Ar modernām metodēm pret aklumu

Katarakta un glaukoma ir acu slimības, kuras agrāk neizbēgami noveda līdz redzes zudumam. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām un oftalmologu augstajai profesionalitātei, tagad operācija spēj darīt īstus brīnumus. Piemēram, kataraktas pacienti ne tikai pilnībā izveseļojas, bet atgūst arī labu redzi. Pats galvenais – apmeklēt acu ārstu un veikt profilaktiskās pārbaudes, lai nepalaistu garām brīdi, kad atgūt redzi vēl ir iespējams.

Pie acu ārsta reizi gadā

Kādā vecumā acu veselībai būtu jāsāk pievērst īpaša vērība? Daudzprofila ķirurģijas klīnikas AIWA Clinic Oftalmoloģijas dienesta vadītāja Dace Lietuviete norāda, ka nekādā gadījumā nedrīkst palaist garām profilaktiskās redzes pārbaudes, kas paredzētas bērniem līdz 18 gadu vecumam. Ņemot vērā, ka daudziem jauniešiem ir miopija jeb tuvredzība, ko veicina skatīšanās tuvumā – tālruņa ekrānā vai datora monitorā – , arī vēlāk regulāri vajadzētu apmeklēt ne tikai optometristu, lai izrakstītu jaunas brilles, bet arī acu ārstu, lai veiktu pilnvērtīgu acu pārbaudi. Pēc četrdesmit gadu vecuma acu ārsts būtu jāapmeklē regulāri reizi gadā, lai nepalaistu garām acs iekšējā spiediena paaugstināšanos un citas izmaiņas, kuras gluži nemanot var izraisīt neatgriezenisku redzes zudumu. Acu ārsts vizuāli izvērtēs acs priekšējās daļas, bet pēc tam caur paplašinātu zīlīti – arī lēcu, tīkleni un stiklveida ķermeni. "Acs iekšējā spiediena mērīšana ar modernām metodēm vairs nesagāgā pacientam diskomfortu. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj izmērīt arī redzes nerva šķiedras un ik pēc gada salīdzināt to stāvokli, agrīni pamanot glaukomas radītās izmaiņas. Atsevišķos gadījumos glaukoma var noritēt arī bez acs iekšējā spiediena paaugstināšanās," norāda oftalmoloģe.

Cilvēkiem vajadzētu zināt, kādas acu slimībās bijušas vecākiem un vecvecākiem. Katarakta nav ģenētiski noteikta slimība, un tās attīstību lielākoties ietekmē apkārtējā vide un dzīvesveids, piemēram, saule, smēķēšana, vielmaiņas un citas saslimšanas, turpretī glaukomu var pārmantot no paaudzes paaudzē. Ja ģimenē jau kādam bijusi šī slimība, acu veselībai īpaši uzmanīgi jāseko.

Katarakta ne tikai vecumā

Acs lēcas apduļķošanās – katarakta – ir slimība, kura var skart gan seniorus, gan arī gados jaunus cilvēkus, piemēram, pēc acs traumas vai kādu blakusslimību ietekmē. Acs traumas izraisīta katarakta var noritēt ļoti strauji, kamēr citu saslimšanu, piemēram, cukura diabēta, dēļ sākusies, tā attīstās lēnām. Arī lēcas apduļķošanās var noritēt atšķirīgi, piemēram, no centra vai malām, apduļķoties var arī kapsulas maisiņš, kurā tā atrodas. Tā kā redze veselajā acī kompensē slimības radītās izmaiņas, pacients ilgi var nepamanīt, ka ar otru aci tikpat kā neko neredz. Par laimi mūsdienās vairumā gadījumu kataraktu iespējams veiksmīgi izārstēt ar ķirurģiskām metodēm. "Kataraktas operāciju nevajadzētu atlikt pārāk ilgi. Ja acs lēca kļuvusi ļoti cieta, pagarinās operācijā izmantotās ultraskaņas laiks, ar kuras palīdzību tā tiek skaldīta. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt citas acs struktūras, piemēram, radzeni. Ja tā apduļķojas, redze pēc operācijas var nebūt tik laba, kāda varētu būt, ja pacients pie ārsta būtu ieradies agrāk. Diemžēl daļa pacientu uzskata, ka, gaidot rindā uz operāciju, acu ārsts vairs nav jāapmeklē. Taču var gadīties, ka pa šo laiku slimība tā progresē, ka redze vairs nav atjaunojama. Ja acs vairs neatšķir gaismu no tumsas, operācijai nav nozīmes," uzsver Dace Lietuviete, aicinot pacientus regulāri apmeklēt acu ārstu, lai novērotu kataraktas attīstību dinamikā.

Ja agrāk uzskatīja, ka kataraktai vajag "nobriest" un tikai tad tā jāoperē, jo operāciju veica ar lielu griezienu un cieto lēcu izņēma vienā gabalā veselu, mūsdienās nepieciešams pavisam neliels 2 milimetru grieziens, caur kuru ķirurgs ar ultraskaņas palīdzību saskalda apduļķoto lēcu, iesūc to ierīcē, bet kapsulas maisiņā salocītā veidā ievieto mākslīgo lēcu, kura pēc tam pati atveras. Tā šobrīd visā pasaulē ir viena no biežāk veiktajām oftalmoloģiskajām operācijām, ar minimālu komplikāciju risku.

Pacientam nav nepieciešama vispārējā narkoze, bet pilienu veidā tiek izmantota lokālā anestēzija.

