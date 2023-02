AS 'Olainfarm' straujākais lēciens Latvijas zaļāko un cilvēcīgāko zīmolu topā

AS "Olainfarm" ieguvis izcilu vērtējumu Latvijas zīmolu topā, ierindojoties piektajā vietā gan zaļāko, gan cilvēcīgāko zīmolu vidū. Straujais kāpums (no 61. vietas zaļāko zīmolu un no 57. vietas cilvēcīgāko zīmolu topā) ir visas komandas neatlaidīga darba rezultāts, investējot resursus uzņēmuma ilgtspējas veicināšanā.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

AS "Olainfarm" galvenā misija ir rūpes par sabiedrības veselību, īpašu uzmanību pievēršot arī ilgtspējas aspektiem savā ikdienas darbībā un kā lielam ražošanas uzņēmumam uzskatot par savu pienākumu ieviest praksē videi draudzīgus procesus, samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, rūpēties par savu klientu labklājību un ilgtspējīgi un cieņpilni sadarboties ar visiem uzņēmuma darbiniekiem. AS "Olainfarm" aktivitātes sabiedrības labklājības jomā apliecinājusi gan kampaņa "Draugi no citas planētas", lai atbalstītu ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām, gan ciešā sadarbība ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, ilggadējās stipendijas farmācijas nozares studentiem u. c.

"Sabiedrības augstais novērtējums ir vislielākā atzinība par mūsu darbu. Tas nozīmē, ka mūsu centieni ilgtspējīgas vides un veselas sabiedrības veidošanā ir novērtēti un pamanīti. Dinamiskā izaugsme zaļāko un cilvēcīgāko zīmolu topā, ko esam piedzīvojuši gada laikā, ir apliecinājums tam, ka esam izvēlējušies pareizo ceļu un varam sniegt būtisku ieguldījumu ilgtspējīgas nākotnes veidošanā," pauž AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Zīmolu topā augstu vērtējumu saņēmis arī "Olainfarm" grupas zaļās farmācijas uzņēmums "Silvanols", iegūstot trešo vietu zaļāko uzņēmumu kategorijā Latvijā. "Silvanols" godalgoto zīmolu vidū ierindojies pirmo reizi.

Zaļāko zīmolu tops tiek veidots jau septīto gadu, un tā pamatā ir sabiedrības priekšstati par to, cik draudzīgi videi savā darbībā ir dažādi uzņēmumi. Savukārt par cilvēcīgākajiem zīmoliem tiek lemts ceturto gadu pēc kārtas, un to galvenais kritērijs ir tas, cik uzņēmums ir sociāli atbildīgs sabiedrības skatījumā.

Vērtējumi pavisam četrās kategorijās – mīlētākais, zaļākais, cilvēcīgākais un visvairāk meklētais zīmols – apkopoti, RAIT aptaujā no 2022. gada jūlija līdz augustam aptaujājot 2800 ekonomiski aktīvu Baltijas valstu iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Ar citiem uzvarētājiem visās kategorijās var iepazīties vietnē https://balticbrands.eu.