Laima Madžule: Runāšana ar bērnu par drošību var izglābt viņam dzīvību

Novembra izskaņā pēc sadursmes ar vilcienu Dobelē dzīvību zaudēja pusaudzis. Šādi gadījumi liek atkal no jauna uzdot jautājumu – ko mēs varam darīt, lai šādas traģēdijas nenotiktu? Viena no iespējām ir vēlreiz atgādināt savām atvasēm par drošību sliežu tuvumā.

Zināšanas par drošības noteikumiem un to ievērošana ikdienā var glābt bērnu un jauniešu dzīvību. Tieši gada tumšākajā laikā ir vērts vēlreiz atgādināt drošības noteikumus uz ielas vai dzelzceļa sliežu tuvumā. Kā vecākiem runāt un rīkoties, lai viņus tiešām sadzirdētu?

Svarīgākais – vecāku piemērs

Bērniem ikvienā vecumā ir svarīgs pašu vecāku piemērs. Tas, ko vecāki dara, nevis tas, ko runā, tiek vairāk uztverts, jo uztveram un mācamies mēs neapzināti. Ja pusaudzim vecāks teiks to, ko pats nedara, tas būs velti tērēts laiks. Ar savu piemēru vecāks parāda savu attieksmi un nodod bērnam arī to. Vai mēs ievērojam noteikumus tikai tad, kad citi to redz? Vai mēs, braucot pie stūres, runājam pa telefonu? Vai cenšamies paspēt pārskriet pāri dzelzceļam brīdī, kad vilciens apstājies stāv pieturā? Vai mēs šķērsojam dzelzceļa pārbrauktuvi, kad ir aizvērta brauktuve? Tieši vecāki veido bērna priekšstatu par pasauli un uzvedības noteikumiem tajā. Tāpēc svarīgas ir ne tikai sarunas par drošības jautājumiem, bet arī praktiskais piemērs. Ja vecāki ikdienā iet pāri ielai, kad luksoforā deg sarkanā gaisma, tad audzinoša saruna ar bērnu par to, cik svarīgi vienmēr ir ievērot drošības noteikumus, būs neefektīva.

Tāpat ir būtiski ar bērniem runāt par drošības jautājumiem viņiem saprotamā veidā. Jo īpaši nozīmīgi ir runāt par to, ko no viņiem sagaida, kā uz ceļa vai dzelzceļa tuvumā ir jāuzvedas. Tas, kas ir pašsaprotams pieaugušajiem, var radīt apjukumu bērnam. Pirmsskolas vecuma bērni vienmēr ir pieaugušā pieskatīti, tas ir vecums, kad pieaugušā teiktajā bērns ieklausās, un šajā vecumposmā kopumā bērniem patīk ievērot noteikumus, pat pārbaudīt, vai arī citi rīkojas pēc noteikumiem. Turklāt pieaugušā uzdevums ir arī pamanīt un paslavēt, kad bērns ievēro noteikumus, jo tas viņu motivēs arī turpmāk rīkoties atbilstoši.

Pirmsskolas vecumā apgūtās zināšanas par drošību un noteikumu ievērošanu bērnam būs pamats nākamajam vecumposmam, kad pamazām jāsāk patstāvīgas gaitas.

Iemācīt izvērtēt prioritātes

Bērniem no 7 līdz 11 gadiem visbiežāk jāsāk doties uz skolu pašiem. Viena no iespējām, kā runāt par drošību uz ceļa, ir maršruta iziešana kopā ar bērnu, pirms viņš to sāk darīt patstāvīgi. Ja bērns ir impulsīvs, pārlieku aktīvs, viņa uzmanība ir viegli novēršama, tad ir stingri jāizvērtē, kad bērns ir gatavs mērot ceļu uz skolu patstāvīgi, jo īpaši tad, ja ceļā ir bīstami punkti (pāreja bez luksofora, grūti pārredzama ceļa šķērsošana, kā arī dzelzceļa šķērsošana). Var izmanot sociālos stāstus (iepriekš sagatavota filmiņa, kur tiek parādīts, kā pareizi uzvesties uz ielas vai dzelzceļa tuvumā). Vēl viena būtiska lieta -ja bērniem uz skolu ir jādodas ar vilcienu vai jāšķērso sliedes, viņiem ir jāzina, ka dzīvība vienmēr ir svarīgāka par nokļūšanu laikā. Labāk nokavēt vilcienu vai pagaidīt pie pārejas, kad tas aizbrauc, un tikai tad droši šķērsot sliedes.

