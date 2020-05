Viktors Troicins: Covid-19 elastības tests Latvijas uzņēmējiem

Biznesa konsultanti un dažādu nozaru eksperti jau sen runā par to, cik būtiskas mūsdienās uzņēmumiem ir prasmes un spējas pielāgoties pārmaiņām, ko veicina tehnoloģiju attīstība, globalizācija un vērtību maiņa, īpaši jauno profesionāļu vidū. Tomēr to, cik strauji uzņēmumiem var būt nepieciešams pārkārtoties, lai kopumā nodrošinātu savu darbību, mums ļoti spilgti parāda Covid-19. Šo pāris mēnešu laikā tas strauji atsedza uzņēmumu spēju elastīgi pielāgoties kardināli atšķirīgai situācijai un pieņemt "new normal" kā ikdienu.

Kamēr vieni operatīvi ieviesa virkni piesardzības pasākumu un turpināja strādāt, rūpējoties par saviem darbiniekiem un klientiem, kā arī ekonomiku kopumā, citiem bija vai nu jāpārtrauc sava darbība, vai jāmeklē jauni biznesa modeļi savas uzņēmējdarbības turpināšanai. Mēs piedzīvojām, ka citkārt bieži kritizētā izglītības sistēma spēja pielāgoties, taksometru kompānijas uzsāka piegāžu pakalpojumu sniegšanu, bet tajā pašā laikā tūrisma nozares elastības potenciāls šajos apstākļos izrādījās zemāks. Kas veido uzņēmumu elastības potenciālu? Vai spēja pielāgoties konkrētajiem izaicinājumiem ir veiksmīga sagadīšanās vai tomēr likumsakarīgs darbības rezultāts?

Efektīva pārvaldība elastīgiem lēmumiem

Uzņēmuma struktūra un iekšējie procesi var būtiski ietekmēt tā elastību, īpaši laiku, kas nepieciešams, lai pielāgotos jaunai situācijai. Lai arī, vērtējot kopējos procesus valstī, varētu šķist, ka pārtikas ražošana un tirdzniecība ir viena no jomām, kuras šī krīze skar vismazāk, taču tā pieprasīja ātri un efektīvi ieviest vairākus desmitus drošības pasākumu, lai veikali varētu turpināt apgādāt iedzīvotājus ar ikdienai nepieciešamo.

Ja nebūtu iepriekš paveikts "mājas darbs" elastīgas organizācijas struktūras formātā, tas nebūtu iespējams, jo mazumtirdzniecības nozarei jaunajai realitātei bija jāpielāgojas burtiski 48 stundu laikā, piedzīvojot būtiskas pārmaiņas visās nozares darbības jomās. Lai apzinātu jaunās vajadzības un ieviestu visas izmaiņas tik īsā laikā teju 200 "Maxima" veikalos visā Latvijā, bija nepieciešama uz rezultātu tendēta organizācijas struktūra bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem. Jo lielāks uzņēmums, jo svarīgāk ir nodrošināt efektīvu atbildību sadalījumu un iespēju jautājumus risināt nekavējoties, bez liekām papīru gūzmām inerces pēc vai neskaitāmiem telefona zvaniem tikai formālu saskaņojumu dēļ.

Man bija gandarījums redzēt, ka uzņēmuma komanda nevis stingri pieturas pie amata pienākumiem, bet ir gatava veikt arī papildu pienākumus. Mums bija primāri jāpasargā savi darbinieki, lai varētu turpināt pildīt darba pienākumus. Ja domājat, ka mums noliktavā stāv daudz organiskā stikla vai stikla aizsargķiveru, tad maldāties – mūsu kolēģi no ekspluatācijas daļas piegāja risinājumam radoši un pirmo aizsardzības līdzekļu iegāde notika būvniecības veikalos, pērkot vizierus, ko izmanto, lai pasargātu seju, pļaujot zāli.

Uzņēmuma digitalizācija

Šobrīd digitalizācija ir piedzīvojusi milzīgu lēcienu teju visās uzņēmējdarbības nozarēs un jomās, protams, būtiski palielinot arī pieprasījumu pēc iepirkšanās iespējām interneta vidē. Tādēļ nekavējoties meklējām iespējas palielināt savu kapacitāti un burtiski nedēļas laikā ieviesām jaunu pakalpojumu "Barbora Express".

