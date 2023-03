Atcerēties par aizmirstajiem – 'Olainfarm' atbalsta hokeja veterānu biedrību

Doma veidot atbalsta biedrību hokeja veterāniem Guntim Bāliņam radās pandēmijas laikā. Šo domu viņš izstāstīja dažiem draugiem, un kopā ķērušies pie darba. Tā tapa biedrība "Hokeja atbalstam", kuras atbalstītājiem pievienojies arī "Olainfarm".

Caur zvaigznēm uz ērkšķiem

Sportista karjera ir īsa, tās laikā organisms tiek pakļauts pārliekai slodzei un traumām, kas vēlāk var kļūt par pamatu nopietnām veselības likstām. Viens no biedrības "Hokeja atbalstam" dibinātājiem Guntis Bāliņš atzīst, ka sportista dzīve ir līdzīga komētai – mirklis spožuma, kuram bieži vien seko visnotaļ tumšas nākotnes perspektīvas: "Tagad jaunieši apzinās, ka sportista profesionālā dzīve ir īsa, un domā par to, kas notiks pēc tam. Padomju laikā cilvēkus izspieda kā citronus, tas bija nežēlīgs, veselību graujošs process, ārpus kura nekam citam neatlika laika, un nevienu neinteresēja, kas ar cilvēku notiks pēc tam. Apsviedīgākie pēc karjeras beigām atrada kaut kādu darbu, bet daudzi aizgāja "melnajā", pakļaujoties depresijai un dažādām atkarībām. Sasniedzot vecumdienas, daudzi ir bez uzkrājumiem, ar smieklīgu pensiju – atkarīgi no ģimenes un apkārtējo atbalsta."

Treneris bērniem, atbalsts veterāniem

Tā nu vīri, kas reiz pie pārpildītām tribīnēm saņēmuši līdzjutēju ovācijas, vecumdienās nonāk neapskaužamā situācijā – ar nelielo pensiju nepietiek, lai nosegtu iespaidīgos izdevumus par medicīnas pakalpojumiem un zālēm. Profesionālā sportista karjera uz veselību atstāj graujošu iespaidu. Padomju treniņu metodika daudzus salauza jau karjeras pilnbriedā, bet tiem, kas izdzīvoja šajā "gaļas mašīnā", vecumdienas nav vieglas. Guntis Bāliņš labi saprot sportistu problēmas – arī viņš pats to visu ir pieredzējis. Tieši tāpēc arī radusies ideja izveidot biedrību, kas sniegs atbalstu hokeja veterāniem.

Pamatā tā sedz tieši medicīnas izdevumus. Biedrības aprūpē šobrīd ir apmēram 50 hokeja veterānu, kas savulaik ar šo sporta veidu nodarbojušies profesionālā līmenī. Pamatā tie ir bijušie Rīgas "Dinamo" un "Latvijas Bērza" spēlētāji. Guntis, kurš ir bērnu hokeja treneris, daudzu Latvijas mūsdienu zvaigžņu "hokeja krusttēvs", atzīst, ka darbs biedrībā aizņem daudz laika: "No sākuma grūtākais bija pārliecināt veterānus, ka mēs patiešām vēlamies palīdzēt, daudzi kaunējās pieņemt palīdzību, bija zināma neuzticība. Šobrīd šādu problēmu nav – paši piezvana, kad beidzas zāles vai nepieciešama cita palīdzība. Daži netiek uz aptieku, tad es braucu pie viņiem uz mājām, ar citiem pēc zālēm dodamies kopā – ir dienas, kad nodarbojos tikai ar to."

Katrs atbalsts ir svarīgs

Guntis ir pateicīgs visiem, kas biedrību atbalsta – tie ir gan uzņēmēji, gan arī hokeja fani un entuziasti. Reizēm izdodas sarunāt veterāniem biļetes uz Latvijas izlases hokeja spēlēm. Svarīgi, lai veterāni nejustos aizmirsti un apzinātos, ka tiek novērtēti.

Nesen biedrība "Hokeja atbalstam" ieguvusi jaunu atbalstītāju – Latvijas lielāko farmācijas kompāniju "Olainfarm", kas Latvijas hokeju dažādos veidos atbalstījusi arī līdz šim. Guntis Bāliņš neslēpj prieku par šo faktu: "Tas mums ir liels atspaids. No sākuma domājām, ka "Olainfarm" varētu palīdzēt ar medikamentiem, bet tas izrādījās pārāk sarežģīti, galu galā zāles izraksta ārsts un izsniedz aptiekā, bet viņi piekrita atbalstīt finansiāli, par ko esam ļoti pateicīgi."