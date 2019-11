Vai fiziskās aktivitātes var ietekmēt asins analīžu rezultātus

Vai zināt, ka arī fiziskās aktivitātes var ietekmēt asins analīžu rezultātus? Uz šo un citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem par analīzēm atbild „Centrālās laboratorijas" vadītājs Uģis Bērs.



Kāpēc asinis analīzēm ņem no vēnas?

Analīžu ņemšana no vēnas tiek uzskatīta par vienu no visprecīzākajām asins paraugu iegūšanas metodēm, kas neizmaina tradicionālo asins ainu un ļauj objektīvi novērtēt arī citu nosakāmo rādītāju klātbūtni vai līmeni asinīs. Pareiza asins paraugu ņemšanas un sagatavošanas tehnika ir viens no būtiskākiem pirms izmeklēšanas kvalitātes indikatoriem, kam ir tieša ietekme uz tālāko analizēšanas un rezultātu izvērtēšanas procesu.

Vai ir gadījumi, kad asins analīzes ņem no pirksta?

Praksē ir gadījumi, kad ir nepieciešams ņemt asins analīzes no pirksta. Bieži šī tehnika tiek pielietota maziem bērniņiem, kam asins parauga iegūšana no vēnas ir diez gan apgrūtināta vai arī pacientiem, kam ir nepieciešams noteikt glikozes līmeni kapilārās asinīs. Tomēr jāatzīst, ka asins analīžu ņemšanai no pirksta ir zināmi ierobežojumi, kas var ietekmēt rezultātus.

Vai vienmēr analīzes jānodod no rīta un tukšā dūšā?

Ir vairāki priekšnosacījumi objektīvi pareizu rezultātu iegūšanai. Tie lielākoties ir pielāgojami katram laboratoriskajam izmeklējumam atsevišķi, tomēr tradicionāli, ņemot vērā arī organisma fizioloģiskās īpatnības, rekomendē nodot analīzes no rīta un tukšā dūšā (ieteicams arī iepriekšējā vakarā pirms analīžu nodošanas ieturēt vieglas vakariņas). Taču, ja ir nepieciešamība nodot analīzes citā dienas laikā, tad tas ir iespējams, jo ne visiem izmeklējumiem ir šādi ierobežojumi. Pirms analīžu nodošanas vislabāk konsultēties ar savu ārstu vai sazināties ar laboratoriju nepieciešamās konsultācijas iegūšanai.

Vai pirms tam drīkst lietot šķidrumu?

Pirms analīžu nodošanas drīkst dzert tikai ūdeni.

Vai ir analīzes, kas jāņem vairākas reizes dienā?

Jā, ir izmeklējumi, kuri būtu jāņem vairākas reizes dienā, piemēram, glikozes slodzes tests, kam ir secīga paraugu ņemšana ar noteikta laika intervāla ievērošanu, tāpēc iesaka šo laiku mierīgi pavadīt laboratorijā. Atsevišķiem hormoniem, piemēram, kortizolam, kam ir izteikts diennakts ritms, vienreizēja noteikšana ir ar mazu diagnostisko vērtību.

Vai fiziska aktivitāte, piemēram, skriešana ietekmē analīžu rezultātus?

Pirms ierašanās laboratorijā vēlams ierobežot fiziskas aktivitātes. Vismaz pusstundu pirms analīžu nodošanas rekomendē atpūsties, mierīgi pasēžot pacientu uzgaidāmajā telpā.

Cik stobriņi jāizmanto, ņemot asins analīzes?

Stobriņu skaits parasti ir atkarīgs no nozīmēto izmeklējumu skaita un specifikas, ko lielā mērā nosaka nepieciešamā materiāla daudzums noteikta izmeklējuma veikšanai. Vairākiem izmeklējumiem ir nepieciešami atsevišķi stobriņi. Tas ir saistāms ar to, ka katram stobriņam ir sava loma nosakāmo rādītāju stabilitātes un sagatavošanas nodrošināšanai.

Kā nodrošina, ka analīžu stobriņi nesajūk?

Pirms analīžu ņemšanas visi nepieciešamie stobriņi tiek atbilstoši marķēti ar pacienta vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī speciālu identifikācijas numuru svītru koda veidā, kas ir tālāk nepieciešams paraugu analizēšanas procesam.

Kā pareizi savākt urīna un fēču paraugus?

