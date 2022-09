Ralfs Eilands: Personības kults ir bīstama slimība

Stulbā Greta. "Besī" viņa ārā. Atkal kavē un man vienam jāsēž "kafenē" pie galdiņa, kamēr blakus pārītis smejas un bučojas. Vispār "besī" laimīgi cilvēki, kad pats esmu nelaimīgs, gaidošs un viens. "Kavēšos 15 min," viņa man atrakstīja instagramā.

Te gan man jāmin, ka Gretas vārds ir izdomāts, jo es tak neiešu un nenodošu visiem lasītājiem savu draudzeni Agnesi. Tas būtu stulbi, tāpēc es tā nedarīšu un vārda "Agnese" vietā izmantošu vārdu "Greta". Turpinām...

Kāds sakars? Kas tu tāda, Greta, esi, ka jau kuro reizi kavē? Vai tu maz apzinies, kā es, pateicoties tam, ka atkal paļāvos uz tevi, šobrīd jūtos un izskatos? Apkārtējie cilvēki 100% domā, ka nabaga dziedātājs atnācis viens pats bārā nodzerties, jo viņam nav draugu. 15 minūtes, Greta! Tās pat nav pieklājības piecas! Kāpēc es tev jau kuro reizi uzticos un ierodos laikā? Man būtu jāsāk principiāli pusstundu kavēt, jo tikai tad mēs abi varētu uz nākamo tikšanos ierasties reizē. Kādēļ es joprojām tev dodu šo uzticības kredītu? Pēc visa tā, ko esam kopā savā draudzībā piedzīvojuši, man jau būtu šis tas jāsaprot un jāparedz, bet nēēēēē, muļķais Ralfs atkal kāpj uz tā paša grābekļa – izskatīgs meičuks no Alūksnes, tātad jātic pilnīgi visam, ko viņa saka!

Kāds sakars? Pieslēdzot šim jautājumam savu īsto galvu un smadzenes, lieta uzreiz kļūst kristālskaidra. Proti, ir aplami, tikai tādēļ, ka kāds tev ļoti patīk, viņam vienmēr un visos jautājumos uzticēties par 100%, kā arī domāt, ka šis cilvēks automātiski kļūst par visu nozaru un jautājumu ekspertu.

Lai arī Greta ir skaista un stilīga, viņai acīmredzot nav rokaspulksteņa vai arī pulksteņa mājās pie sienas, tādēļ no manas puses būtu prātīgi viņai labāk vaicāt: "Kā man piestāv šis T-krekls?" Nevis: "Vai mums ir laiks paķert vēl vienu dzērienu? Nevēlētos nokavēt teātri un iet zālē tikai uz 2. cēliena sākumu." Šis viss šķiet loģiski, bet mans piemērs pierāda, ka ikdienā mēs šo aizmirstam, kā rezultātā ik pa laikam slimojam ar "personības kultu", kad pielūdzam visādus džedajus, jo viņiem labi padodas viena lieta. Tas, ka kāds māk dziedāt vai iedot citam "fujakam" ringā pa "tauri", uzreiz nenozīmē, ka šis cilvēks spēj pieņemt lēmumus, piemēram, par to, kā mēs rudenī pārvarēsim energokrīzi. Arī laba klavierspēle nevienu uzreiz nepadara par sabiedrības morāles kompasu, tādēļ pianistā ar agrīno Džastina Bībera frizūru mēs varētu vairāk ieklausīties, kad runā viņa pirksti pret taustiņiem, bet ne tad, kad to dara viņa mute.