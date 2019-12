Klaudija Petre: Piecas svarīgākās tendences personāla vadībā 2020. gadā

Digitālā transformācija principiāli mainījusi personāla vadības funkciju un padarījusi to nozīmīgāku nekā jebkad agrāk. Tas var šķist paradoksāli, ņemot vērā izplatīto neprecīzo priekšstatu, ka tehnoloģijas arvien vairāk aizvietos cilvēkus, bet tā nebūt nav. Tehnoloģijas maina mūsu darba saturu, vidi, organizāciju kultūru, bet nemazina cilvēku nozīmi.

"Microsoft" kā tehnoloģiju kompānija to ir izjutusi sevišķi krasu pārmaiņu ceļā, jo digitālā transformācija nozīmē to, ka sevišķi strauji pieaug pieprasījums pēc jauniem datu un tehnoloģiju speciālistiem. Būtiska nozīme ir tam, vai organizācijas kultūra spēj pielāgoties šīm straujajām izmaiņām. Lūk, piecas aktuālākās personāla vadības tendences no "Microsoft" skatpunkta, kas jāņem vērā ikvienam personāla vadītājam 2020. gadā.

Kritisks talantu trūkums

Atrast darbiniekus ar vajadzīgajām iemaņām ir sarežģīti, jo īpaši tehnoloģiju, datu analītikas, mākslīgā intelekta jomā. Arī citās nozarēs pieaug daudzveidīgu tehnoloģiju prasmju nepieciešamība – no datu apstrādes, analītikas un vizualizācijas līdz pat spējai radīt vienkāršus digitālus risinājumus. "Boston Consulting Group" darba vides pētījuma dati liecina, ka līdz 2020. gadam talantu trūkums tehnoloģiju jomā sasniegs 30%.i 66% no uzņēmumu IT vadītājiem norāda, ka talantu trūkums var sasniegt krīzes apmērus, un tas daudzām organizācijām liek no jauna pārdomāt personāla attīstības stratēģijas, norāda "Gartner" pētnieki.ii

Tāpēc pieaug personāla vadītāju loma, nodrošinot daudzveidīgu, darbinieku vajadzībām atbilstošu atalgojuma un attīstības iespēju piedāvājumu, tostarp iekļaujošu darba vidi, tehnoloģiju nodrošinājumu, karjeras attīstības plānu.

Elastīga darba vide – pāreja no formālas uz dinamisku vadību

Vispārzināms ir fakts, ka tehnoloģijas šobrīd lielai daļai darbinieku nodrošina pilnvērtīga un kvalitatīva darba iespēju neatkarīgi no atrašanās vietas. Darbinieki novērtē attālināta darba iespēju tik augstu, ka būtu gatavi pat nelielam atalgojuma samazinājumam. Piemēram, 37% "Global Workplace Analytics"iii aptaujāto tehnoloģiju profesionāļu par iespēju strādāt elastīgi un attālināti būtu gatavi piekrist10% algas samazinājumam.

Plaša pāreja uz attālinātu darbu nozīmē pilnīgi jaunas, uz rezultātu orientētas cilvēku vadības metodes. Personāla vadītāji kļūst par konsultantiem, attīstot jaunajām darba metodēm atbilstošus tehnoloģiju risinājumus – drošu piekļuvi informācijai, attālinātu sanāksmju un attālināta komandas darba organizēšanu.

Daudzveidīga un iekļaujoša darba vide

"Spēks slēpjas atšķirībās, nevis līdzībās," teicis Stīvens Kovejs. Pasaulē, kas ar katru dienu kļūst bagātāka ar informāciju, zināšanām, jauniem tehnoloģiju risinājumiem, biznesa modeļiem un profesijām, dažādība kļūst par nozīmīgu virzošo spēku. "Deloitte Inclusion Pulse Survey" konstatēts – 80% darbinieku uzskata, ka iekļaujoša darba vide ir būtisks faktors darba devēja izvēlē. Justies iederīgam ir kļuvis tik svarīgi, ka 72% darbinieku mainītu darbavietu, lai tikai justos vairāk iesaistīti.iv Daudzveidības ietekme ir izmērāma – "McKinsey & Company" norāda, ka uzņēmumiem, kuros ir dzimumu balanss, ir par 15% lielāka iespēja būt finansiāli veiksmīgiem, bet uzņēmumos, kuros pārstāvētas dažādas tautības, – pat par 35% lielāka iespēja būt veiksmīgiem.v

