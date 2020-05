Karmena Kuka: Ko šobrīd meklē mājokļu pircēji Baltijā?

Pēdējo mēnešu laikā lielākā daļa no mums savos mājokļos pavadījuši vairāk laika nekā jebkad agrāk. Viss, kas līdz šim licis mums atrasties ārpus mājas – darbs, skola un pulciņi bērniem, pat sports un izklaide – pēkšņi pieejams tikai pašu mājokļos. Daudziem tas licis uz savu dzīvesvietu un vajadzībām attiecībā uz to palūkoties ar jaunām acīm. Kādi ir pirmie secinājumi un kā tas ietekmējis mājokļu pircēju čeklistu?

Birojs, skola un kafejnīca vienuviet

Ja daudziem doma par darbu no mājām pirms tam likās pilnīgi nepieņemama, tad tagad tikpat daudz ir tādu, kas vairs nevar iedomāties katru dienu doties uz darbu birojā. Domāju, ka ikviens jau pārdzīvojis tā saucamo medusmēnesi ar darbu no mājām un paspējis izbaudīt arī ar to saistītos izaicinājumus un ēnas puses. Īpaši, ja mājās ir mazi bērni. Lai pienācīgi nodotos darbam, ar mazu stūrīti pie virtuves galda ir par maz. Klusa, no pārējā mājokļa norobežota un pārdomāti izplānota darba vieta nu ir tas, uz ko vairums no mums tiecas. Daudzi šo mēnešu laikā mājās iekārtojuši darba galdu vai vismaz pie sienas stiprināmu darba stacijas stendu, pārdomājuši darba vietas izskatu un iekārtojumu videokonferenču laikā.

Tāpat šis laiks vairumam ģimenēm ar bērniem licis sasparoties, pārdomājot mācību, atpūtas un rotaļu zonas iekārtojumu. Turklāt tā, lai tas netraucētu pieaugušo darba un atpūtas zonām. Tā kā visbiežāk kvadrātmetru skaits mājoklī ir ierobežots, daudzi šiem izaicinājumiem piegājuši radoši. Tā, piemēram, ja mājoklī ir divas bērnu guļamistabas, tad uz šo laiku viena no tām var tikt pārveidota kā gulēšanas un rotaļu telpa un otra – kā mācību telpa, ko vajadzības gadījumā savām videokonferencēm var izmantot arī vecāki.

Kas svarīgi pircējiem?

Mainījušās arī mājokļu pircēju vēlmes. Uz brīdi sastingušais pieprasījums nu sāk atjaunoties. Tiesa, prasību loks kļuvis plašāks, un tas ir labi. Mājoklis atkal ir vieta, kur, vārda tiešā nozīmē, aizrit dzīve, ne tikai pieturpunkts nedēļas skrējienā. Tā, piemēram, cilvēki daudz vērīgāk šobrīd meklē to, lai mājokļa plānojums būtu maksimāli funkcionāls un ideālā gadījumā katram ģimenes loceklim tajā būtu vieta, kurā netraucēti norobežoties no pārējiem. Interesanti, ka pēdējo mēnešu dzīves iespaidā cilvēki nu raugās pēc plašākas dzīvesvietas, līdzšinējo vidēji trīs istabu dzīvokļa vietā nu raugoties pēc četru istabu mājokļa, ar domu, ka vienu no tām varēs iekārtot kā mājas biroju.

Šajā laikā daudzi atkal no jauna atklājuši ēst gatavošanas prieku, īpaša uzmanība tiek veltīta tam, lai virtuvē būtu pietiekami daudz vietas un tā būtu pārdomāti iekārtota. Tāpat daudzi no jauna novērtējuši balkona vai lodžijas priekšrocības, iekopjot savu urbāno garšaugu dobi vai kā citādi apzaļumojot ārpus dzīvokļa esošo telpu. Tāpēc balkons vai lodžija nu ir svarīgs aspekts, izraugoties mājokli.

Svarīgas ir arī mazas detaļas, kas nosaka dzīves kvalitāti ikdienā. Piemēram, vai piebraucot pie mājokļa ar savu velosipēdu būsiet spiesti to nest uz dzīvokli un tad izstumt uz balkona, vai arī varēsiet ērti ieripināt ēkas pirmajā stāvā izbūvētā novietnē velosipēdiem un bērnu ratiņiem. Tāpat vēl lielāka uzmanība tiek veltīta videi, kas ieskauj mājokli – vēlme atrasties zaļā, sakoptā, no pilsētas kņadas norobežotā teritorijā kļuvusi pamanāmāka. Nav noslēpums, ka dabas tuvums un apkārtējā vide, kā arī teritorijas attīstības plāni nākotnē var būtiski ietekmēt mājokļa vērtību.

Ja mājokļa iegāde arī iepriekš bija rūpīgi izsvērts lēmums, tad pēdējo mēnešu laikā redzam, ka cilvēki bez kompromisiem pārvērtējuši savas vajadzības un gaidas. Tieši šis ir pagrieziena punkts attīstītājiem, kas domā nevis konkrēta nama, bet vides attīstības konceptā. Redzam, ka pircēji pieprasa un novērtē ne tikai noskatītā mājokļa četru sienu piedāvājumu, bet arī to, kas atrodas ārpus tām - apkārtējās vides kvalitāti, pieejamību, savienojamību ar pilsētu.

Esmu droša, ka šādu pieeju, ko mēs kā attīstītājs īstenojam jau gadiem, redzēsim arvien vairāk un to kā jauno normālo pieprasa arī pircēji visos cenu segmentos. Ilgtspēja nekustamā īpašuma attīstībā vairs nedrīkst būt tikai modīgs sauklis. Un redzam, ka mājokļu pircēji jau šobrīd balso par šīm vērtībām ar saviem lēmumiem par nekustamā īpašuma iegādi.