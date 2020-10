Uģis Začs: Karantīnas klātesamība palielinājusi pārtikas produktu iegādi tiešsaistē par 233% – kas mūs sagaida turpmāk?

Covid-19 pandēmija ir radījusi būtiskas izmaiņas ne tikai Latvijas vai Baltijas, bet arī globālajos tirgos. Tad, kad Latvijā, tāpat kā visās Baltijas valstīs pavasarī tika ieviesti visstriktākie piesardzības pasākumi un lielākā daļa iedzīvotāju sāka strādāt attālināti, cenšoties ievērot valstī noteiktās drošības normas, mainījās arī paradumi, kādā veidā tiek tērēta nauda.

Viena no vietām, kurā ikdienā ir vērojams liels cilvēku apgrozījums, ir mazumtirdzniecības veikali. Lai mazinātu drūzmēšanos, veikali un ēdiena piegādes pakalpojumu sniedzēji sāka piedāvāt cilvēkiem iepirkties attālināti. Pēc starptautiskā tirgus pētījumu kompānijas "Nielsen" datiem, Baltijas valstu iedzīvotāju uzvedība, salīdzinot ar pirms Covid-19 laiku un Covid-19 laikā, tik tiešām ir mainījusies.

Piemēram, pirms Covid-19 laikā, marta mēnesī tikai 3% Latvijas iedzīvotāju iegādājās pārtikas produktus tiešsaistē, bet jau aprīlī tie bija 10%, tātad iespaidīgs 233% pieaugums. Līdzīgi arī Lietuvā, kur martā 5% iedzīvotāju iegādājās pārtikas produktus tiešsaistē, bet Covd-19 ietekmē piedzīvoja ievērojamu lēcienu uz 25%, līdz ar to arī redzam 400% pieaugumu tiešsaistes pircēju vidū. Arī Igaunija, kas parasti nedaudz apsteidz pārējās Baltijas valstis ar digitālajiem risinājumiem, piedzīvoja ievērojamu lēcienu – no 4% uz 12%, ar vērā ņemamo 200% pieaugumu.

Interesantas atšķirības starp Baltijas valstu patērētājiem redzam, ja paskatāmies uz šī paša pētījuma datiem par šī gada maija mēnesi. Atšķiras ne tikai tiešsaistes pirkumu intensitāte, bet arī pircēju profils, kuri tiešsaistē iepērkas vismaz vienu reizi nedēļā. Lietuvā visvairāk tiešsaistē iepērkas vīrieši vecumā no 30-39 gadiem ar augstiem ienākumiem. Igaunijā situācija ir līdzīga – aktīvākie tiešsaistes pircēji ir vecuma grupā no 30-39 gadiem, bet šoreiz sievietes ar augstiem ienākumiem. Savukārt Latvijā aktīvākā pircēju daļa ir vīrieši vecumā no 30-39 gadiem ar zemu ienākumu līmeni.

Par nākotnes tendencēm droši varam teikt, ka Baltijas valstu patērētāji arvien vairāk izmantos tiešsaistes iepirkšanās iespējas, jo, kā dati liecina, tehnoloģijās saredzam risinājumu izaicinošās dzīves situācijās. Tāpat arī uzņēmumu dienas kārtībā e-komercija ieņem arvien nozīmīgāku lomu, jo esošā tirgus situācija vienkārši to pieprasa.

Inovācijas mazumtirdzniecībā

Pandēmijas laiks ir licis uzņēmumiem domāt, kā pielāgoties, adaptēties un pilnveidoties, lai to pakalpojumi būtu pieejami īpaši tad, kad cilvēku dzīve pāriet attālinātā režīmā.

Domājot par cilvēku ērtību, jauninājums mazumtirdzniecības nozarē ir mobilais pārtikomāts, kas ir pārvietojams un var atrasties jebkurā vietā (piemēram, automašīnu stāvvietā, degvielas uzpildes stacijā un citur). Turklāt tas tiek nodrošināts ar trīs temperatūru zonām atbilstoši dažādu preču glabāšanas režīmam un vajadzībām. Tas dod iespēju pielāgoties cilvēku aktivitātēm, piemēram, vasarā pārtikomātu var novietot pludmalē, bet ziemā pie slēpošanas trasēm. Pārtikomāta novietošanai nav nepieciešams saņemt būvatļauju, kā arī šis ir labs veids kā praksē pārbaudīt jaunas atrašanās vietas vai rajonus. Svarīgi arī atzīmēt, ka pārtikomātiem ir pieejama viedā vecuma pārbaude. Tas ir īpaši svarīgi Covid-19 laikā, jo vecuma identificēšana notiek ātri, un visbūtiskākais, bez kontakta ar mazumtirgotāju darbiniekiem. Pirmie automāti jau uzstādīti Zviedrijā un pakalpojums ir pieejams arī Latvijas uzņēmējiem.

Nākamā inovācija, kas palīdzētu tiešsaistes klientiem laikus saņem savus pasūtījumus, ir komplektēšana, izmantojot gaismas signāla tehnoloģiju. Preces noliktavās tiek marķētas ar elektronisku cenu zīmi un tiklīdz tā ir nepieciešama, prece sāk mirgot, tādā veidā palīdzot komplektētājiem vieglāk un ātrāk atrast preces noliktavā. Testu rezultāti apstiprina, ka produktivitāte palielinās par aptuveni 15-30%, izmantojot mirgošanas funkcionalitāti (salīdzinājumā ar komplektēšanu bez gaismas signāla). Pirmais veikals, kurā tika ieviesta šī funkcionalitāte, bija Cash & Carry tipa veikalā Axfood Snabbgross Årsta rajonā Stokholmas dienvidos.

Lai vēl atvieglotu un padarītu efektīvāku komplektētāju darbu, dažādu tehnoloģiju attīstītāji izstrādā viedās brilles, kur acu priekšā parādās visa nepieciešamā informācija – kur ir produkts, kā līdz tam tikt un tiek atspoguļota cita noderīga informācija.

Lai palielinātu Baltijas valstu iedzīvotāju vēlmi iepirkties tiešsaistē, uzņēmumiem būtu jādomā kā optimizēt savus iekšējos resursus, lai e-komercijas virziens ietu roku rokā ar inovācijām un piepildītu klientu galvenās prasības. Ir skaidri redzams, ka Covid-19 pandēmija ir jau ieviesusi izmaiņas patērētāju uzvedībā un šī tendence, izskatās, ka ir uz palikšanu.