Operācija ilgst vidēji tikai 15 minūtes.

Jau tajā pašā dienā pacients var doties mājās, bet redze pilnībā atjaunojas mēneša laikā.

Pēc operācijas kādu laiku jālieto acu pilieni, bet pirmajās dienās jāatturas noliekties un celt smagumus, kā arī jāsargā acis no vēja.

Pacientiem ar vecuma kataraktu bieži nepieciešama operācija arī otrai acij. "Tas ir tāpat kā ar grumbām – ja tās ir vienā sejas pusē, tas visdrīzāk būs arī otrā. Taču, ja uz pirmo operāciju pacients ir jāpierunā, mēdz būt arī tā, ka uz operāciju otrai acij pacients ierodas savā dzimšanas dienā, jo vēlas uzdāvināt sev labu redzi," novērojusi Dace Lietuviete.

Modernās tehnoloģijas operācijas laikā ļauj dabīgo lēcu nomainīt ar pacienta redzei, profesijai un dzīvesveidam atbilstošu optisko lēcu. Tas nozīmē pēc būtības, veikt refraktīvo operāciju, kura daudziem pēc tam ļauj labi redzēt arī bez brillēm. Tas iespējams, ja izmanto toriskās, multifokālās vai citas Premium lēcas.

Glaukoma – viltīga slimība

Slimojot ar glaukomu, acī tiek nospiestas un iet bojā redzes nerva šķiedras, kuras atjaunot nav iespējams. Dace Lietuviete to salīdzina ar pārāk stingri piepūstu balonu vai piepumpētu automašīnas riepu, kurā spiediens ir augstāks, nekā tas drīkstētu būt. Atšķirībā no kataraktas, pacientam ilgi saglabājas labs redzes asums, jo īpaši, ja glaukoma skārusi tikai vienu aci. Pakāpeniski sašaurinās redzes lauks, taču arī to var nepamanīt, līdz jau izveidojusies tuneļveida redze. Lai diagnosticētu glaukomu, ārsts vispirms izmēra acs iekšējo spiedienu. Pēc tam tiek noteikts redzes lauks un izmeklēts redzes nervs. Šobrīd ir pieejamas jaunas, modernas izmeklēšanas metodes, kuras glaukomas pazīmes ļauj pamanīt ļoti agri. Kad diagnoze noteikta, pacientam ik pēc trim mēnešiem jāierodas pie acu ārsta pēc acu pilienu receptes, regulāri jāmēra acs iekšējais spiediens un jāveic citi izmeklējumi.

Dace Lietuviete novērojusi, ka pacienti, kuriem diagnosticēta glaukoma un izrakstīti valsts kompensēti medikamenti, vieglprātīgi pārtrauc to lietošanu, jo nejūt nekādus slimības simptomus. Taču glaukomu pamatā ārstē ar medikamentiem, kuri vērsti uz acs iekšējā spiediena samazināšanu un ilgtermiņā pasargā no redzes zaudēšanas. Tikai tad, ja nelīdz pat vairāku medikamentu kombinācijas vai arī pret tiem ir izteikta alerģiska reakcija, pacientam tiek veikta glaukomas operācija, kuras laikā acī tiek izveidota šķidruma attece, lai samazinātu spiedienu. Lielākai daļai pacientu pēc tam acu pilieni vairs nav nepieciešami. Taču ne vienmēr pietiek tikai ar vienu operāciju, jo pēc laika jaunizveidotais atteces ceļš var aizsprostoties. Diemžēl arī ar modernām metodēm šobrīd iespējams tikai apturēt slimības gaitu, nevis atjaunot zaudētās redzes nerva šķiedras.

Gan kataraktas, gan glaukomas pacientiem, nākot uz operāciju, jāpaņem līdzi iepriekš veiktie acu izmeklējumi, vēlams uzrakstīt savas blakusslimības un ikdienā lietoto medikamentu nosaukumus. Piemēram, artrīts vai veicināt uveīta – iekaisīgas acu slimības – attīstību, bet cukura diabēts – palēnināt dzīšanu. Ārstam to ir svarīgi zināt.

Pacientiem ar tīklenes slimībām, piemēram, tūsku vai distrofiju (tā bieži skar cukura diabēta pacientus), klīnikas oftalmologi veic intravitriālās anti-VEGF medikamentu injekcijas, medikamentus ar mikroadatiņu ievadot acī blakus tīklenei. Ja agrāk šiem pacientiem nebija iespējams palīdzēt, modernā ārstēšanas metode ļauj uz laiku vai pavisam apturēt tīklenes distrofijas attīstību.

Sociāli atbildīgs uzņēmums

Aiwa Clinic jau vairākus gadus īsteno sociālo projektu, nodrošinot Liepājas iedzīvotājiem iespēju apmeklēt klīnikas oftalmologu konsultācijas, bet kataraktas pacientiem sarūpējot transportu uz Rīgu, lai pēc klīnikā veiktās operācijas jau tajā pašā dienā viņi varētu atgriezties mājās. Sākta sadarbība arī ar pacientiem no Daugavpils, kuriem ir nepieciešama oftalmoloģiska operācija. Pacientu ērtībai tiek piedāvāta iespēja pavadīt nakti komfortablā klīnikas palātā, lai operāciju veiktu nākamajā rītā un tajā pašā dienā varētu atgriezties mājās.

Daudzi pacienti atzīst, ka vieglāk ir aizbraukt uz Rīgu, nekā sagaidīt savu rindu uz šo pakalpojumu dzimtajā pilsētā.

