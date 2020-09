Tomass Ruzgijs: Kā uzņēmumiem novērtēt savu IT veselību un veiksmīgu attīstību?

Dzīvojam laikmetā, kurā biznesa izaugsme nav atdalāma no digitalizācijas procesa. Jo lielāka ir uzņēmuma IT neatkarība, jo par modernāku, progresīvāku un bieži vien arī videi draudzīgāku tas tiek uzskatīts. Tāpēc ieguldīt uzņēmuma IT risinājumos, sākot no mākoņa un beidzot ar ikdienas darbā izmantotajām programmatūrām, mūsdienās nav nekas jauns. Tomēr, kad ir pieņemts lēmums uzlabot IT infrastruktūru vai pāriet uz mākoņpakalpojumu risinājumiem, bieži vien tiek aizmirsts, ka šis process ir drīzāk maratons, nevis sprints.

Pētījumi rāda, ka uzņēmumi katru gadu palielina IT izdevumus. Tiek lēsts, ka šogad investīcijas šajā jomā varētu sasniegt pat 44%. Vēlme sekot tirgus tendencēm un rūpēties par savu IT infrastruktūru vai pāriet uz mākoņpakalpojumiem ir saprotama. Taču, tāpat kā jebkuram nopietnam procesam, arī šim ir jāsagatavojas. Ar ko sākt un kādas kļūdas nepieļaut, kad uzņēmums izlemj savu biznesu pārcelt uz mākoņvidi vai novērtēt programmatūras pārvaldību?

Novērtēšana un sagatavošanās

Uzņēmumi var sākt izmantot mākoņdatošanu vai pārvietot savas darbības uz mākoņvidi bez mērķtiecīgas plānošanas, taču tam parasti ir neparedzētas sekas. Vairumā gadījumu tas ir dārgāk, nekā sākotnēji cerēts, jo ir grūti paredzēt drošības, pēcpārbaudes vai funkcionalitātes problēmas. Tāpēc pirmajam solim, sākot plānot biznesa pārcelšanu uz mākoņa vidi, vajadzētu būt visa uzņēmuma darbības novērtēšanai. Tikai pēc tam, kad ir izvērtētas visas darbības, kļūs skaidrs, kāda veida mākoņa infrastruktūra būs nepieciešama un vai visi uzņēmuma pašreizējie procesi migrācijas laikā un pēc tās darbosies pareizi. Tieši uzņēmuma darbības novērtējums palīdz laikus pamanīt, ka atsevišķi procesi ir jāuzlabo vai jāmaina. Varbūt jāapsver darbinieku papildu apmācības pirms pāriešanas uz mākoni?

Pēc uzņēmuma novērtēšanas nākamais svarīgais posms ir plānošana. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību bez traucējumiem, vispirms jāizstrādā detalizēts rīcības plāns pārejai uz mākoņvidi. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad uzņēmums ikdienā strādā vai tam ir piekļuve sensitīvai patērētāju informācijai. Tāpat tas ir aktuāli, sniedzot ikdienas pakalpojumus klientiem, kuriem datu pārvietošana var radīt dažādus traucējumus. Skaidrs plāns ļauj paredzēt visas iespējamās problēmas un izaicinājumus. Tādējādi mākoņa migrācijas plānu īstenošanas gaitā tiek novērstas neparedzētas izmaksas vai tehniskas problēmas.

Mākoņvides ieviešana

Šķērslis biznesa darbības pārvietošanai uz mākoņvidi bez iepriekšējas sagatavošanās ir skaidras struktūras trūkums. Struktūra nepieciešama, lai novērtētu uzņēmuma gatavību un plānotu pašu pārvietošanu, un tā ir īpaši noderīga, ja rodas vajadzība paplašināt, papildināt vai pārskatīt procesus jau esošajā mākonī.

Ja stāvoklis pirms migrācijas nav novērtēts, to tāpat nāksies veikt nākotnē, jo pāreja uz mākoņvidi nav vienreizēja darbība. Tehnoloģijām pastāvīgi attīstoties un pieaugot integrācijas nepieciešamībai, jauninājumus savā darbībā varēs ieviest tikai tie uzņēmumi, kuri būs veikuši IT infrastruktūras novērtēšanu. Pretējā gadījumā tie būs kārtējie neplānoti izdevumi un papildu laika patēriņš.

Konkrēts piemērs par kādu veselības aprūpes sistēmas dalībnieku. Piecu gadu laikā pārvietojot darbības uz mākoņvidi, tas ir ietaupījis 9 miljonus eiro. Šāda rezultāta sasniegšanu ir veicinājis fakts, ka, pārejot uz mākoņvidi un digitalizējot aprīkojumu konsekventi un mērķtiecīgi, ir bijis daudz vieglāk pamanīt tās iespējas, kas ļauj ietaupīt vai optimizēt īstenotās darbības. Tika novērtēts 250 serveru migrācijas potenciāls mākonī, kam sekoja detalizēts piecu gadu finanšu plāns, kurā skaidri definētas organizāciju īpašās iespējas ietaupīt no 28% līdz 38% izdevumu. Tādējādi plāna izstrāde un īstenošana spēj ne tikai palīdzēt uzņēmuma veiksmīgai digitalizācijai, bet arī optimizēt procesus jomās, kurās pirms tam tas nemaz nešķita iespējams.

Pareiza mākoņdatošanas un programmatūru uzturēšana

Gadās tā, ka uzņēmumi veiksmīgi pārvieto darbību uz mākoņvidi un izmanto daudzveidīgu programmatūru, bet sastopas ar neparedzētām grūtībām. Piemēram, tiek pieredzēti biežāki kiberuzbrukumi vai programmatūra ne vienmēr funkcionē pareizi, kas rada nepieciešamību veikt IT aprīkojuma auditu. Tas uzreiz nenozīmē sliktu aprīkojumu vai procesus, bet norāda, ka uzņēmumam pieejamā IT infrastruktūra netiek izmantota optimāli. Šādās situācijās ieteicams algot ārējos partnerus, kas palīdz racionalizēt iekšējo struktūru un piedāvā sistematizētu pārvaldības plānu, kas pielāgots konkrētā uzņēmuma lielumam un resursiem. Bieži vien, mēģinot pašiem rūpēties par visu IT ekonomiku, neparedzēti izdevumi vēlāk tāpat ir jānovirza tehnoloģiskajiem uzlabojumiem.

Jāpatur prātā, ka viss, kas ir saistīts ar IT, parasti nav īstermiņa sprints, kam pietiek ar vienreizēju ieguldījumu. Pāreja uz mākoņvidi, IT infrastruktūras ieviešana uzņēmuma iekšienē vai programmatūras uzlabojumi un uzturēšana jāuztver kā maratons – labākos rezultātus sasniedz tie, kas pirms tam plāno, gatavojas un trenējas.