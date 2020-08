Kalvis Vītoliņš: Vai var pārdot dzīvokli ‘pa lēto’ VID iekšējās pretkorupcijas dēļ?

Politiķi vēl joprojām aktīvi apkaro ātros kreditētājus, kas tagad ir jau pusmiruši. Tikmēr “mazajiem cilvēkiem jau gadiem uzglūn” VID. Vēršu uzmanību, ka VID jau gadiem lieto tās pašas metodes, kādas ir lietojuši maksātnespējas administratori un tiesu izpildītāji, un jāsaka, ka kontu apķīlāšana un vienīgā dzīvokļa izsole joprojām ir tās efektīvākās metodes jebkuru parādu piedziņā. Jāsaprot, ka Covid-19 laikā šī problēma Latvijā tikai pieaugs.

Agrāk, kad konsultēju cilvēkus nodokļu jautājumos, vienmēr noprasīju: "Vai jums būs nauda, ko samaksāt, ja būs uzrēķins?" Padoms savlaicīgi paņemt bankā atbilstošu kredītu mazrocīgākajiem reizēm ļoti noderēja, jo tad, kad ir jātiesājas ar VID saistībā ar netaisnīgu uzrēķinu, ja nav naudas, ko nomaksāt, momentā tiek apķīlāti cilvēku konti un uzlikti aresti dzīvokļiem. Tad seko pārsūdzība ģenerāldirektorei, kas "parasti nozīmē tikai atstāt spēkā iepriekš VID nolemto", un tad beidzot tiesa. Jums jāzina, ka šobrīd piedziņa pret mazo cilvēku tiek uzsākta uzreiz – jau ar lēmuma pieņemšanu, vēl bez pārsūdzības.

Rakstot šo likuma normu, kādam Finanšu ministrijā, iespējams, bija slinkums atdalīt fizisko personu piedziņu no juridiskajām personām, un te nu ir rezultāts! Piedziņa sākas pirms pārsūdzības rezultātu uzzināšanas – tā, it kā fiziskās personas varētu tikpat viegli pazust kā juridiskās! Tas tiešām tā ir – tiesa dokumentus vēl nav redzējusi, bet – piedziņa jau notiek pilnā sparā! Tie ir mūsu cilvēki, bet nevainības prezumpcijas gan šajā procesā nav, varbūt tā būtu jāatjauno, citādi politiķi bieži nezina, par ko "cepties", bet te Eiropas Savienībā ir šāda iznīcinoša norma.

Trakākais, ka pa šiem gadiem VID ir iedibinājis "vēl īpaši draudzīgāku sistēmu", kā tikt galā ar mazajiem cilvēkiem, un, ja kādu iemeslu dēļ ir izveidojies uzrēķins, kuru tas gribētu pārsūdzēt, vispirms ir jāsamaksā pamatsumma un kavējuma nauda un tikai tad var tiesāties! Tas nozīmē, ka pēdējos gados "mazajam cilvēkam" apķīlā dzīvokli, pirms viņš zina, kāds strīdīgajā gadījumā būs VID ģenerāldirektores lēmums. Tāpēc padoms ātri paņemt kredītu, ja veidojas nodokļu parāds, vairs nav realizējams, jo banka redz, ka uz vienīgo īpašumu ir uzlikts nodrošinājums, un kļūst ļoti piesardzīga. Vēl sliktāk, ja nodrošinājums saduras ar jau esošu bankas hipotēku, – var būt izsole.

Pēc apķīlāšanas VID šim cilvēkam vienmēr saka: nav problēmu – mēs jums varam sadalīt maksājumu "uz laiku līdz 5 gadiem" vai arī ierosināt samazināt soda naudu par 85%! Cik augstsirdīgi, vai ne, ņemot vērā, ka runa vēl ir par cilvēka paša naudu, ko pārsūdzība varētu atgriezt?! Un šajā brīdī "mazajam cilvēkam" tiek pastumti papīri, ka viņš piekrīt VID noteikumiem un, pats galvenais, piekrīt netiesāties pret VID! Tā tas notiek jau gadiem. Lūk, ar šādu metodi praksē tiek iznīcināta lielākā daļa no iespējamām pārsūdzībām tiesā. Turklāt tiesas pirmajā instancē reti ir labvēlīgas (nav mana informācija – tikai pajautāju kolēģiem, advokātiem, par to var uztaisīt atsevišķu aptauju), turklāt advokāti saka, ka cerības panākt taisnību šobrīd ir varbūt apelācijā! Kurš to var atļauties? Daudziem vieglāk ir sākt jaunu dzīvi – citā zemē. Vai padoties.

Bet pats trakākais – šī sistēma veidojās laikos, kad VID vēl bija ticams zaudēto lietu procents tiesās, laikos, kad cilvēki līdz tiesām nonāca daudz biežāk, un tajos laikos vēl bija arī paliels VID ģenerāldirektora VID iekšienē atcelto uzrēķinu skaits. Toreiz tas strauji tika mainīts, jo VID iekšienē parādījās apvainojumi korupcijā. Parādījās teksti, ka "tas kolēģis laikam ņem kukuļus un gatavo cilvēkiem labvēlīgus dokumentus, un tad groza VID ģenerāldirektores galvu, kā grib". Attiecīgi VID iekšienē pēc viena otra skaļāka gadījuma tika secināts, ka VID vieglāk ir "maksimāli visu atstāt spēkā".

Bet tālāk jau iznāca, ka tiek veidota sistēma, lai arī tiesās nekas nenonāktu, jo cilvēkiem "viss ir apķīlāts"! Kāda tiesāšanās, ja tūlīt vairs nebūs, kur dzīvot, jo "pretkorupcijas aizdomu dēļ" pārsūdzība atstāta spēkā, bet tūlīt, tūlīt pārdos mazā cilvēka dzīvokli izsolē! Skaidrs, ka to vajadzētu mainīt, piespiežot VID jau no sākuma maksimāli iedziļināties katrā lietā. Covid-19 jau ir samazinājis budžetu, vai zinām, kā tas tiks pildīts? Vai varam to darīt cilvēcīgi un taisnīgi, atbilstoši Eiropas labākajai praksei? Varam, bet ir jāmaina iekšējās instrukcijas, jāatdala juridisko un fizisko personu piedziņa un jānovērš, ka vairāki MK noteikumi ir pretrunā ar likumiem! Tad būs mazāk aizbraucēju.