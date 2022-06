Valts Ābols: Valsts vislielākās dividendes saņems no ieguldījumiem bērnu veselībā

Pētījumi un pieredze pastāvīgi apliecina un atgādina, ka tāda stratēģiska investīcija, kā investīcija bērnu labbūtībā un drošībā, rada milzīgu atdevi ne tikai bērnu veselībai, bet arī nākamajām pieaugušo paaudzēm un viņu bērniem.

Nav precīzu datu par Latviju, bet citās valstīs bērnu veselība sastāda mazāk par 7% no kopējiem veselības tēriņiem, kaut bērni Latvijā sastāda piektdaļu no mūsu populācijas. Taču pavisam drīz šī populācija veidos 100% no pieaugušo populācijas, jo neviens taču nepiedzimst kā pieaugušais un viss, kas veselības kontekstā nav atrisināts vai sabojāts bērnu vecumā, tiek nests līdzi.

Uzlabojot bērnu veselību šodien, mēs radām arī veselīgāku pieaugušo populāciju nākotnē, stiprinām valsts spēku un labklājību, jo katra investīcija bērnu veselības stiprināšanā turpina savu pozitīvo atdevi visa mūža garumā un atdeve turpinās arī nākamajās paaudzēs – tāpēc tā ir investīcija ar iespējams pašām augstākajām dividendēm.

Pasaules pieredze rāda, ka tieši bērnu slimnīcas akumulējušas to zinātību, uzticamību un kapacitāti, lai kalpotu par pašiem nozīmīgākajiem bērnu veselības jautājumu virzītājiem.

Šis, protams, maina arī pašas bērnu slimnīcas atbildības robežas. Mūsu pacienti nav tikai tie, kas šodien atrodas slimnīcas gultās vai kabinetos, - mūsu pacienti ir visi, par kuriem esam atbildīgi. Vēl plašāk - tā ir atbildība par visu bērnu veselību - neatkarīgi no tā vai bērns jau ir vērsies slimnīcā pēc palīdzības.

Tieši tāpēc Bērnu slimnīca ir apņēmusies veidot bērnu veselības ekosistēmu. Bērnu veselības ekosistēma ir visaptverošs un iekļaujošs sadarbības modelis, kas veicina visu iesaistīto pušu ātrāku, ērtāku un efektīvāku iesaisti bērnu veselības problēmu risināšanā. Ekosistēmas mērķis ir radīt integrētu vidi, kas veicina sadarbību ne tikai mediķu vai pacientu starpā, bet nodrošinās arī vienotu pieeju nepieciešamajai informācijai, zināšanām un prasmēm, kā arī paredzēs citu ieinteresēto pušu - ģimenes, sociālo dienestu, izglītības iestāžu, NVO - ikviena efektīvu iesaisti labāka rezultāta sasniegšanā.

Viens no soļiem šīs ekosistēmas izveidē ir veselapasaule.lv atklāšana. Jaunā interneta vietne ir kā digitāla enciklopēdija, kurā atrodamas atbildes uz jautājumiem par bērnu aprūpi, veselību un drošību, slimībām, to diagnostiku un ārstēšanu, profilaksi, kā arī neatliekamās palīdzības sniegšanu.

Digitālās platformas veselapasaule.lv izveide, ir nopietnākais un mērķtiecīgākais ieguldījums, lai ne tikai nodrošinātu atveseļošanos ar kompleksu medicīnisku manipulāciju palīdzību, bet tiešā veidā stiprinātu un veicinātu veselību.

Interesanti, ka latviešu valodā vārds vesels ir antonīms tādam jēdzienam, kas ir sadalīts, fragmentēts, kur dažādas sastāvdaļas nedzīvo saskaņā. Bērnu veselībā nav nodalāma fiziskā, sociālā, mentālā vai psiholoģiskā komponente.

Bērnu veselība arī nav nodrošināma vienas atsevišķas nozares – veselības nozares ietvaros – tā ietver arī labklājības, sociālo un izglītības jomas. Veselapasaule.lv ir mēģinājums apvienot informāciju par visām veselību veidojošajām sadaļām.

Labi zinām, ka dzīvojam laikā, kad informācijas pieejams ļoti daudz, taču grūti ir atšķetināt patieso. Nule piedzīvotais Covid-19 pandēmijas laiks parādīja, cik svarīgi ir, vai cilvēki zina, kuri ir uzticami, zinātniski pamatotas informācijas avoti par veselību un izmanto tos.

Uzticama un saprotama informācijas bāze ir priekšnoteikums, lai pacienti paši, vecāki, aprūpētāji, skolotāji, žurnālisti – ikviens varētu veiksmīgi iesaistīties bērnu veselības veicināšanā, saglabāšanā un atjaunošanā.