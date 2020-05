Reinis Bērziņš: Skābekļa maska eksportētājiem – kā pasargāt biznesu pret pircēju maksātnespēju?

Visai pamatoti ir apgalvot, ka teju jebkuras valsts viens no būtiskiem ekonomikas izaugsmes priekšnoteikumiem ir tās eksportspēja. Latvijai kā mazai un atvērtai ekonomikai tas ir īpaši aktuāli. Tai skaitā krīzes brīžos, kad eksporta apjomu pieaudzēšana tiek minēta kā krīzes laiku "lielā iespēja". Taču jo īpaši globālo krīžu laikā, kāda ir arī šī – vīrusa pandēmijas izraisītā, eksportētājiem primāri ir milzīgs izaicinājums noturēt jau līdzšinējos apjomus, kur nu vēl domāt par jaunām iespējām. Vienlaikus tomēr jāatzīmē, ka arī šajos, sarežģītajos laikos, Latvijas eksportētājiem galvassāpju būtu krietni mazāk, ja arvien vairāk tiktu izmantotas "pareizās zāles" jeb eksporta apdrošināšana.

Covid-19 krīze ir sašūpojusi arī ierasto skatījumu uz eksporta tirgu riskiem, un arī stabilās, prognozējamās un par vilinošiem eksporta tirgiem uzskatītās Eiropas Savienības valstis, uz kurām Latvijas eksports šobrīd ir 63% no kopējā apjoma, ir kļuvušas par riskantāku tirdzniecības partneri. Vīrusa krīzes laikā ekonomisko notikumu gaita negatīvā virzienā ES valstīs ir bijusi pat straujāka kā trešās pasaules valstīs, kas tradicionāli tiek uzskatītas par augstāka riska tirgiem.

Pēkšņi stabilais partneris "vecajā Eiropā" ir kļuvis neprognozējams. Kā jūtas eksportētājs? Bet vēl būtiskāks jautājums: kā tagad būtu pareizi rīkoties?

Pēkšņi riski ir pieauguši desmitkārtīgi. Pirmkārt, neziņa par nākotnes piegādēm uz ES valstīm un attiecīgi apgrūtināta iespēja prognozēt izejvielu iepirkumus, preču ražošanas ciklus, un līdz ar to arī naudas plūsmas apriti un finanšu stabilitāti uzņēmumā. Otrkārt, eksportētāja neziņa, vai vispār un kad tiks saņemta apmaksa par jau piegādātājām precēm. Līdz ar to jautājums: kā rīkoties tālāk? Sūtīt preci un riskēt? Vai tomēr nogaidīt, ieturēt dīkstāvi un riskēt ar sadarbības partnera zaudēšanu? Pēdējais ir risks, ko nevēlas neviens eksportētājs, jo tas nozīmē, ka no jauna būs jāiegulda pūles, lai atrastu partneri līdzvērtīgā vai pavisam jaunā eksporta tirgū. Ja nav iepriekšēju kontaktu vai ieteikumu, produktam nav īpašu unikalitātes priekšrocību, tad jauna ārvalstu partnera uzmeklēšana un darījumu noslēgšana var aizņemt laiku no viena līdz pat trīs gadiem.

Taču ir vēl viens iemesls, kāpēc Latvijas eksportētājs ir īpaši apdraudēts. Un tā ir vieglprātība, izvēloties neapdrošināt savus eksporta darījumus, un ar katru jaunu darījumu turpināt riskēt ar naudas zaudēšanu. Ja Eiropā vidēji tiek apdrošināti 50% no eksporta darījumiem, jo atlikušo daļu vienkārši nav iespējams apdrošināt sakarā ar saistīto personu iesaisti, tad Latvijā tie ir tikai 5-7% no darījumiem. Eksporta apdrošināšana nozīmē sevis pasargāšanu no pircēja maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas draudiem. Krīzes apstākļos un pārdzīvojot krīzes sekas, kuru ilgumu un dziļumu šobrīd neņemas prognozēt neviens, pat gadu gaitā pārbaudīti un uzticami eksporta partneri var nonākt situācijā, kad nav spējīgi samaksāt par preci.