Šajā vecumposmā ar bērnu var sākt runāt par sekām, kādas būs, neievērojot noteikumus, taču tas ir jādara viņam saprotamā veidā, bez biedēšanas. Pretējā gadījumā var rasties situācija, kad skolēnam, jau ieraugot vilcienu vai tuvojoties tam, rodas trauksme un ir bail, bet tie ir slikti padomdevēji. Spēcīgās emocijas un spiediens, ka ir jāiet un jāpaspēj, var radīt apjukumu un grūtības pieņemt atbilstošāko lēmumu situācijā.

Tāpat ir jāatgādina, ka viedierīču lietošana un dzelzceļš ir nesavienojami. Tas ir bīstami, jo novērš mūsu uzmanību un mēs nepamanām un nespējam sadzirdēt vilcienu. Mēteļa kapuce ir jānoņem, lai varētu labi saredzēt un sadzirdēt tuvojošos vilcienu. Šie noteikumi attiecas arī uz pusaudžiem.

Stiprināt pusaudža individualitāti

Ar pusaudzi vajag runāt tā: "Tu drīksti būt atšķirīgs! Tev nav jāskrien pakaļ vairākumam! Ja citi pārkāpj noteikumus, padomā pats, sargi sevi un Tu, iespējams, pasargāsi vēl kādu! Jo īpaši dzelzceļa tuvumā." Šī ziņa var tikt aiznesta tikai tad, ja vecāks patiesi ciena pusaudzi un ļauj viņam būt atšķirīgam arī citās jomās. Pusaudžu vecumposms ir laiks, kad jāatrod pašam sevi – jāsaprot, kas man ir svarīgi un kādu dzīvi es gribu dzīvot.

Tāpēc vecākiem ir jādod vaļa citās jomās, kur bērns var ar sevi eksperimentēt, tad viņā mazināsies protests un vēlēšanās iet pret noteikumiem. Ir skaidrs, ka pusaudži maina autoritātes no vecākiem uz vienaudžiem un izvēlētajām slavenībām (dziedātājiem, TV zvaigznēm vai influenceriem), taču vecākiem tāpat ir jāturpina runāt, pat ja izskatās, ka pusaudzis neklausās. Vecākiem, runājot ar pusaudzi, būtu labāk vairāk jautāt nekā dot gatavas atbildes. Vecāki var ierosināt diskusiju par tematu, līdz ar to uzzināt, ko pusaudzis domā par šo jautājumu. Ja vecākam tiek dota iespēja ko paskaidrot, tad svarīgi skaidrojumā ietvert, kāpēc tā būtu jārīkojas. Pusaudzis daudz labāk uztvers, ja runās par faktiem, piemēram, cik garš ir bremzēšanas ceļš vai kā kapuce ierobežo perifēro redzi, vai cik metru liela ir redzamība tumsā.

Vecāki var runāt ar pusaudzi par sekām, kādas var iestāties, ja brauc pāri sliedēm ar elektrisko skrejriteni, lieto viedierīces vai skaļi klausās mūziku dzelzceļa tuvumā.

Lai gan šajā rakstā runāju par vecāku atbildību un veidiem, kā runāt ar bērniem un pusaudžiem par drošību, nenoliedzami, sava loma drošības veicināšanai ir arī sabiedrībai kopumā. Ir apsveicami, ka dažādas institūcijas rīko sociālās kampaņas, taču, manā ieskatā, šo tematu vajag aktualizēt arī tiem cilvēkiem, kurus mēs uzskatām par viedokļu līderiem. Apzinoties to lielo ietekmi uz bērniem un pusaudžiem, kāda pašlaik ir influenceriem, es aicinu ikvienu no viņiem savā sociālo tīklu saturā iekļaut arī jautājumus par drošību uz ceļa vai sliežu tuvumā. Tikai kopā mēs varam veidot sabiedrību, kurā bērni un pusaudži neuzmanības vai citu iemeslu dēļ neapdraudētu savu dzīvību!