Mika Laude: Tīkla drošība – nepārtraukts attīstības ceļš, nevis galamērķis

Kad astoņdesmitajos gados pirmās paaudzes mobilie telefoni kļuva pieejami tirgū, tiem bija viens galvenais uzdevums – zvana funkcija. Cilvēkiem beidzot bija iespēja sasniegt tos, kas dzīvo ļoti tālu. Jau nākamajā paaudzē, 2G tīklā, deviņdesmitajos gados, papildus zvana funkcijai parādījās iespēja sūtīt arī teksta ziņas. Jaunajai tūkstošgadei sākoties, popularitāti ieguva jaunais trešās paaudzes tīkls, kas ļāva tālrunī lietot internetu. Savukārt desmit gadus vēlāk, ap 2010. gadu, aizsākās 4G ēra un lietotāji pirmo reizi tālrunī varēja skatīties augstas izšķirtspējas video un lejupielādēt lietotnes.

Tagad, 2020. gadā, mūsu rokās ir nonācis 5G, nesot vēl nebijušas iespējas ikdienas lietotājam un uzņēmumiem, kas pārmainīs mūsu pasauli līdz nepazīšanai, – sākot ar viedo satiksmes regulēšanu pilsētās līdz pat attālinātām operācijām, kas no zinātniskās fantastikas filmu scenārijiem kļūs par realitāti.

Galvenais vienojošais faktors starp šīm tīkla paaudzēm ir tas, ka katru no tām aizsāka apzināta nepieciešamība pēc papildu funkcijām un no lietotājiem saņemts impulss ar prasību tās nodrošināt. Tāpat katra jaunā paaudze industrijā ienesa arvien jaunus izaicinājumus kiberdrošības jomai. Par to gan nav jāsatraucas – līdz ar jauniem izaicinājumiem vienmēr tiek atrasti arī risinājumi, kā novērst radušos kiberdrošības riskus, tas ir – lai tehnoloģijas varam lietot, esot pārliecināti par savu drošību.

Tīkla drošības pamats ir datu un signālu aizsardzība, tos šifrējot. Katrā tīkla paaudzē drošības pasākumi krietni pārspēj iepriekšējo. Tādējādi 5G drošība, neapšaubāmi, ir daudz augstāka par iepriekšējo paaudžu piedāvāto. No vienas puses – tai ir visas iepriekšējo paaudžu iezīmes, taču tā sniedz vēl vairāk – ne tikai pasargā datus šobrīd un nodrošina pamatu nākotnes lietotāju vajadzību drošai īstenošanai, bet arī piedāvā augstāko drošības līmeni, kāds nozarē pagaidām sasniegts. Jāuzsver, ka ieguvumu no piektās paaudzes tīkla drošības uzlabojumiem vislabāk redzēsim tikai tad, kad tas sāks pilnvērtīgi darboties, nevis šobrīd, kamēr norit ieviešanas fāze. Tikai tad, kad tautsaimniecības nozares sāks aktīvi izmantot 5G jaudu, mēs redzēsim tā patiesās jaudas un drošības priekšrocības.

Skatoties uz 5G plašāk, jāmin arī tas drošības garants, ar kuru ikdienas lietotājs īsti nesaskaras, – iesaistītās autoritātes tīkla drošības pārvaldīšanai, piemēram, Vācijas Federālais informācijas drošības birojs (BSI) un Apvienotās Karalistes Nacionālais kiberdrošības centrs. Šīs iestādes uzsver to, ka 5G drošība ir svarīgāka par visu, tāpēc tās rūpējas, lai visas tīklā iesaistītās puses kopā rūpētos par tīkla drošību. Arī uzņēmumi, kas ražo 5G aprīkojumu. Tāpēc tiek izstrādāti standarti un vadlīnijas, tiek veikti auditi un izsniegti drošības sertifikāti, kas apliecina iekārtu uzticamību, tai skaitā Eiropā izstrādāts vienotais tīkla drošības standarts NESAS. Šī sertifikāta iegūšanas process ietver tīkla aprīkojuma drošības novērtējumu, ko veic kompetenta testēšanas laboratorija ar noteiktiem un standartizētiem drošības testiem, kas ļauj objektīvi izmērīt drošības līmeni katra ražotāja piedāvātajam aprīkojumam.

