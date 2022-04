Māris Zanders: Izglītots, daudz ceļojis un ar pilnīgu 'sviestu' galvā

Šausminoties un dusmojoties par to, cik neadekvāti – formulēšu saudzīgi – Krievijas sabiedrības lielākā daļa uztver Ukrainu un Ukrainā notiekošo, nereti tiek minēts, ka tās ir sekas efektīvai un ilgstošai propagandai, kā arī – tas esot raksturīgi Krievijas pilsoņiem ar salīdzinoši zemu izglītības/ienākumu līmeni. Diemžēl vēsture – turklāt ne tikai Krievijas – liecina, ka nejēdzīgi stereotipi un tajos balstīta rīcība tikpat raksturīga ir izglītotiem, profesionāli veiksmīgiem ļaudīm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starp izciliem Vācijas fiziķiem 20. gadsimta pirmajā pusē netrūka neslēptu antisemītu [1], savukārt Rumānijā t.s. Erceņģeļa Mihaēla leģiona pirmie dalībnieki bija nevis Pirmā pasaules kara veterāni, bet studenti un intelektuāļi. [2] Hitleram bija fani arī ASV, neraugoties uz pavisam citu situāciju (salīdzinot ar Vāciju vai pat Eiropu kopumā) un uz brīvo presi šajā valstī. [3]

Citiem vārdiem sakot, ir naivi iedomāties, ka tumsonīgi priekšstati izzudīs, ja vien konkrētajā sabiedrībā būs vārda brīvība. Cilvēkam acīmredzot ir raksturīgi lolot šo "atšķirīgā" tēlu, un, iespējams, pirms diviem gadsimtiem vecajam īgņam Artūram Šopenhaueram bija taisnība – vismaz šajā ziņā: "Katram cilvēkam otrs cilvēks ir spogulis, kurā viņš var skaidri saskatīt savus netikumus. Tomēr vairumā gadījumu cilvēks rīkojas kā suns, kurš rej uz spoguli, uzskatot, ka redz tajā nevis sevi, bet citu suni."

Ja iztiekam bez moralizēšanas, jāpiebilst, ka ir sociālantropologi, kuri uzskata: svešais cilvēkam ir evolucionāri nepieciešama konstrukcija, jo galu galā senvēstures laikos skaidrība par to, vai otrs pieder vai nepieder tavai grupai, bija nereti izšķiroši svarīga izdzīvošanai. Labāk "nostāties pozā", toties palikt dzīvam. Tādēļ kopumā droši vien pareizāk būtu samierināties ar to, ka stereotipi, izkropļoti priekšstati bija, ir un būs, tādēļ varbūt būtiskāks ir jautājums par t.s. sarkanajām līnijām, kuras pārkāpjot stereotipi kļūst patiešām bīstami.

Man šķiet, ka relatīvi nekaitīgas ir dažādas teorijas, kas – pat ja murgainas – lido, kā saka, pa tādiem augstumiem, ka tās retais uztvers nopietni. Piemēram, 1936. gadā Latvijā iznākušajā krājumā "Jaunais nacionālisms" lasāmā tēze: "Agrāk garu galvu saistīja ar augstāku apdāvinātību. Šāds uzskats izrādījies par nepamatotu. Apaļa galva jāatzīst par pārāku." Vienkārši smieklīgi. Tāpat, manuprāt, salīdzinoši mazāk bīstami ir agresīvi izteikumi, ja tie nav ieausti kādā plašākā teorijā vai kontekstā. Piemēram, man grūti pateikt, kāda "muša bija iekodusi" talantīgajam un veiksmīgajam britu rakstniekam Somersetam Moemam (kārtējais apstiprinājums tam, ka talants nav garantija...), kura "Piezīmju grāmatiņās" 1917. gadā lasām: "Ja krievs smejas, viņš smejas par cilvēkiem, bet ne kopā ar viņiem; viņš ņirgājas par histērisku sieviešu dīvainībām, provinciāļu nejēdzīgo apģērbu, dzērāju izdarībām. Smieties kopā ar viņu nav iespējams: no viņa smiekliem dveš neaudzinātība." Domāju, ka pat viskvēlākais Moema cienītājs šādu apgalvojumu dēļ par rusofobu nekļūs, jo šis "izklupiens" iztēloto krievu virzienā ir pārāk neslēpti subjektīvi nejaušs – citu rusofobu apgalvojumu Moemam, cik zinu, nav.

