Marta Rībele: Kad kaijas lido ar dibenu pa priekšu

Jūs dzirdat laika prognozi? Tā vakar pamostoties prasa kāds komandas biedrs, ar ko kopā dodamies burāšanas kluba "Nautica" piedzīvojumā - sešu nedēļu pārgājienā* apkārt Eiropai.

Šodien ir jau ceturtā diena, kad esam ar jahtu iestrēguši Kūkshāvenas ostā, Ziemeļjūras Vācijas krastā. Gan vēja virziens, gan stiprums** neļauj mums doties plānotajā virzienā uz Gērnsiju, kur plānota nākamā komandas nomaiņa.

Šāda plānu maiņa ir visnepatīkamākais burāšanā, saka pieredzes bagātais kapteinis Askolds. Tā ir arī pamatīga nervu sistēmas pārbaude - pieņemt gaidīšanu un neziņu - cik ilgi. Taču cenšamies fokusēties uz pozitīvo - staigājam pa Kūkshāvenu - pilsētu un plašo pludmali, pļāpājam, lasām, vingrojam, meditējam - darām lietas, kam straujajā dzīves ritumā ne vienmēr sanāk pietiekami daudz laika. Smejamies, ka drīz būsim eksperti arī roņu dzīves ciklā, jo jahtklubā dzīvojas roņu ģimene.

Vienu dienu ar prāmi aizbraucām uz netālo Helgolandes salu, kas senāk piederējusi gan Dānijai, gan Lielbritānijai un bijusi ievērojama militārā bāze. Tagad tā ir brīvdienu kūrorts, sapņu vieta ornitologiem un "tax-free" faniem.

Pati dzīve uz laivas lieliski trenē pamata maņas: aukstumizturību, spēju aizmigt, kad iespēja, saorganizēt sevi un savas mantas mazā platībā. Par jahkluba publisko zonu nevar sūdzēties - tā ir plaša un komfortabla. Vācieši veiksmīgi ievieš praksē Eiropas zaļo kursu - silta duša ir par maksu un ar ierobežotu minūšu skaitu.

Protams, kā pie brīva laika tiek apskatītas citas jahtas un vērots apkārt notiekošais. Interesanti, ka vairumam jahtu ir dāmu vārdi. Mūsējā gan ir viens no izņēmumiem un nes kādas Latvijas bankas senāku nosaukumu, jo savulaik bija tās īpašumā. Kapteinis paskaidro, ka mainīt jahtas vārdu neļauj māņticība.

Savukārt ar laivām pārsvarā burā kungi. Ar Askoldu secinām, ka pie vainas pašu dāmu domas, ka tas viņām par smagu. Patiesībā jahtas vadīšanai mazāk vajag spēku, vairāk - prātu. Uz laivām un jahklubos nereti var sastapt arī cilvēku labākos draugus suņus.

Nu gan beidzot prognozes sāk uzlaboties un varam pārslēgties no vērošanas uz tālākā kursa plānošanu. Varbūt pat man nebūs jāmaina lidmašīnas biļetes no Gērnsijas uz Rīgu, bet par to nākamajā ierakstā.

*burāšanas termins - laiva nebrauc, bet iet

**atsauce uz anekdoti par vēja stiprumu ieraksta virsrakstā