājām, vai šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ziemassvētku dāvanām plānots tērēt mazāk vai vairāk naudas.

Visās trijās valstīs respondentu vispopulārākā atbilde bija – tikpat, cik iepriekšējā gadā. To norādīja 35% igauņu, 34% lietuviešu un 32% latviešu. Ņemot vērā, ka lielākā daļa preču kļuvušas dārgākas, daudziem būs jāizdara izvēle – pirkt mazākas un vienkāršākas dāvanas, vai arī kādam diemžēl nāksies palikt bešā, lai gan iepriekš viņš bija iekļauts apdāvināmo sarakstā.

Interesanti, ka aptaujas rezultāti rāda – samērā liels skaits cilvēku šogad dāvanas vispār neplāno iegādāties. Tā apgalvoja 15% Lietuvas iedzīvotāju un 13% Latvijas iedzīvotāju. Igauņi šo atbildi izvēlējās tikai 6% gadījumu.

Vaicājot, cik naudas cilvēki plāno tērēt Ziemassvētku dāvanām, tika noskaidrots, ka visbiežāk tēriņi paredzēti robežās no 101 līdz 200 eiro, ko izvēlējās 35% igauņu, 31% lietuviešu un 29% latviešu. Nākamā populārākā atbilde, ko Latvijā izvēlējās pat biežāk, 30% gadījumu, bija no 50 līdz 100 eiro. Šo atbildi izvēlējās arī 31% respondentu no Lietuvas un 27% no Igaunijas. Vairāk par 200 eiro plāno tērēt samērā maz cilvēku – Lietuvā 20%, Igaunijā – 19%, bet Latvijā tikai 13%. Var secināt, ka vispiesardzīgākie savos tēriņos ir tieši latvieši, kuri, iespējams, jūtas visnedrošākie ekonomiskās spriedzes apstākļos, jo līdz 50 eiro dāvanām gatavi atvēlēt 24% iedzīvotāju, kas ir diezgan liels apjoms.

Šajā aptaujā visinteresantākais mums šķita trešais jautājums, kur noskaidrojām principus, pēc kuriem cilvēki plāno izvēlēties dāvanas šajos Ziemassvētkos. Visbiežāk respondenti norādīja, ka rūpīgi izplānos pirkumu sarakstu un meklēs labākos piedāvājumus un atlaides. Šo atbildi Igaunijā izvēlējās 34%, Lietuvā pat 39%, bet Latvijā 35% iedzīvotāju. Pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas, kad cilvēki bija īpaši iepriecināti par iepirkšanos klātienē, interesanti šķiet, ka tieši latvieši 33% gadījumu norādīja, ka gaidīs atlaides tirdzniecības vietās klātienē un tad iegādāsies visu nepieciešamo, savukārt 19% pauda – sapratīšu, cik lieli būs komunālie maksājumi, sākoties ziemai, un tad pieņemšu lēmumus, cik esmu gatavs tērēt dāvanu iegādei.

Analizējot datus šķērsgriezumā, piemēram, par iespēju iepirkties tiešsaistē, kur kopumā plāno sagaidīt atlaides un tad veikt pirkumus 25% Latvijas iedzīvotāju, ievērojami biežāk jeb 40% gadījumu šo atbildi izvēlējās cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kas ir ievērojami vairāk nekā citās vecuma grupās. Var secināt, ka jaunieši jau tik ļoti pieraduši savus pirkumus veikt internetā, ka arī pirms svētkiem plāno to darīt tiešsaistē, netērējot lieli laiku, lai dotos uz tirdzniecības vietām.

Lai kāda arī būtu situācija, viens ir pilnīgi skaidrs – cilvēki pašreiz vēl nogaida un ir gana daudz neizlēmušo par to, kā organizēt savu pirmssvētku iepirkšanos. Ja iepriekšējos gados ierobežojumu dēļ bija jāspēj būt radošiem, lai vispār sagādātu Ziemassvētku dāvanas, jo īpaši Latvijā, kur bija vislielākie šķēršļi, tad pašreiz valda milzīga neziņa par to, kādi būs energoresursu rēķini par gāzi un elektrību, lai tādējādi saprastu, cik naudas ikviens varēs atļauties tērēt par dāvanām.

Taču vēlos atgādināt, ka tuvojas izpārdošanas ne tikai klātienes tirdzniecības vietās, bet arī tiešsaistes veikalos, kas regulāri organizē tādas akcijas kā "Black Friday" un citas. Tas nozīmē, ka pēc pirkuma veikšanas būs nepieciešams laiks, lai iegādātās preces laikus nonāktu līdz klientam. Tāpēc aicinu ikvienu nekavēties un savas dāvanas iegādāties savlaicīgi, lai tās tiktu piegādātas termiņā un visi mums tuvie un mīļie būtu gan pārsteigti, gan apmierināti arī šajā, šķietami tik grūtajā, gadā!