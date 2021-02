Kristi Hakkaja: Birojs no otrajām mājām kļūst par viesnīcas istabu

Pagājušais gads biznesa pasauli pārsteidza nesagatavotu - par to vairs nav nepieciešams nevienu pārliecināt. Šķiet, ka ikviens uzņēmuma vadītājs, ikviens strādājošais izjuta izmaiņas. Atšķiras vien smaguma pakāpe.

Kamēr visvairāk cietušās nozares cīnās par izdzīvošanu un valsts palīdzību, salīdzinoši klusi malā stāv un situāciju vēro komerctelpu iznomātāji. Nozare šobrīd atrodas visai neskaidrā stāvoklī. Uzņēmumi turpina nomāt telpas un maksāt par tām, taču gaisā virmo sajūta, ka briest lielas pārmaiņas. Apraduši ar attālināto darbu, daži uzņēmumi jau vasarā pasteidzās paziņot, ka visi darbinieki birojos neatgriezīsies. Varam visai droši prognozēt, ka to rindas tikai augs un uzņēmumiem vajadzēs mazākas telpas.

Aizvien īsāki līgumi

Būtu kļūdaini teikt, ka pie vainas ir tikai pandēmija. Patiesībā izmaiņas notiek jau labu laiku. Atcerieties, jaunuzņēmumi iepazīstināja pārējo sabiedrību ar kopstrādes telpu konceptu, un arī parādīja, ka strauji augošiem uzņēmumiem nav vērts koncentrēties uz iesakņošanos vienā birojā, jo tas pavisam drīz vairs neatbildīs prasībām. Tā rezultātā kādreiz tik ierastos 10+ gadu telpu nomas līgumus aizstāj vienošanās uz krietni elastīgākiem nosacījumiem. 2-3 gadu līgumi vairs nevienu nepārsteidz, tieši tāpat kā tajos iekļautās prasības nepieciešamības gadījumā palielināt vai samazināt telpas. Īrnieki arī vēlas dažādus papildu servisus kā iespēju birojā izveidot mobilu veikalu vai noliktavā integrēt biroju un tirdzniecības zāli.

Citiem vārdiem sakot, ja netālā pagātnē uzņēmumi biroju uzskatīja par nopirktām mājām, kurās apmesties uz pastāvīgu dzīvi, tad tagad tas kļuvis par viesnīcas numuriņu – pagaidu pieturvietu ilgā ceļojumā pa biznesa pasaules līkločiem.

Šī paradigmas maiņa liek pielāgoties nekustamā īpašuma iznomātājiem. Samērā gauso rutīnu ar prognozējamu telpu atbrīvošanos, kas ļāva laikus sameklēt jaunus iemītniekus, aizstāj krietni dinamiskāka ikdiena. Pēc Igaunijas tehnoloģiju jaunuzņēmuma Moderan, kuru izstrādātā programmatūra tiek izmantota 650 biznesa centru pārvaldīšanā, apkopotajiem datiem vidējais nomas līguma ilgums 2019.gadā bija aptuveni 3 gadi. Pagājušā gadā tas strauji saruka un patlaban daudzi uzņēmumi slēdz līgumu tikai uz vienu gadu, tādēļ vidējais rādītājs ir noslīdējis zem diviem gadiem. Par 5 gadiem ilgāku vienošanos aizvadītā gada otrajā pusgadā parakstījuši mazāk nekā desmitā daļa līgumslēdzēju.

Straujākam ritmam jaudīgāki risinājumi

Biznesa pasaulei sākot griezties ātrāk, biroju kompleksu un tirdzniecības centru īpašniekiem nepārtraukti jātur roka uz tirgus pulsa un jāanalizē, kurās nozarēs visizdevīgāk meklēt nākamos īrniekus. Biznesu ietekmējoši pavērsieni vairs nenotiek pa mēnešiem, bet pa nedēļām, tādēļ ierastās "ekseļa tabulas" vairs nav uzticamākais risinājums tik kompleksa procesa pārvaldīšanai kā komerctelpu izīrēšana.

Tas mudina nekustamā īpašuma nozari meklēt palīdzību tehnoloģijās. Latvijā ir daudzi inovatīvu tehnoloģiju kompāniju piemēri, piemēram, Giraffe360, Orocon u.c., ar ko mūs vieno globāla līmeņa ambīcija - ar tehnoloģiju iespējām padarīt nekustamo īpašumu nozari inovatīvāku un konkurētspējīgāku. Interese ir liela, Moderan izstrādāto programmatūru izmanto vairāki simti īpašumu, ieskaitot biznesa un iepirkšanās centrus, kā arī tehnoloģiju parki Latvijā. To vidū ir uz inovācijām virzītas kompānijas, piemēram, Mūkusalas Biznesa centrs, Realto, Hansahold, Colliers, Workland, MCity u.c.

Ieguvumi no modernas datorprogrammas ir acīmredzami. Tā kā komerciālo nekustamo īpašumu pārvaldīšana ir viena no kompleksākajām nozarēm, automatizēta sistēma, kas seko līdzi neparedzētiem izdevumiem un automatizē ziņošanu, palīdz ieekonomēt laiku, naudu un izvairīties no zaudējumiem. Tas ir svarīgi vienmēr un jo īpaši krīžu laikā kā pašreizējā pandēmija, jo palīdz efektīvāk pārvarēt problēmas.

Spēks ir informācijā

Bruņojušies ar šādu palīgu, uzņēmēji spēj labāk izvērtēt izdevīgākos un neizdevīgākos līgumus, sekot līdzi cenu svārstībām tirgū, laikus saņemt brīdinājumu par līgumu darbības izbeigšanās termiņa tuvošanos. Līdz ar to iznomātājs var operatīvi reaģēt un īsā laikā piemeklēt interesentam telpas, kas ir pieejamas ne vien tagad, bet būs brīvas, piemēram, pēc pāris mēnešiem. Turklāt ir klienti, kas ir gatavi samaksāt augstāku cenu par īsu nomas termiņu. Ja iznomātājs prasmīgi pārvalda telpu portfeli, tad tas var uzņemties šādus darījumus ar mazāku risku ilgstoši palikt bez nomniekiem.

Pie tam jāņem vērā, ka šobrīd cenas tirgū diktē nomnieks nevis izīrētājs. Tādēļ telpu īpašniekam jābūt gatavam zibenīgi izvērtēt, vai piedāvājums ir izdevīgs, un pieņemt vai noraidīt to. Skaidrs, ka šādos apstākļos uzvarētāji būs fleksiblākie, uz inovācijām vērstie tirgus dalībnieki. Un kā pierādījušas līdzšinējās krīzes, ekonomisku grūtību laiki ir ārkārtīgi piemēroti, lai iemācītos strādāt efektīvāk un tādējādi būt gatavam spējam izrāvienam, kad atsāksies izaugsme.