Sanda Niedrīte: Kā pasargāt uzņēmuma preču zīmi un tajā investēto laiku un līdzekļus

Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāda būtu pasaule bez preču zīmēm, bez logo un bez atpazīstamības veicināšanas iezīmēm? Kāds būtu "Apple" zīmols bez ābola vai tā dizaina vai "Google" bez tik labi zināmā logo? Reti kurš var iedomāties šīs kompānijas bez to vizuālās identitātes un produktiem, kuri tās pārstāv. Vizuālā identitāte, logo, preču zīme un zīmols ir tie aspekti, kas veicina kompānijas atpazīstamību tirgū un izceļ to konkurentu vidū.

Lai arī dažkārt var šķist, ka logo ir tikai simbolu vai burtu kopums, tā īsti nav, jo zīmola vērtību un patērētāja viedokli ietekmē neskaitāmi faktori. Piemēram, saskaņā ar "Forbes" datiem 2020. gadā "Apple" bija atpazīstamākais un vērtīgākais zīmols pasaulē – tika lēsts, ka tā vērtība ir 241,2 miljardi ASV dolāru. [1] Lai izveidotu veiksmīgu un atpazīstamu zīmolu, uzņēmumi tirgus izpētē, stratēģijā, atpazīstamības veicināšanā un vēl neskaitāmās jomās iegulda milzu resursus. Zīmols ir tas, kas rada vērtību, un var būt pat viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ uzņēmums gūst peļņu.

Lai arī logo ir šķietami acīmredzamākais intelektuālais īpašums, tas nebūt nav vienīgais, kas veido uzņēmuma vai tā preču zīmes atpazīstamību. Vizuāls dizains, vārds, skaņa, smarža, figūras, telpiskas zīmes vai novietojums, ornaments, krāsa var radīt patērētāju asociāciju ar konkrētu uzņēmumu. Vai zinājāt, ka populārā apavu ražotāja "Christian Louboutin" sarkanā zole ir aizsargāta kā preču zīme? Un vai zinājāt, ka varat tikt iesūdzēti tiesā, ja izmantosiet "Tiffany Blue" krāsu, kas arī ir aizsargāta kā preču zīme? Būtiski arī pieminēt, ka Latvijā nesen apgabaltiesa pieņēma unikālu spriedumu, atzīstot sieriņa "Kārums" un "Food union" tiesības uz oranžo krāsu.

Var gadīties, ka tiek ieguldīti lieli līdzekļi atpazīstamības veicināšanā, tomēr, nereģistrējot preču zīmi, būs ļoti grūti aizliegt kādam citam tirgus dalībniekam izmantot jūsu preču zīmi. Lai spētu aizsargāt ieguldītos resursus, vienmēr iesaku reģistrēt preču zīmi, kas būtībā nodrošinās aizsardzību un ļaus liegt citiem izmantot līdzīgu vai identisku preču zīmi. Tālāk uzskaitīšu svarīgākās lietas, kas jāņem vērā, lai spētu efektīvi aizsargāt savu preču zīmi:



Ieguvumi.

Tiesības uz preču zīmi ir mantiskas izņēmuma tiesības, kas tiesiskā režīma ziņā pielīdzināmas kustamajai mantai Civillikuma izpratnē. Tas nozīmē, ka šīs tiesības var pārdot, ieķīlāt, uz tām var vērst piedziņu, tās var atļaut lietot citām personām, noslēdzot licences līgumu, utt. Preču zīmes reģistrācija dod tiesības īpašniekam aizliegt citiem tirgus dalībniekiem lietot vai izmantot līdzīgu vai identisku preču zīmi. Tātad attiecībā uz reģistrētu preču zīmi – neviena cita persona bez īpašnieka piekrišanas nevar lietot vai izmantot reģistrēto preču zīmi. Tādā veidā preču zīmes īpašnieks var aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un ieguldījumu, kas veikts preču vai uzņēmuma attīstības veicināšanas nolūkā.



Termiņš.

Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus no reģistrācijas pieteikuma datuma – ar iespēju reģistrāciju atjaunot ik pēc 10 gadiem.



Preču zīmes tiek aizsargātas tajās valstīs, kurās tās ir reģistrētas.

Tātad, ja preču zīme nav reģistrēta kādā valstī, to potenciāli var izmantot konkurents, ražojot identisku produktu ar identisku preču zīmi valstī, kurā preču zīme nav reģistrēta. Uzņēmumam ir jāizvērtē, kurā valstī veikt reģistrāciju, ņemot vērā tā stratēģijas virzienus. Piemēram, mazam ģimenes uzņēmumam, kurš ražo preces Latvijas tirgum, diez vai būtu nepieciešama preču zīmes reģistrācija citās valstīs. Savukārt tādam uzņēmumam, kas darbojas Eiropas Savienības vai starptautiskā līmenī, būtu jādomā par sava intelektuālā īpašuma aizsardzību arī citās valstīs, attiecīgi reģistrējot preču zīmi Eiropas Savienībā, kādā konkrētā valstī ārpus Eiropas Savienības vai reģistrējot preču zīmi visā pasaulē.



Katrā valstī var būt savas juridiskās nianses, kas nosaka, vai preču zīmi var vai nevar reģistrēt.

Jāpiemin, ka manis pieminētajā piemērā par "Christian Louboutin", kuram tiesvedības par preču zīmes aizsardzību norisinājās ASV, Indijā, Ķīnā, kā arī Eiropas Savienības Tiesā, ir jāņem vērā, ka katrā valstī var būt atšķirīgi noteikumi preču zīmju reģistrācijai. Turklāt var gadīties, ka kādā valstī tiesa potenciāli var lemt labvēlīgi, bet citā var atteikt aizsardzību, un tādējādi šī preču zīme attiecīgajā valstī nebūs aizsargāta.



Kādu preču zīmi reģistrēt?

Būtībā kā preču zīmi var reģistrēt gan konkrētu preces nosaukumu, piemēram, Latvijā kā kompānijas "Apple Inc." preču zīme ir reģistrēts gan preces nosaukums "Mac", gan vārds "Apple", gan arī ābola formas figurālās preču zīmes. Turklāt kā preču zīmi var reģistrēt arī ornamenta zīmi, telpisku zīmi (piemēram, "Coca Cola" pudele), novietojuma zīmi u. c. Ko reģistrēt, kādā formā, tas ir atkarīgs no paša uzņēmuma, tā vīzijas un darbības virzieniem, kā arī likuma nosacījumiem, kas nosaka, kādas preču zīmes var reģistrēt attiecīgajā valstī. Citiem pietiktu ar uzņēmuma nosaukuma vai logo reģistrāciju, citiem, iespējams, aktuālāka būtu tieši produkta vai preces nosaukuma, logo vai citas zīmes, kas to palīdz atpazīt starp citām precēm, reģistrēšana.

Nobeigumā jānorāda, ka reģistrācijas process nav tik dārgs un sarežģīts, kā var likties, tomēr ieguvumi, reģistrējot preču zīmi, dažreiz var būt neizmērāmi lieli.

[1] Skatīt: "The world's most valuable brands", pieejams: https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#77e9ea00119c.