Un te "Huawei" ir pamats lepoties – mūsu aprīkojums atbilst Eiropā atzītā standarta NESAS drošības prasībām. Tas nozīmē, ka mūsu piedāvātais 5G bezvadu un galvenā tīkla aprīkojums ("5G RAN gNodeB", "5G Core UDG", UDM, UNC, UPCF un "LTE eNodeB") ir veiksmīgi izturējis testēšanu, ir izstrādāts saskaņā ar standarta vadlīnijām un pilnībā atbilst visām drošības prasībām. NESAS apliecinājums ir tikai viens no pierādījumiem, kas apstiprina uzņēmuma iekārtu atbilstību augstākajām drošības prasībām, kā arī apliecina mūsu apņemšanos darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai 5G tīkli visā pasaulē tiktu veidoti saskaņā ar visstingrākajiem drošības standartiem.

Pēc 5G tīkla iekārtu drošības novērtējumiem, "Huawei" šobrīd ir vadošais uzņēmums nozarē. Tas nozīmē, ka esam veikuši vislielāko ieguldījumu tieši iekārtu drošības jomā. Un to mūsu partneri ir novērtējuši – šobrīd kompānijai ir daudz 5G tīkla izveides līgumu visā pasaulē. Protams, arī tas netika sasniegts vienā dienā, un tas nav tikai mūsu darbs. Lielu ieguldījumu 5G izaugsmē visā pasaulē snieguši arī citi iekārtu ražotāji, kopīgi veidojot vienotu ekosistēmu tehnoloģiju attīstībai. Kiberdrošības nodrošināšana nav izaicinājums tikai mums – visā pasaulē to veidojam sadarbībā ar uzticamiem tīkla operatoriem, kuri ir savas jomas profesionāļi un lietpratēji. Tie nodrošina sakarus jau ilgus gadus un izcili pārzina, kā darbojas to veidotie tīkli. Manī ir pilnīgs miers par to veidotajiem 5G tīkliem. Tas, kas mani dara bažīgu, ir masveida lietu interneta (IoT) ierīču ienākšana tirgū. Jau tagad eksperti paredz, ka pēc lietu interneta ierīcēm būs milzīgs pieprasījums, taču šīs ierīces ražos neskaitāmi daudz jaunu tirgus dalībnieku, kuriem, iespējams, nebūs pietiekami skaidras izpratnes vai zināšanu par 5G un tā drošības jautājumiem. Tas nozīmē, ka mums – tīkla veidotājiem – jāstrādā pie tā, lai jaunajā aprīkojumā un tīkla uzbūvē veidotu tādu drošības līmeni, kas spētu pasargāt lietotājus no viņu zināšanu trūkuma ļaunprātīgas izmantošanas tīklā. Tikai tā, pamatā veidojot tīklu pēc augstākajām drošības prasībām, mēs varēsim panākt to, ka ikkatra lietotāja dati 5G tīklā būs neaizskarami.

Ceļš uz drošu 5G tīklu ir balstīts uz nepārtrauktu darbu un savstarpēju sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm. Šobrīd visvairāk ir nepieciešama ciešāka valstu valdību un tīkla aprīkojuma ražotāju sadarbība. Nevienam nav vajadzīgi tirdzniecības kari, kuros kiberdrošība un privātums ir kā bandinieki kaulēšanās procesā. Drīzāk nepieciešama plašāka izpratne un sadarbība. Esmu pārliecināts, ka ikviens tehnoloģiju ekosistēmas uzņēmums ir gatavs palīdzēt un iesaistīties, lai izveidotu 5G tīklu caurredzami un atbilstoši ikvienas valsts drošības prasībām. Tikai tā, kopīga darba rezultātā, mēs varam spert nākamo soli tehnoloģiju paaudzes nomaiņā, lai jau drīzumā izmantotu visas iespējas, ko spēj sniegt 5G.