Mārcis Liors Skadmanis: Nevalstiskās organizācijas glābj mūsdienu pasauli

Pirms pāris nedēļām pasauli pāršalca skumja vēsts saistībā ar postošo amonija nitrāta sprādzienu Beirūtā, kas nogalināja gandrīz 150 cilvēkus, ievainoja 5000 un bez pajumtes atstāja vairāk nekā 250 000 cilvēku. Beirūtas gadījumā ļoti nozīmīga loma ir nevalstiskajām organizācijām (NVO), jo tās spēj operatīvi pielāgoties situācijai un sniegt palīdzību, kamēr valsts iestādes vēl lemj par palīdzības modeļiem.

NVO loma Beirūtā

Cilvēki nevar dienām ilgi gaidīt, kad valsts vai pilsētas vadība pieņems vienu vai otru lēmumu, šādās situācijās cilvēkiem palīdzība ir nepieciešama nekavējoties. Kā piemēru var minēt organizāciju "Beit El BARAKA", kura savu pārtikas veikalu Beirūtā ir pārvērtusi par pagaidu patversmi, nodrošinot gultas, ēdienu un pirmās nepieciešamības preces cilvēkiem, kuri ir palikuši bez pajumtes. Ir virkne citu organizāciju, kas operatīvi reaģē, rīkojas un palīdz, piemēram, Libānas Pārtikas banka (Lebanese Food Bank), Libānas Sarkanais Krusts, organizācija "Ahla Fawda" un daudzas citas, tajā skaitā arī starptautiskas organizācijas.

Nepieciešamība un daudzveidība

Atskatoties uz vēstures avotiem, NVO aizsākumi meklējami jau 18. gadsimtā. Katrā valstī ir atšķirīgi, tiesiski noteikti NVO veidi, piemēram, Latvijā ar NVO jēdzienu tiek saprastas biedrības un nodibinājumi. NVO tiek dibinātas pēc personas vai grupas iniciatīvas, un tās darbojas neatkarīgi no valsts valdības. Dalībai NVO jābūt pēc iespējas brīvprātīgai, un nevienu personu nevar piespiest iestāties kādā NVO. Saskaņā ar žurnāla "Global" (The Global Journal) datiem pasaulē darbojas aptuveni 10 miljoni nevalstisko organizāciju, sākot no lielākām organizācijām, profesionālām asociācijām un tirdzniecības palātām līdz mazām, lokālām labdarības organizācijām, biedrībām, interešu organizācijām katrā pilsētā vai rajonā.

No pulciņu veidošanas līdz Pasaules Dabas fondam

Latvijā NVO sektors atšķiras no citām valstīm, jo katrā valstī ir sava izpratne par NVO būtiskumu. Tādās valstīs kā Lielbritānija un ASV NVO loma vēsturiski bijusi nozīmīga, un tieši šajās valstīs ir dibinātas vairākas starptautiski pazīstamas organizācijas, piemēram, WWF (Pasaules Dabas fonds), "Amnesty International", "Oxfam" u. c. Arī plaši pazīstamais Pasaules Ekonomikas forums (World Economic Forum) ir nevalstiska organizācija, kam ir būtiska loma starptautiskajās attiecībās. NVO sektors rada darbvietas un darbojas visdažādākajos līmeņos, piemēram, pašlaik daudzas NVO iesaistās Covid-19 radīto problēmu risināšanā. Bieži vien cilvēkiem NVO asociējas ar kādas noteiktas grupas interešu lobēšanu vai cilvēktiesībām, taču tās var būt arī nelielas un darboties nelielos reģionos, piedāvājot dažādus pulciņus, aktivitātes, kursus u. tml.

Godīga nevalstiskā organizācija vai "vilks aitas ādā"?

Domājot par kādas organizācijas atbalstīšanu, katram personīgi jāizvērtē, vai attiecīgā organizācija savu darbu veic godīgi, vai arī tā ir "fasādes organizācija" kādam slēptam mērķim. To var novērtēt pēc attiecīgās organizācijas definētajiem mērķiem, uzdevumiem un paveiktajiem darbiem. Latvijā ir daudzas spēcīgas un nozīmīgas nevalstiskās organizācijas, piemēram, Latvijas Pilsoniskā alianse, kas ir neatkarīga bezpeļņas organizācija – biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Vēl jāmin arī domnīca "Providus" – biedrība ar mērķi sniegt ieguldījumu Latvijas politikas attīstībā, tostarp labas pārvaldības, krimināltiesību, Eiropas politikas un tolerances jomās, kā arī kļūt par ekspertīzes avotu starptautiskā līmenī –, vai "Ziedot.lv" – labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003. gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Bez šīm organizācijām ir virkne citu nozīmīgu NVO – no dzīvnieku aizstāvju līdz studentu biedrībām visā Latvijā.

Instrumenti, ar kādiem strādā NVO

NVO izmanto dažādus izteikšanās formātus. Uzskatu, ka NVO ātri apgūst un pielāgo jaunus saziņas veidus – no sociālajiem medijiem līdz publiskām kampaņām. Ļoti nozīmīga platforma ir "Manabalss.lv", kas nodrošina iespēju elektroniski savākt Latvijas pilsoņu parakstus likumdošanas izmaiņu iniciatīvu iesniegšanai Saeimā. Izmantojot "Manabalss.lv", NVO var aktīvi piedalīties uzmanības pievēršanā dažādiem jautājumiem un to risināšanā.