Diemžēl arī krāpnieciskas darbības krīzes laikā saglabājas, ja ne pat to risks pieaug. Ja ārvalstu tirdzniecības darījumu riski netiek vadīti (apdrošināti), tad visai droši var teikt, ka uzņēmumam jāgatavo biezs drošības spilvens jeb ārkārtas naudas līdzekļu fonds nākotnes zaudējumiem, jo risks, ka kāds kādreiz nesamaksās, ir ļoti augsts, īpaši tādos neziņu pilnos laikos kā šie.

Ir gan arī labā ziņa. Redzam, ka panikas un neziņas par nākotni brīdī liela daļa eksportētāju pārskata savu debitoru risku politiku, ievieš risku vadību, un turpina eksportēt – varbūt lēnāk, tomēr apzinīgāk un drošāk, meklējot risinājumus risku minimizēšanai. Kā eksporta garantiju izsniedzējs, ALTUM šobrīd redz nepieredzēti lielu intereses un jautājumu skaita pieaugumu, kas arī ir sekas eksportētāju paradumam riskēt, neapdrošinot darījumus. Ienākošo zvanu skaits par eksporta apdrošināšanu ir pieaudzis pat seškārtīgi. Līdz ar to aug arī saņemto pieteikumu skaits, un eksporta kredīta garantijām tas ir pieckāršojies.

Laikā, kad krīzes ietekmē privātā sektora apdrošināšanas pakalpojumi ir kļuvuši mazāk pieejami, kopā ar valdību un Eiropas Komisiju operatīvi esam parūpējušies, lai savus darījumus varētu apdrošināt pēc iespējas lielāks loks eksportētāju. Līdz šī gada beigām ir atcelti ierobežojumi garantiju saņemšanai uz ES valstīm un atsevišķām OECD dalībvalstīm, turklāt eksporta garantijām uz attīstītajām valstīm tagad var pieteikties arī lielie uzņēmumi neatkarīgi no eksporta apgrozījuma bez papildus ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka ALTUM eksporta darījumu apdrošināšanu, kas ietver arī darījumu partneru riska analīzi, var izmantot gandrīz uz visām pasaules valstīm. Jāpiebilst, ka visiem klientiem tiek veikta skrupuloza pārbaude, jo mums ir neatceļamas "sarkanās līnijas", kur nepieļaujam nekādus kompromisus. Te jāmin gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības un nodokļu parādi, gan sankciju un augsta riska jurisdikcijas valstu riski, tāpēc arī vidēji 10% līdz 15% pieteikumus nācies atteikt tieši uzskaitīto iemeslu dēļ

Pieaugot interesei apdrošināt lielu pircēju skaitu, papildus individuālo risku apdrošināšanai aktīvāk izvērtējam nepieciešamību noslēgt eksporta portfeļgarantiju līgumus, kas nozīmē, ka pieci un vairāk pircēji var tikt iekļauti vienā eksporta kredīta garantijas līgumā ar vienotu samazinātu procentu likmi. Apdrošināti tiek riski, kas ir ārpus eksportētāja kontroles, un būtiski, ka ne tikai komerciālie, bet arī politiskie riski, piemēram, valūtas devalvācijas vai valstiska mēroga destabilizācijas situācijas. Uz vienu ārvalstu pircēju maksimālais garantijas apjoms ir 2 miljoni eiro ar atlikto maksājuma termiņu līdz diviem gadiem.

Apdrošinot nākotnes darījumus, eksportētāji var pasargāt sevi no naudas pazaudēšanas un vajadzībās pēc neatliekamas skābekļa maskas. Ja eksportētāja sirds būs mierīga par esošajiem darījumiem, tad varēs sākt domāt arī par nākotnes pieprasījuma tendencēm un patēriņa izmaiņām, radot gan jaunas ražošanas līnijas, gan jaunas produktu kategorijas un pakalpojumus. Eksporta apjoma kāpums, protams, būs atspēriena punkts Latvijas ekonomikas izaugsmei. Mēs, savukārt, palīdzēsim risku vadībā, izvērtējot gan jaunos tirgus un jaunos potenciālos partnerus, gan esošos klientus, kā arī sniedzot papildu garantijas, lai eksportētājs justos pasargāts, kā arī jaunie eksporta darījumi būtu veiksmīgi, savukārt neveiksmes gadījumā uzņēmums nepaliktu pie sasistas siles.