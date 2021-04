Raimonds Zukuls: Saņemot sūtījumus no trešajām valstīm būs jāmaksā PVN arī par precēm līdz 22 eiro vērtībai

Latvija šogad piedzīvo dažādas izmaiņas nodokļu jomā, un jau drīz – vasarā – šis process skars arī zemas vērtības sūtījumu, preču vērtībai nepārsniedzot 22 eiro, saņemšanu no trešajām valstīm.

Eiropas Savienība (ES) no šā gada 1.jūlija ieviesīs noteikumus, kas paredz, ka atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) komerciāliem sūtījumiem no trešajām valstīm vairs netiks piemērots.

Tas nozīmē, ka, fiziskai personai iegādājoties preces interneta veikalos ārpus ES, būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā PVN par precēm jebkādā vērtībā. Vienkāršāk sakot, deklarācija jāsniedz un PVN jāmaksā, jau sākot no sūtījuma vērtības pirmā centa.

Savukārt, ja saņemto preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN un vēl arī muitas nodoklis. Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis (vienlaikus jāatceras, ka tabakas izstrādājumus iegādāties interneta veikalā uz saņemt sūtījumā ir aizliegts). Piemēram, ja sūtījuma dokumentos būs norādīta preces vērtība 10 eiro un piegādes izmaksas 2 eiro, un sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā, saņēmējam valsts budžetā būs jāsamaksā 21% no 12 eiro, tas ir – 2,52 eiro. Un pats galvenais – lai atsūtīto preci no trešajām valstīm vispār varētu saņemt, tā vispirms jādeklarē muitā!

Pilnīgi noteikti šāda kārtība nav Latvijas izdomājums, un šāda kārtība būs pilnīgi visās ES dalībvalstīs. Jārēķinās, ka ļoti pieaug darba apjoms muitai – pēc pašreizējām aplēsēm darba apjoms varētu palielināties par 25 tūkstošiem deklarāciju dienā. Un nav izslēgts, ka patiesais pieauguma apjoms būs vēl lielāks. Šajā kontekstā jānorāda, ka šobrīd muita strādā ar aptuveni 500 līdz 700 šādām privātpersonu deklarācijām dienā, un tādējādi ir skaidrs, ka to pieauguma apjoms gaidāms tiešām milzīgs.

Iespējas, kā pirms sava sūtījuma saņemšanas veikt attiecīgās formalitātes un arī maksājumus, ir divas. Viena no tām – patstāvīgi aizpildīt un iesniegt muitas deklarāciju, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Ja cilvēks māk pasūtīt preci internetveikalā, viņam nevajadzētu būt sarežģīti tikt galā arī ar deklarāciju EDS. Faktiski iepirkšanās jebkurā jaunā internetveikalā tomēr prasa zināmas iemaņas, un, sekmīgi veicot darījumu pirmo reizi, ar otro reizi viss jau šķiet daudz vienkāršāk. Arī muitas deklarācijas noformēšana EDS var šķist apgrūtinoša, to darot pirmo reizi, bet nākamajā reizē šis process jau būs ievērojami vienkāršāks.

Otra iespēja – veikt attiecīgās darbības, izmantojot "Latvijas Pasta" vai eksprespastu piedāvātos preču atmuitošanas pakalpojumus. Respektīvi, deklarāciju par precēm sūtījuma saņēmēja vietā var aizpildīt "Latvijas Pasta" vai eksprespastu darbinieki, bet tas ir maksas pakalpojums.

Gadījumā, ja attiecīgā platforma, kurā notiek iepirkšanās, būt reģistrējusies īpaša PVN režīma – IOSS (Import One-Stop Shop) – izmantošanai, pircējs PVN samaksās preces iegādes brīdī. Šajā gadījumā preces atmuitos "Latvijas Pasts" vai eksprespasta pārvadātājs. Tiesa gan, vismaz pagaidām komersanti nesteidzas ar reģistrēšanos IOSS sistēmā, bet tiek prognozēts, ka situācija varētu mainīties, tuvojoties 1.jūlijam. Jāpiebilst, ka samaksāto PVN saņems tā valsts, kuru pārstāv patērētājs. Respektīvi, ja Latvijas iedzīvotājs veiks pasūtījumu platformā, kas jebkurā ES dalībvalstī būs reģistrēta IOSS režīma piemērošanai, PVN veidā samaksātā nauda nonāks Latvijas budžetā.

Protams, ieviešot izmaiņas PVN piemērošanā zemas vērtības sūtījumiem, sākotnēji jārēķinās ar iespējamu patērētāju neapmierinātību. Īpaši ar pārsteigumiem jārēķinās cilvēkiem, kuri pasūtījumus būs veikuši vēl krietni pirms 1.jūlija, bet tos saņems tikai pēc minētā datuma. Piemēram, kāds no Ķīnas būs pasūtījis matu gumijas par ļoti mazu kopējo pirkuma summu, bet, precei pienākot Latvijā pēc 1.jūlija, uzzinās, ka, lai to saņemtu, vēl jāaizpilda muitas deklarācija, kā arī jāsamaksā nodokļi. Iespējams, daļa sūtījumu ar precēm nelielā vērtībā vispār netiks izņemti.

Jāteic, ka ir arī skaidrs, kāpēc ES izšķīrās par šādu soli. Ar jauno kārtību ir vēlme mēģināt aizsargāt ar Ķīnas precēm pārpludināto ES tirgu. Proti, tiešsaistes tirdzniecība no trešajām valstīm rada negodīgu konkurenci Eiropas tirgotājiem, jo zemas vērtības preces tiek ievestas milzīgos apjomos, turklāt nemaksājot PVN. Runa faktiski ir par to, ka trešo valstu piegādātās preces eiropiešiem kļūs dārgākas, un tādējādi lielā mērā izlīdzināsies cenas trešo valstu un pašmāju preču piedāvājumam, kas veicinās godīgāku konkurenci. Visdrīzāk, šādā situācijā patērētāji arvien vairāk priekšroku sāks dot Eiropas uzņēmumu precēm. Izlīdzinoties izmaksām, ES uzņēmumu priekšrocības var būt vēl kādā aspektā – patērētāji tās izvēlēsies, jo ir gan drošāka un ātrāka piegāde, gan nepieciešamības gadījumā var rēķināties arī ar klientiem draudzīgāku preču atgriešanas politiku.