Vienlaikus digitalizācija ik dienu spēj sniegt arī citu būtisku pienesumu uzņēmumiem. Mēs ilgstoši esam īpašu uzmanību pievērsuši tieši iekšējo procesu pilnveidošanai, ieguldot resursus ne tikai uzņēmuma struktūras pilnveidošanā, bet arī jaunāko tehnoloģiju ieviešanā. Piemēram, mūsu veikalos mākslīgais intelekts ievērojami uzlabo uzņēmuma darba organizēšanas procesus. Ikdienas darbu plauktu satura uzraudzīšanas jomā šobrīd paveic tehnoloģijas, kas integrētas videonovērošanas sistēmā. Tāpat mākslīgā intelekta risinājumi ikdienā palīdz prognozēt rindas garumu pie kasēm, analizēt cilvēku plūsmu veikalos, to pulcēšanās vietas. Ārkārtas situācijā šie risinājumi palīdzēja reaģēt, apzināt un ieviest nepieciešamās izmaiņas, balstoties uz precīziem datiem. Mēs ne tikai ieguvām informāciju sava darba reorganizācijai, bet arī kļuvām par aktīvu sadarbības partneri valsts institūcijām – mēs ar gandarījumu dalījāmies savās zināšanās par efektīvākajiem veselības un drošības pasākumiem, ko attiecīgi bija iespēja pielāgot kā vadlīnijas jau citiem iepirkumu tīkliem un uzņēmumiem.

Paradoksāli gan, ka mākslīgā intelekta sistēma, kas tika ieviesta uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai un klientu plūsmas celšanai, pandēmijas laikā tiek izmantota, lai minimizētu un izlīdzinātu cilvēku plūsmu veikalos, kas ir rezultējies ar klientu kritumu par aptuveni 30% – cilvēki ievēro noteiktos ierobežojumus un uz veikaliem nāk retāk.

Komanda, kas pērk ragavas vasarā, jeb labi sagatavota komanda ir zelta vērtē

Kā ļoti nozīmīgu faktoru spējā pielāgoties izmaiņām vēlos akcentēt mūsu izcili sagatavotās komandas gatavību reaģēt visos līmeņos. Lai arī katra krīzes situācija ir atšķirīga un neviens uzņēmums nevar pilnībā sagatavoties visiem iespējamiem scenārijiem, labi apmācīta komanda un skaidri rīcības soļi būtiski paātrina uzņēmuma spēju apzināt problēmsituāciju un rast risinājumus.

Šādas procedūras izstrādei mēs, "Maxima Latvija", veltījām apjomīgus cilvēku laika un finansiālos resursus un kopā ar vadošajiem ekspertiem ārkārtas situāciju vadībā – "Kenyon International Emergency Services" – radījām ārkārtas situāciju vadības plānu. Tas ļāva mums jau pie pirmajiem signāliem par pandēmijas tuvošanos Latvijai sasaukt komandu, kurā katram tās dalībniekam bija skaidri viņa uzdevumi, kas ļāva reaģēt un risināt situāciju jau tajā pašā dienā.

Plašs un atsaucīgs sadarbības partneru tīkls

Šobrīd, iespējams, mēs jau sākam piemirst, ka 13. martā viens no centrālajiem jautājumiem bija pārtikas un pirmās nepieciešamības preču pieejamība. Tik īsā laikā šo situāciju mums un citiem tirgotājiem bija iespējams atrisināt tikai ciešā sadarbībā ar piegādātajiem, palielinot ražošanas jaudas atsevišķos gadījumos pat līdz 24 stundām 7 dienas nedēļā un mūsu loģistikas centra autoparkam un kolēģiem strādājot ar pilnu jaudu. Ļoti vērtīgs ir arī mūsu 1000 piegādātāju lielais partneru loks – jau pašā sākumā paziņojām, ka neizrādīsim iecietību pret negodprātīgu cenu celšanu, tāpēc, līdz ko atsevišķām precēm novērojām cenu kāpumu, meklējām citu alternatīvu, piedāvājot saviem klientiem tikpat zemas cenas kā līdz šim. Pašlaik esam rīkojušies pat vēl uzstājīgāk – esam iesaldējuši cenas līdz ārkārtas situācijas beigām un tās pat samazinām, mazinot mājsaimniecību izdevumus šajā krīzes laikā.

Tieši elastība rīcībā un domu gājienā mums ir sniegusi iespēju arī pārorientēt mūsu izaugsmes stratēģiju, šajā gadā koncentrējoties uz atbalstu cilvēkam, jo tieši Latvijas iedzīvotāji, kas stāv aiz jebkuras organizācijas un uzņēmuma, tiek skarti vissmagāk. Mūsu šī gada prioritātes: 1) būtiska cenu samazināšana, 2) sabiedrības veselība un ilgtspēja, kā arī 3) pārdomāta izaugsme un veikalu tīkla paplašināšana, kopumā šīm prioritātēm plānojot ieguldījumus 50 miljonu eiro apmērā.