Lielākas problēmas sākas tad, kad – atgādināšu, ka šī teksta fokuss ir "teorijas" tieši izglītoto un domājošo (viņuprāt) indivīdu vidē, – indivīds jūtas apdraudēts vai apjucis. Pagājušā gadsimta nogalē bija visnotaļ interesants bulgāru filozofs Georgijs Gačevs, kurš darbā "Pasaules nacionālie tēli", atvainojos par žargonu, deva virsū gan amerikāņiem, gan krieviem – vienlīdz emocionāli un pavirši. "Un visa tā nostalģija pēc Krievijas – tā ir telēnu īdēšana pēc mātes. Tā visa ir puņķutapu poēzija un paštīksmināšanās..." Vai: "(..) katrā mājā galds ir visu sanākšanas vieta, sociālais altāris. Un tas, ka amerikānis tam visam ir uzlicis kājas, liecina, ka viņš arī uzlicis... visai kultūrai, likumam un tradīcijai un paļaujas tikai pats uz sevi." (Gačevs te apspēlē kāju likšanu uz galda, kas it kā raksturīga amerikāņiem, un parupju izteikumu.) Te, protams, var iebilst, ka cilvēkiem Krievijā – atšķirībā no cilvēkiem Bulgārijā vai Latvijā – nav jājūtas apdraudētiem, viņi nav starp "lielajiem dzirnakmeņiem", tomēr apjukuma elements varētu būt arī Krievijas sabiedrībā. Ļoti vulgarizēti izsakoties – vēl nesen Staļins bija sliktais, tagad – labais, tas pats attiecas uz PSRS. Neko nevar saprast, toties var atrast "izeju", konstruējot ienaidnieku tēlu. Un šādu paņēmienu, atkārtošos, lieto arī visnotaļ izglītoti ļaudis, jo zināmā mērā tieši viņiem ir laiks lauzīt galvu par pašidentitātes tēmām. Tāpat nelāgas ir situācijas, kad kopienām/nācijām ir būtiski saskarsmes punkti vēsturē. Minēšu piemēru. 2008. gadā – laikā, kad Krievijā vēl bija salīdzinoši reāla akadēmiskā brīvība, – žurnāla "Perekrjostki" ("Krustceles"), kas publicēja tekstus par Austrumeiropas vēsturi, 1. numurā bija apskats par to, kā Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas vēsturnieki interpretē Lietuvas lielkņazisti. Delikāti izsakoties – diezgan atšķirīgi. Būtiskā nianse – ja Lietuvai, Polijai un Ukrainai mūsdienās savstarpēju domstarpību nav un attiecīgi atšķirīgas vēstures interpretācijas paliek vēsturnieku diskusiju vidē, tad par Krieviju un Baltkrieviju – to attiecībās ar pirmajām trim valstīm – tā nevar teikt jau krietnu laiku. Un šādā situācijā strīdi, par kuriem varētu pasmaidīt – runa taču ir par senu vēsturi –, no akadēmiskās vides pārceļo uz plašāku publiku, apaugot ar visnejaukākajiem izdomājumiem. Jāuzsver, ka piedraņķētais avots, no kurienes šī virca izplūst, ir sabiedrības izglītotā daļa, jo ne jau simboliskais atslēdznieks Tulā vai fermeris Astrahaņā kaut ko iepriekš zināja par "pareizticīgās Krievzemes mūžīgo cīņu pret Rietumiem", tostarp Žečpospoļitu. Atļaušos apgalvot, ka pat Kremļa propagandisti savu naida sēšanu diez vai balsta "argumentos", "vēstures faktos", ko viņi paši atklājuši, – nē, tos viņiem piegādā "eksperti".

Rezumēju: stulbas idejas rodas arī talantīgu, izglītotu cilvēku galvās. Pasaulei par laimi, vairumā gadījumu tās tur paliek kaitinošu, bet relatīvi nekaitīgu iedomu statusā. Un ir situācijas, piemēram, atbilstoša politiskā konjunktūra, kad slimīgu iedomu apsēstie t.s. intelektuāļi saredz iespējas šīs savas iedomas padarīt reāli ietekmīgas. Objektivitātes labad jāpiebilst, ka Krievija šajā ziņā nav unikāla – atliek palasīt franču un vācu intelektuāļu savstarpēji vērstās plānprātības 20. gadsimta sākumā. T.s. intelektuāļiem ir bijusi būtiska loma arī asinsizliešanā (tās pamatošana/attaisnošana) Balkānos jau 20. gadsimta nogalē, un vēl un vēl. Tēlaini izsakoties, es labi saprotu jūtas, ko izraisa "cilvēks ar ieroci", kurš iebrucis Ukrainā no Krievijas, tomēr kopumā vēl piesardzīgāk ir jāizturas pret "cilvēku ar pildspalvu".

1. Вчера наступило завтра (nplus1.ru)

2. Ultranationalist utopias and the realities of reconciliation (part one) - New Eastern Europe - A bimonthly news magazine dedicated to Central and Eastern European affairs

3. The Screenwriting Mystic Who Wanted to Be the American Führer | History| Smithsonian Magazine