Tonijs Lindstrems Hardins: Kā nezaudēt strīdā, ja tiesvedībai nepietiek naudas

Ir gadījumi, kad risks zaudēt tiesvedībā vai šķīrējtiesā nav liels, taču strīda risināšanas laikā prasība var kļūt par finansiālu problēmu uzņēmuma biznesam un izdzīvošanai. Tad tiek izmantota finansējuma piesaiste no trešajām pusēm.

Mans uzņēmums kļuva par vienu no pirmajiem Zviedrijā, kurš pirms trim gadiem sāka nodarbojas ar tiesvedību un strīdu finansēšanu. Tagad uzņēmums strādā Zviedrijā, Somijā un arī Dānijā.

Jāsaka, ka pasaulē šī joma ir attīstījusies tikai aptuveni 25 gadu garumā, taču pieprasījums pēc finansējuma strīdu risināšanā strauji aug. Lielā mērā šī nozare sāka attīstīties, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas aizstāvēt savas intereses strīdu gadījumos. Jo teorētiski visi likuma priekšā ir vienlīdzīgi, bet praksē, – tas, kurš var atļauties vairāk ieguldīt tiesvedībā, var atļauties tiesāties ilgāk, nereti gūst pārsvaru.

Tāpēc trešo pušu finansējums ļauj izlīdzsvarot pušu iespējas aizstāvēt sevi, piesaistot finansējumu tiesvedības vešanai vai procesam šķīrējtiesā lietās, kur ir labas iespējas uzvarēt.

Par trešo pušu finansējuma piesaisti strīdu un tiesvedību gadījumos es uzzināju, strādājot advokātu birojā. Man uzreiz šķita, ka šī ir ļoti loģiska un pareiza pieeja. Nereti saskāros ar situācijām, kur cerīgās lietās klienti atteicās no mūsu kā juristu pakalpojuma, jo vienkārši nevarēja to atļauties. Faktiski bija vajadzīgs kas līdzīgs aizdevumam līdz brīdim, kad lieta tiek uzvarēta un nauda piedzīta. Jutu, ka šeit ir jābūt tirgum, ka pēc šāda finansējuma būs pieprasījums. Sāku meklēt investorus, – tas prasīja zināmu laiku, jo šis produkts bija kas pilnībā jauns un daudziem nesaprotams.

"Tas izklausās pēc kaut kā amerikāniska, tas ir aizdomīgi," – teica cilvēki pirms gadiem pieciem. Šobrīd mūsu ieguldītāji ir divas investīciju kompānijas, produkts ir gana atpazīstams un daudzi advokāti saviem klientiem rekomendē šo iespēju, lai nezaudētu strīdu tikai īslaicīgas likviditātes problēmu dēļ.

Kā trešās puses finansējums palīdz lietas vešanā? Gluži vienkārši, – ja kāda no pusēm nevar atļauties kvalitatīvu juridisko pārstāvību, tai nāksies tikt galā ar mazāk kvalitatīvu padomnieku vai tikt galā paša spēkiem. Tas automātiski nozīmē, ka izredzes uzvarēt procesā, pat ja tev ir taisnība, samazināsies. Uzvaramu lietu tiesā var pilnībā sagraut, ja tev ir slikti padomdevēji. Un otrādi. Mūsu iesaiste nozīmē, ka apmaksājam juridisko pakalpojumu, tiesas vai šķīrējtiesas izmaksas un citus izdevumus, kas saistās ar strīda risināšanu.

Mēs strīdus uztveram kā ieguldījumus, no kuriem ir jāsaņem atdeve, taču vienlaikus tie saistās ar riskiem. Iesaistāmies tikai tad, ja pēc lietas padziļinātas izpētes, secinām, ka izredzes uzvarēt lietā pārsniedz 50%. Cits nosacījums – strīda summai jābūt vismaz 1 miljonam eiro. Jāsaka, ka mūsu finansētajos projektos vidēji šīs summas svārstās no 3 līdz 5 miljoniem eiro. Pēc lietu izpētes un konsultācijām ar ārējiem padomdevējiem, galu galā finansējam aptuveni 7% no visiem saņemtajiem pieprasījumiem.

Esam piesardzīgi lietu izvēlē, jo uzņemamies lielu risku – lietas zaudēšanas gadījumā savu ieguldījumu zaudējam. Ja lieta tiek uzvarēta un mūsu klients ir saņēmis naudu no pretējās puses, mēs atgūstam savu ieguldījumu un procentus par riska uzņemšanos. Lai arī mēs paši nekādā veidā neiesaistāmies tiesvedībā, finansējam lietas tad, ja ir piesaistīts kvalitatīvs juridiskais padomnieks.

Uzskatu, ka pieaugs lielu korporāciju un uzņēmumu iesaiste finansējuma piesaistē strīdu risināšanai, jo tas atslogo uzņēmuma bilanci, uzlabo finanšu rādītājus. Īpaši nozīmīgi tas ir gadījumos, kad prognozējama strīda ievilkšanās ilgākā laikā.