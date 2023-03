Mārtiņš Vērdiņš: Vuhledaras cietoksnis

Šajās dienās Ukrainas kara kontekstā sabiedrības uzmanība galvenokārt ir pievērsta Bahmutas aizsardzībai. Tas ir saprotami, jo notikumi Bahmutas kaujas laukā un kauju spriedze ir patiesi dramatiska, lai gan Bahmutas ēnā nepamatoti paliek kaujas par Vuhledaru (ukr. Вугледар) – apdzīvotu vietu, kurai atšķirībā no Bahmutas ir stratēģiska nozīme ne tikai cīņā par Donbasu, bet arī Krimu.

Vuhledaras militāro nozīmi var raksturot šādi:

tā ir kārotā Doneckas apgabala pilsēta;

no tās līdz svarīgam dzelzceļa mezglam – Volnovahai – ir tikai 24 km. Savukārt caur Volnovahu vijas vienīgā (neskaitot Krimas tiltu) dzelzceļa līnija, kas savieno Krimu, Mariupoli un Melitopoli ar loģistikas "habiem" Krievijas teritorijā (piem., Rostovu pie Donas).

Krievijas okupācijas spēku apgādei dzelzceļš ir vairāk nekā svarīgs, tādēļ no Krievijas puses tiek un tiks darīts viss iespējamais, lai atvirzītu fronti prom no Volnovahas vismaz par dažiem kilometriem. Ukrainas armijas rīcībā esošo M777 haubiču efektīvās šaušanas attālums ir 20–23 km (atkarībā no izmantojamās munīcijas), kas ļauj apdraudēt un traucēt Krievijas militāro kravu pārvietošanos pa dzelzceļu visas dienvidu frontes garumā, pat neiesaistot tālās darbības raķešartilēriju (piem., "Himars") vai speciālo artilērijas munīciju (piem., "Excalibur").

Apvidu ap Vuhledaru var raksturot kā līdzenu,