Urīna un fēču paraugu savākšanas priekšnosacījumi ir lielā mērā atkarīgi no laboratoriskā izmeklējuma. Klīniskiem izmeklējumiem būtiski ir savākt urīna rīta vidējo porciju (pirms tam ar ūdeni apmazgājoties) stobriņā ar konservantu vai tīrā, sterilā trauciņā bez konservanta. Fēču paraugu savākšanai ir nepieciešami noteiktu pārtikas produktu un medikamentu lietošanas ierobežojumi, kā arī nepieciešamības gadījumā paraugu savākšana no trīs secīgām vēdera izejām.

Vai savākto urīnu var likt ledusskapī un saldēt pirms nešanas uz laboratoriju?

Ja urīns ir savākts stobriņā ar konservantu un nav paredzēts mikrobioloģiskiem izmeklējumiem tādiem, kā urīnceļu infekcijas ierosinātāja noteikšanai, tad urīns var tikt uzglabāts istabas temperatūrā 24 stundas. Taču, ja urīna paraugu savākšana ir nepieciešama mikrobioloģiskiem izmeklējumiem, tad obligāti pēc urīna savākšanas tas pēc iespējas ātrāk ir jānogādā laboratorijā.

Vai ir tādas slimības, kad analīzes jāņem, piemēram, drudža laikā?

Jā, ir gadījumi, kad analīzes ir jāņem drudža laikā, piemēram, kad ir aizdomas par infekciozu saslimšanu.







Kur pēc laboratorijas nonāk analīžu paraugi?

Analīžu paraugi pēc testēšanas tiek uzglabāti noteiktu laiku ledusskapja temperatūrā vai arī sasaldēti, atkarībā no nosakāmā rādītāja stabilitātes. Bet pēc uzglabāšanas termiņa beigām tie tiek speciāli utilizēti jeb iznīcināti.

Kādi laboratorijas izmeklējumu jaunumi tagad pieejami „Centrālajā laboratorijā"?

Pilnveidojot klīnisko praksi ērču pārnēsāto slimību diagnostikā, „Centrālā laboratorija" tagad piedāvā jaunu unikālu diagnostisko testu ērču pārnēsāto patogēnu noteikšanai. Ar testa palīdzību pacientam vienlaikus var identificēt līdz 15 ērču pārnēsātus patogēnus, nosakot gan aktīvās, gan hroniskās jeb persistējošās borēliju formas, kā arī noteikt atšķirīgas Laimas slimības stadijas.

DEVIŅI BŪTISKI PADOMI IKVIENAM

Uģis Bērs atgādina būtiskākos aspektus, kas par analīžu nodošanu jāzina ikvienam, lai iegūtu precīzus un ārstam derīgus rezultātus.

1. Konsultēties ar ārstu par katru analīžu nodošanas specifiku un nepieciešamajiem sagatavošanās pasākumiem. Ļoti precīzi ievērot ārsta norādījumus, jo tas ir būtiski, lai iegūtu kvalitatīvus analīžu rezultātus.

2. Tradicionāli analīzes ieteicams nodot no rīta, neilgi pēc pamošanās un tukšā dūšā, brokastis aizstājot ar ūdens glāzi.

Daudzi fizioloģiskie parametri var strauji mainīties dienas gaitā un uzņemtās pārtikas ietekmē, tāpēc šie faktori var traucēt precīzu analīžu rezultātu iegūšanā.

3. Ja pacients lieto kādus medikamentus, tas pirms analīžu nodošanas jāsaskaņo ar ārstu.

4. Pareizi savākt analīžu materiālu – rūpīgi savākt materiālu tam atbilstošā konteinerā.

Urīna analīzēm ieteicams ievākt rīta vidējo porciju, savukārt fēču analīzēm ieteicams savākt materiālu no trim vēdera izejām.

5. Ievāktās analīzes pēc iespējas ātrāk nogādāt laboratorijā.

6. Aknu, nieru marķieri – nav ieteicams iepriekšējā dienā ieturēt lielas, sātīgas maltītes. Tas var traucēt paraugu kvalitātei un reizēm pat ir nepieciešams atkārtot analīzes, jo paraugi nav bijuši derīgi.

7. Hormonu analīzes – nodot specifiski norādītā diennakts laikā, stingri sekojot ārsta ieteikumiem.

8. Pret analīžu nodošanu jāizturas atbildīgi un pārdomāti, jo analīzes ir svarīgs ārsta instruments, lai novērtētu pacienta veselības stāvokli.

9. Lai rezultāti būtu salīdzināmi un tos varētu novērot dinamikā, viena veida analīzes jāveic pie viena pakalpojumu sniedzēja, jo dažādās laboratorijās atšķiras izmeklējumiem pielietotās tehnoloģijas un metodes.