Dažāda dzimuma, vecuma vai etnisko grupu iekļaušana uzņēmumā, kā arī darbinieku vēlmju, vajadzību un spēju izpratne palīdzēs izveidot stabilu un spēcīgu darbinieku komandu. Lai piesaistītu un saglabātu šodienas un nākotnes talantus, kā arī gūtu panākumus biznesā un veiksmīgi apkalpotu starptautiskos klientus, personāla vadītājiem jāveido tāda organizācijas kultūra, kur ikviens var labvēlīgā un motivējošā vidē sniegt savu īpašo ieguldījumu attīstībai un konkurētspējai.

Mākslīgā intelekta un automatizētā darba pieaugums

Šodien mēs vairs nevaram runāt par darba vidi bez mākslīgā intelekta un automatizēta darba klātbūtnes. Jau minētais "Boston Consulting Group" pētījums rāda, ka desmit gadu laikā 70% no šodienas profesijām būs novecojušas vai ar krasi mainītām funkcijām, tādēļ jaunu prasmju un iemaņu apgūšana ir obligāta.vi Savukārt "World Economic Forum" norāda, ka 65% bērnu, kas tagad uzsākuši mācības pamatskolā, strādās tādās profesijās, kādas šobrīd vēl pat neeksistē.vii Inženierzinātnēs noteiktas prasmes zaudē aktualitāti burtiski pāris gadu laikā.

Līdz ar to mūžizglītība kļūst par neaizvietojamu un obligātu ikviena darbinieka pienākumu un ikvienas organizācijas personāla vadības elementu. "Microsoft" par normu kļuvusi ne tikai darbinieku, bet arī savu klientu un partneru pastāvīga izglītošana.

Skaidri formulēts mērķis un kultūra organizāciju padara pievilcīgāku

Pasaulei kļūstot iespējām bagātākai, arī darba ņēmējiem arvien svarīgāks kļūst nevis vienkārši darbs, bet gan jēgpilns darbs motivējošā vidē. Cilvēki vēlas strādāt tādās organizācijās, kurām ir skaidri definēti mērķi un vērtības. 88% uzņēmumu uzskata, ka kultūra ir stratēģiski svarīga kompānijas nākotnei.viii 62% mileniāļu, kas kļūst par dominējošo vecuma grupu darba tirgū, vēlas justies piederīgi savas organizācijas kultūrai un darīt darbu, kas piešķir dzīvei jēgu un mērķi.ix

Ko darīt?

Ir svarīgi apzināties, kā mainījusies un turpina mainīties darba vide. Tomēr ar to vien nepietiek, ir arī jārīkojas, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, kas nodrošinātu attīstību. Uzņēmuma vadībai jāapzinās, ka cilvēki ir uzņēmuma lielākā vērtība un personāla vadītājs ir uzņēmuma vadītāja labā roka. Savukārt tehnoloģiju radīto izaicinājumu risināšanai arī cilvēku vadībā ir jāizmanto tehnoloģijas. Tehnoloģijas var paplašināt uzrunājamo talantīgo darbinieku loku – sasniegt plašāku auditoriju un veikt precīzāku kandidātu novērtējumu – izmantojot rīkus no "LinkedIn" līdz pat video intervijām. Tehnoloģijas veicina darbinieku sadarbību, izglītošanu un iesaisti – no tiešsaistes semināriem līdz tādiem rīkiem kā "Microsoft Teams" komandu sadarbībai vai latviešu uzņēmuma "SQUALIO Coins" lietotnei darbinieku iekšējai motivācijai un sadarbības veicināšanai. Pat tik vienkāršu datu kā e-pastu daudzuma vai kalendāra notikumu datu analīze palīdz identificēt pārslodzes un izdegšanas risku un atgādināt darbiniekiem vai vadītājiem par nepieciešamību mainīt un padarīt efektīvākas ierastās rutīnas darbības. Mūsdienīgs personāla vadītājs prot izmanot tehnoloģiju pārmaiņas un risinājumus savā labā un apzinās, ka arī viņam ir nemitīgi jāmācās un jāmainās, gluži kā ikvienam citam darbiniekam organizācijā. Tas pozitīvi ietekmē darbinieku iesaisti un palīdz īstenot organizācijas izvirzītos attīstības mērķus.

